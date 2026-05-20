Gustavo Petro lanzó fuerte predicción de lo que le pasaría si Iván Cepeda pierde las elecciones presidenciales: “Me van a perseguir”

Gustavo Petro afirmó que ya ha enfrentado amenazas a su vida por su participación política en Colombia - crédito Colprensa

A menos de dos semanas para las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente Gustavo Petro mostró su preocupación ante lo que podría ser el fin de su proyecto político.

En una entrevista concedida a Caracol Radio W, el mandatario nacional advirtió las posibles causas que tendría en su contra si en los comicios del 31 de mayo resulte ganador un proyecto opuesto a su administración.

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Incluso, el jefe de Estado le restó importancia a las advertencias de la Procuraduría General de la Nación sobre una posible participación en política, al reconocer su respaldo a Iván Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico, partido afín a su Gobierno.

“Si a mí me tienen que procesar, tenga usted la seguridad que si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”, manifestó Petro a la cadena radial colombiana.

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Del mismo modo, Petro subrayó que la situación no le resulta nueva y reiteró su temor al ser declarado como objetivo militar por parte de estructuras ilegales.

“Me sucedió después de ser alcalde (de Bogotá), me sucedió antes de ser alcalde. Yo he tenido tiempos en donde morir ha sido la posibilidad, incluso para el día que vivo o para el otro día. Y no es que me asuste el tema, pero soy objetivo”, comentó.

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Así mismo, Petro mostró su preocupación por el trato recibido por las oposiciones políticas en el país. “Una cosa es cómo tratamos a nuestra oposición, otra cosa es cómo esa oposición siendo Gobierno nos trató a nosotros”, enfatizó.

Al referirse sobre el papel de los presidentes en las campañas electorales, Petro sostuvo quela política es un proceso colectivo y que los proyectos políticos dependen de la decisión popular.

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“El país va variando en sus proyectos políticos, esos proyectos no son de una persona, se suceden. Es la población la que decide mantenerlos o pasarlos”, indicó.