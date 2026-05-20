Colombia

Gustavo Petro lanzó fuerte predicción de lo que le pasaría si Iván Cepeda pierde las elecciones presidenciales: “Me van a perseguir”

El presidente compartió su inquietud sobre el futuro del progresismo colombiano y cómo el trato entre gobiernos influye en la democracia del país

Guardar
Google icon
Gustavo Petro afirmó que ya ha enfrentado amenazas a su vida por su participación política en Colombia - crédito Colprensa
Gustavo Petro afirmó que ya ha enfrentado amenazas a su vida por su participación política en Colombia - crédito Colprensa

A menos de dos semanas para las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente Gustavo Petro mostró su preocupación ante lo que podría ser el fin de su proyecto político.

En una entrevista concedida a Caracol Radio W, el mandatario nacional advirtió las posibles causas que tendría en su contra si en los comicios del 31 de mayo resulte ganador un proyecto opuesto a su administración.

PUBLICIDAD

Incluso, el jefe de Estado le restó importancia a las advertencias de la Procuraduría General de la Nación sobre una posible participación en política, al reconocer su respaldo a Iván Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico, partido afín a su Gobierno.

Si a mí me tienen que procesar, tenga usted la seguridad que si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”, manifestó Petro a la cadena radial colombiana.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, Petro subrayó que la situación no le resulta nueva y reiteró su temor al ser declarado como objetivo militar por parte de estructuras ilegales.

“Me sucedió después de ser alcalde (de Bogotá), me sucedió antes de ser alcalde. Yo he tenido tiempos en donde morir ha sido la posibilidad, incluso para el día que vivo o para el otro día. Y no es que me asuste el tema, pero soy objetivo”, comentó.

Así mismo, Petro mostró su preocupación por el trato recibido por las oposiciones políticas en el país. “Una cosa es cómo tratamos a nuestra oposición, otra cosa es cómo esa oposición siendo Gobierno nos trató a nosotros”, enfatizó.

Al referirse sobre el papel de los presidentes en las campañas electorales, Petro sostuvo quela política es un proceso colectivo y que los proyectos políticos dependen de la decisión popular.

El país va variando en sus proyectos políticos, esos proyectos no son de una persona, se suceden. Es la población la que decide mantenerlos o pasarlos”, indicó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroIván CepedaElecciones Colombia 2026Persecución políticaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

David Luna se despachó contra un ‘jingle’ vallenato de la campaña de Abelardo de la Espriella: “Peleas inútiles, insultos y ataques homofóbicos”

El exministro señaló que el inicio de campaña presidencial del abogado recurre a la burla y el ataque personal, y reclamó un giro hacia la discusión de políticas públicas y soluciones para los problemas del país

David Luna se despachó contra un ‘jingle’ vallenato de la campaña de Abelardo de la Espriella: “Peleas inútiles, insultos y ataques homofóbicos”

Ruso expulsado de Colombia, dos veces, ahora acosa al alcalde de Medellín: “Me ha mandado canciones y mensajes intimidatorios”

El ciudadano extranjero tiene prohibido el ingreso a Colombia tras dos años de denuncias y sanciones por excesos en Medellín

Ruso expulsado de Colombia, dos veces, ahora acosa al alcalde de Medellín: “Me ha mandado canciones y mensajes intimidatorios”

Gustavo Petro se refirió a la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia: “Estamos abiertos para el diálogo”

El Gobierno de Bolivia, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó la expulsión de la diplomática

Gustavo Petro se refirió a la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia: “Estamos abiertos para el diálogo”

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

El líder del Netcompany Ineos es el mejor colombiano en la clasificación general y se acercó al top 10 luego de la etapa contrarreloj de la ‘Corsa Rosa’

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Colombia expulsó a un ciudadano alemán por escándalos con trabajadoras sexuales, disparos al aire y alteración del orden en un conjunto residencial

Las autoridades también recogieron información sobre presunta prostitución infantil y grabación de contenido pornográfico en el apartamento del ciudadano extranjero

Colombia expulsó a un ciudadano alemán por escándalos con trabajadoras sexuales, disparos al aire y alteración del orden en un conjunto residencial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Diego Trujillo reconoció que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

Beéle dedicó sentido mensaje de despedida a Totó la Momposina: “Me sigue inspirando hoy y siempre”

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Deportes

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una nueva jornada de montaña en la primera grande de la temporada

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Estas son las imágenes que publicaron James Rodríguez, Álvaro Montero y Camilo Vargas del entrenamiento de la selección Colombia en Medellín

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Así reaccionó la prensa de Brasil tras el empate de São Paulo ante Millonarios por la Copa Sudamericana: “Su peor racha de la década”