Colombia

El actor Lucho Velasco criticó la postura de Paloma Valencia con Abelardo de la Espriella por caso Álex Saab: “En la política no todo se vale”

A través de sus redes sociales, el famoso le recordó a la candidata por el Centro Democrático que el abogado también defendió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez

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El actor le recordó a la candidata del Centro Democrático que el abogado en el pasado defendió a Álvaro Uribe - crédito @lucho_velasco/IG

El reciente traslado del ciudadano colombiano Alex Saab a Estados Unidos ha generado reacciones en la política colombiana. Durante un acto en Floridablanca, la candidata presidencial Paloma Valencia pidió que el empresario extraditado revele toda la información que posea ante las autoridades estadounidenses.

La también senadora remarcó la gravedad de la situación, señalando que Saab fue identificado como el responsable de operaciones de lavado de dinero ligadas al régimen de Nicolás Maduro.

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Sostuvo, además, que existen datos que vinculan a Saab tanto con aspirantes a la presidencia como con figuras que actualmente ocupan la jefatura del Estado en Colombia. “Es muy importante, era el lavador de dinero de Maduro, de la tiranía de Venezuela, y ahí aparece información”, afirmó Valencia al cierre de su campaña.

Enfrentamiento entre activistas colombianos por la relación de Abelardo de la Espriella y Alex Saab - crédito Colprensa - Leonardo Fernández Viloria/Reuters
Enfrentamiento entre activistas colombianos por la relación de Abelardo de la Espriella y Alex Saab - crédito Colprensa - Leonardo Fernández Viloria/Reuters

La candidata, perteneciente al Centro Democrático, puso sus expectativas en que el empresario no vuelva a contratar a ningún candidato presidencial como abogado, en referencia indirecta a Abelardo de la Espriella, quien fue defensor legal de Saab en Colombia.

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“No solo información de gente que espera ser presidente de Colombia sino de gente que es presidente de Colombia”, expresó Valencia.

El proceso de extradición de Saab fue confirmado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela.

Desde hace varios años, las autoridades estadounidenses han acusado a Saab de liderar esquemas de corrupción y lavado de activos asociados al régimen venezolano. El traslado de Saab se realizó bajo supervisión de agencias federales estadounidenses, y su situación judicial se centra en la Corte del Distrito Sur de Florida.

Qué dijo el actor Lucho Velasco sobre las declaraciones de Paloma Valencia

Lucho Velasco expuso su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella - crédito @lucho_velasco/IG
Lucho Velasco expuso su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella - crédito @lucho_velasco/IG

Teniendo en cuenta los dardos que lanzó Paloma Valencia hacia su contrincante en el cierre de campaña, uno de los famosos colombianos que ha expresado su respaldo a la campaña de De la Espriella dio su opinión respecto a las declaraciones de la candidata.

Según explicó Lucho Velasco, recordado por sus participaciones en novelas como Ana de nadie y La reina del flow, en campaña no todo es válido y le recordó a la hoy senadora que en el pasado De la Espriella defendió al expresidente Uribe.

“Me da mucha tristeza oír a la candidata Paloma hablando de Abelardo, que defendió a Alex Saab ahora que lo extraditaron, pero a ella se le olvida que también fue el abogado del presidente Uribe. En la política no todo se vale, señores. Hay que ser muy congruentes y claros con lo que se expresa. Ahí les dejo esa perla", reafirmando su respaldo al abogado.

Qué más se sabe de las acusaciones contra Alex Saab

La acusación en la Corte del Distrito Sur de Florida detalla que Alex Saab recurrió a la manipulación de documentos y a la utilización de terceros para mover fondos públicos al extranjero. Esta estrategia, según las autoridades judiciales, permitió realizar transferencias internacionales que hoy están bajo investigación.

Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre de 2021, enfrentando cargos por delitos financieros. Durante el proceso, su defensa alegó que actuaba como enviado especial del ejecutivo venezolano y buscó ampararse en la inmunidad diplomática.

Las autoridades estadounidenses acusan a Saab de liderar esquemas de lavado de dinero relacionados con recursos estatales venezolanos - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Las autoridades estadounidenses acusan a Saab de liderar esquemas de lavado de dinero relacionados con recursos estatales venezolanos - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Sin embargo, tanto la justicia de Cabo Verde como la de Estados Unidos desecharon esa pretensión.

El empresario permaneció detenido hasta diciembre de 2023, mes en el que fue liberado tras un indulto otorgado por el entonces presidente Joe Biden como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros. Esta medida le permitió regresar temporalmente a Venezuela, aunque su situación judicial siguió siendo foco de atención internacional.

De origen barranquillero y ascendencia libanesa, Saab inició su trayectoria en el sector del comercio internacional. Posteriormente, consolidó su vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro, lo que le permitió acceder a millonarios contratos.

Según el portal Armando.info, entre 2013 y 2020, las compañías vinculadas a Saab gestionaron contratos estatales por más de USD 10.000 millones a través de filiales en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

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