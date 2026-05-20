La Imprenta Nacional se refirió a las denuncias de fallas en los nuevos pasaportes: “La imagen es de un pasaporte diplomático”

La Imprenta Nacional de Colombia garantiza la calidad de los nuevos pasaportes tras denuncias en redes sociales sobre supuestos daños - crédito Colprensa

Las imágenes de pasaportes supuestamente dañados, difundidas en redes sociales durante los últimos días, motivaron una respuesta oficial de la Imprenta Nacional de Colombia, que negó la existencia de fallas generalizadas y certificó la calidad de los documentos entregados en el proceso de transición al nuevo modelo.

Según la entidad, la producción y distribución de los nuevos pasaportes avanza de forma progresiva, con énfasis en la continuidad del servicio y la seguridad documental.

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De acuerdo con el balance detallado, la Imprenta Nacional de Colombia reveló que hasta la fecha se han personalizado y distribuido un total de 32.500 pasaportes, de los cuales solo 26 corresponden a libretas diplomáticas.

“A la fecha, la Imprenta Nacional de Colombia ha personalizado y distribuido 32.500 pasaportes, de los cuales 26 corresponden a pasaportes diplomáticos”, se lee en el comunicado emitido por la entidad.

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Solo se han reportado incidencias en 26 libretas diplomáticas, sin evidencia de fallas en los 32.500 pasaportes ordinarios entregados, según informó la Imprenta Nacional - crédito @ImprentaNalCol/X

La institución subrayó al explicar la situación, según el comunicado, que las imágenes que han circulado mostrando presuntos daños corresponden exclusivamente a estas libretas diplomáticas, sin evidencia de fallas en los pasaportes ordinarios entregados a los ciudadanos.

“No existe evidencia que permita afirmar la existencia de una falla generalizada en los pasaportes ordinarios que reciben los ciudadanos”, se agrega en el documento.

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Así mismo, la entidad añadió: “A la fecha no hemos recibido quejas formales de ciudadanos asociadas a problemas de calidad material de los pasaportes personalizados por la entidad”.

Esta afirmación descarta, por el momento, que exista un defecto sistemático en la nueva serie de documentos. La institución llamó a la prudencia, al señalar que cualquier reclamo sobre supuestos daños “debe ser verificado a partir de evidencia técnica, trazabilidad y documentación”.

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La seguridad y durabilidad de las nuevas libretas, según la Imprenta Nacional, están respaldadas por pruebas efectuadas en el Fogra Research Institute for Media Technologies de Alemania y en el laboratorio especializado Fime.

La entidad responsable indicó que no existen reportes oficiales de ciudadanos afectados y destacó que la seguridad y resistencia de los documentos han sido validadas por laboratorios internacionales reconocidos - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Ambos centros certificaron que el material cumple los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), lo que garantiza resistencia y confiabilidad para los usuarios.

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En caso de eventuales anomalías detectadas por los ciudadanos, la Imprenta Nacional estableció mecanismos de garantía. La entidad precisó que “si se llegara a confirmar una falla atribuible al proceso de producción, personalización o suministro de la libreta, se aplicarán medidas correctivas y se reemplazará el documento sin costo para el afectado, en coordinación con la Cancillería”.

El proceso de transición al nuevo modelo supone la coexistencia temporal de pasaportes emitidos bajo el esquema anterior, una decisión estratégica destinada a evitar interrupciones en el servicio.

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“Esta coexistencia no desvirtúa el avance del modelo y, por el contrario, permite proteger el interés público, evitar interrupciones en el servicio y asegurar que los ciudadanos continúen recibiendo sus documentos”, añadió la Imprenta Nacional en su comunicado.

Según la entidad,, esta etapa permite agotar los inventarios previos sin alterar la capacidad de atención ni los canales de solicitud y entrega habituales. “La prioridad institucional ha sido mantener la continuidad del servicio, preservando la información y garantizando el avance técnico en la apropiación de una capacidad pública estratégica”, resaltó la entidad en el documento oficial.

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Para fortalecer la transparencia en el proceso, la institución recordó que las nuevas libretas cuentan con tecnología especializada, talento humano capacitado y normas internacionales de seguridad documental.

Las pruebas en Fogra y Fime certifican que el pasaporte colombiano cumple con los estándares internacionales de la Oaci - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Ante cualquier inquietud acerca del estado de los pasaportes, los ciudadanos pueden acceder a los canales institucionales para solicitar orientación, ajustes o reposición.

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Mientras el proceso de transición avanza y la producción de los nuevos pasaportes se consolida, la Imprenta Nacional de Colombia reiteró su compromiso con la seguridad y la soberanía documental. “Cualquier afirmación sobre defectos generalizados debe ser tratada con prudencia y verificarse con rigor técnico”, se observa en el comunicado.

El resultado de las auditorías técnicas y el bajo número de libretas diplomáticas distribuidas son, hasta el momento, los únicos registros en los que se han reportado incidencias.

El proceso de transición continuará de manera ordenada, y la entidad garantiza que frente a algún caso documentado, se brindarán las soluciones correspondientes al usuario afectado.