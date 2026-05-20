El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, enfrenta riesgo de impunidad por demoras procesales

Una posible excarcelación podría ocurrir si la justicia no emite sentencia antes del plazo legal fijado, lo que genera inquietud por la liberación de acusados de un homicidio ocurrido tras una fiesta en Bogotá - crédito composición fotográfica prensa Fiscalía

La amenaza de vencimiento de términos judiciales pone en riesgo la condena de los presuntos responsables del asesinato de Jaime Esteban Moreno tras una fiesta de disfraces en Bogotá, en la madrugada del 31 de octubre del 2025.

Los acusados pueden quedar en libertad porque los plazos legales para dictar sentencia están próximos a cumplirse. Si no se emite una decisión judicial antes del 20 de junio, la legislación colombiana exige la excarcelación automática de los detenidos, pese a las pruebas recabadas en su contra y la robustez del expediente, según informó la emisora nacional Caracol Radio, en el Reporte Coronell.

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La noche de Halloween del 2025, Jaime Esteban Moreno fue atacado a golpes cuando salía de una discoteca por dos hombres. Las cámaras de seguridad registraron los hechos y, junto con 19 testigos, permitieron identificar a los presuntos responsables.

La Policía Judicial completó la investigación inicial dentro del tiempo estipulado. Por su parte, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en diciembre de ese mismo año, cumpliendo con los plazos legales establecidos.

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Desarrollo de la investigación y proceso judicial

El proceso judicial inició en el juzgado 45 penal de Bogotá, encargado del caso y de las diligencias probatorias iniciales. Tanto las imágenes de seguridad como la abundancia de testimonios reforzaron la solidez del expediente, como detalló la emisora nacional Caracol Radio.

El avance judicial se detuvo cuando el Consejo Superior de la Judicatura, el organismo de gobierno judicial, implementó un acuerdo de descongestión judicial. Esta medida administrativa provocó la transferencia del caso a otro juzgado penal, destinada a optimizar el flujo de procesos y que ocasionó nuevas demoras.

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Obstáculos judiciales y retrasos procesales

La audiencia prevista para dar seguimiento al proceso no se celebró, ya que el juez fue citado a capacitación electoral.

Este imprevisto incrementó las probabilidades de que los plazos judiciales concluyan sin una sentencia. De acuerdo con la emisora nacional Caracol Radio, el plazo fijado por la ley para mantener a los acusados bajo detención preventiva vence el 20 de junio.

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Si para entonces no hay avances sustanciales o una resolución formal, el proceso penal contempla la excarcelación automática de los detenidos.