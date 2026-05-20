Colombia

Andy Rivera ‘calentó’ las redes sociales tras confesar que ha pensado en tener una página de OnlyFans: “He hecho pruebas”

El cantante urbano se sinceró en una reciente transmisión en vivo e incluso confesó que se ha “hecho pruebas” de fotos subidas de tono para saber si tiene potencial

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Andy Rivera reveló que ha considerado abrir una página de OnlyFans y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar - crédito @andyrivera/ Instagram
Andy Rivera reveló que ha considerado abrir una página de OnlyFans y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar - crédito @andyrivera/ Instagram

La vida personal y las declaraciones espontáneas del cantante Andy Rivera suelen captar la atención de sus seguidores y de la industria del entretenimiento en Colombia.

En una reciente transmisión en vivo, el artista sorprendió al responder de manera directa sobre la posibilidad de abrir una cuenta en OnlyFans, la popular plataforma de contenido exclusivo. El artista abordó el tema con honestidad y sin evasivas, generando múltiples reacciones entre sus fanáticos.

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Durante un streaming transmitido junto a Aida Victoria Merlano y El Topi, la conversación giró en torno a diversos aspectos de la vida personal y profesional del cantante. En ese contexto, surgió la pregunta sobre si consideraría unirse a OnlyFans. Andy Rivera no eludió el tema y confesó: “Yo voy a ser sincero. Yo lo he pensado, en mi intimidad he hecho pruebas, pero no, no. O sea, se necesita demasiada personalidad para eso de mi parte”.

Esta respuesta generó una ola de comentarios entre quienes seguían la transmisión, muchos de los cuales expresaron abiertamente su disposición a suscribirse en caso de que el cantante decidiera incursionar en la plataforma. Varias seguidoras manifestaron su sorpresa y entusiasmo tras escuchar la confesión del artista.

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“Aquí una suscriptora que sería muy fiel🤷🏻‍♀️“, ”qué rico país, yo me endeudo por usted", “Yo me endeudo por pagar eso 😂“, ”Yo si pago pero diario no importa lo q valga para eso facturo💕“, ”otra suscriptora aquí 🙋🏾‍♀️🙋🏾‍♀️🙋🏾‍♀️“, ”mejor dicho ese andy es divino 🤣💙💙“, ”Andy te amoooooo…“, (Sic) son algunos de los comentarios que se repiten.

A pesar de la expectativa generada, Andy Rivera aclaró que no tiene planes de abrir una cuenta en OnlyFans, al menos por ahora. El propio artista señaló que, aunque la idea ha cruzado por su mente, considera que para él resulta un desafío exponerse de esa manera en una plataforma de ese tipo.

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