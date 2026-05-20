Colombia

Netflix reveló la fecha y formato para el gran cierre de ‘Cien años de soledad’: será en dos partes

La ambiciosa serie latinoamericana culmina con un evento visual, dirigido por Laura Mora, que busca transformar la experiencia del público y rendir homenaje al legado cultural de Gabriel García Márquez

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Un grupo de once mujeres en trajes de época, con la piel morena, camina por una calle adoquinada. La mujer central en negro tiene el cabello gris y una expresión seria
El desenlace de la serie incluirá episodios nuevos y un especial final dirigido por Laura Mora, quienes junto a Carlos Moreno lideraron una producción rodada en Colombia y acompañada por la familia del escritor colombiano - crédito Netflix

Netflix anunció que el final de la serie Cien años de soledad llegará en dos entregas. La segunda temporada se estrenará el 5 de agosto y concluirá en el 26 de agosto con un especial en formato de largometraje dirigido por Laura Mora.

La producción, realizada íntegramente en Colombia, rinde tributo a Gabriel García Márquez y está considerada una de las apuestas audiovisuales más destacadas en español en Latinoamérica, según un comunciado de prensa.

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El desenlace de Cien años de soledad en Netflix constará de dos partes: una tanda de episodios disponible desde el 5 de agosto y un capítulo especial el 26 de agosto.

El realismo mágico a la pantalla: cómo se construyó el nuevo Macondo de “Cien años de soledad” y qué se viene en la segunda temporada
El realismo mágico a la pantalla: cómo se construyó el nuevo Macondo de “Cien años de soledad” y qué se viene en la segunda temporada (Fundación El Libro)

Aquí surge una diferencia en las cifras: esta última temporada cuenta con 7 episodios y un final especial, 8 capítulos en total, todos dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno.

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Esta variación se explica porque algunas fuentes consideran el episodio final como un capítulo aparte, mientras que otras lo suman al conteo principal. La trama abarca los cincuenta años finales de la familia Buendía y sella el destino de Macondo con un desenlace que busca corresponder a la magnitud de la novela.

  • Episodio 1: El armisticio, dirigido por Laura Mora
  • Episodio 2: La Reina de Madagascar, dirigido por Laura Mora
  • Episodio 3: Fernanda del Carpio, dirigido por Carlos Moreno
  • Episodio 4: Había llegado el inocente tren, dirigido por Carlos Moreno
  • Episodio 5: Fue un once de octubre, dirigido por Laura Mora
El realismo mágico a la pantalla: cómo se construyó el nuevo Macondo de “Cien años de soledad” y qué se viene en la segunda temporada
El realismo mágico a la pantalla: cómo se construyó el nuevo Macondo de “Cien años de soledad” y qué se viene en la segunda temporada (Fundación El Libro)
  • Episodio 6: Eran más de tres mil, dirigido por Laura Mora
  • Episodio 7: Llovió cuatro años, once meses y dos días, dirigido por Carlos Moreno
  • Episodio 8: Cien años de soledad, dirigido por Laura Mora

Qué contará la segunda temporada de Cien años de soledad

La nueva entrega seguirá las transformaciones de la familia Buendía y la evolución de Macondo, marcada por el progreso y la decadencia.

Según la sinopsis revela que la paz no llegará tras la firma de El armisticio, ya que los conservadores tramarán un atentado que conduce a la llegada de Fernanda del Carpio, futura esposa de Aureliano Segundo, al centro de la familia.

En este periodo, José Arcadio Segundo conectará Macondo con el mundo a través del tren, lo que conducirá a la llegada de la compañía bananera y al cumplimiento de la maldición ancestral de los Buendía. Estos eventos afianzan la ruina del pueblo y el cierre de un ciclo de cien años de fatalidad.

Detalles de la producción y el gran final

La realización de esta segunda parte corresponde a Laura Mora y Carlos Moreno, quienes estuvieron al frente de la dirección. El guion fue adaptado por Ariel Dorfman, reconocido dramaturgo y escritor.

El realismo mágico a la pantalla: cómo se construyó el nuevo Macondo de “Cien años de soledad” y qué se viene en la segunda temporada
La segunda parte abarca el ciclo final de los Buendía, un guion adaptado por Ariel Dorfman y la colaboración de Carlos Moreno en la dirección, en una coproducción junto a la familia García Márquez - crédito Netflix

Netflix grabó la serie íntegramente en español y en Colombia, con un elenco latinoamericano y el acompañamiento constante de la familia de Gabriel García Márquez.

Francisco Ramos, vicepresidente de contenido para Latinoamérica en Netflix, enfatizó que nunca contemplaron hacer la adaptación en otro idioma.

Sobre el final, Francisco Ramos explicó a El Tiempo: “La forma correcta de contar la novela en su extensión requería de una propuesta que no fuese un solo episodio; el desenlace será un capítulo especial, casi un largometraje, dirigido por Laura Mora”.

El impacto emocional y cultural según su equipo

Laura Mora destacó en declaraciones recogidas por ambos medios: “Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música, para construir un final mucho más cinematográfico”.

La respuesta de la familia García Márquez ha sido central durante la producción. Francisco Ramos relató en el diario colombiano El Tiempo el efecto que tuvo compartir los primeros episodios con Emilia, nieta de García Márquez, señalando cómo esto representó un suceso significativo para el equipo creativo y los herederos del escritor.

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