Hermano mayor de Yulixa Toloza murió de manera trágica: esto contó la madre sobre esta historia

La madre de la víctima contó sobre la muerte de su hijo mayor - crédito Yulixa Toloza/Facebook

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en una zona rural entre Anapoima y Apulo, en Cundinamarca, marcó el desenlace de una intensa búsqued a familiar.

La mujer, de 52 años y oriunda de Arauca, desapareció tras someterse a una intervención quirúrgica en el local Beauty Láser, en el sur de Bogotá.

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La noticia del hallazgo no llegó por canales oficiales. Nubia Toloza, madre de la víctima, relató que se enteró por las redes sociales antes que por parte de las autoridades. “Yo supe fue porque lo estaban pasando en redes… nadie me avisó primero”, compartió durante una entrevista concedida a Alerta Bogotá.

La familia de la víctima vivió días de incertidumbre, sin información clara sobre el paradero de Yulixa. La madre explicó al medio radial que se comunicaba a diario con los encargados de la investigación, pero solo recibía respuestas evasivas: “Nos tocó esperar todos los días. Yo llamaba y me decían que tocaba esperar… hasta que dijeron que la habían encontrado”.

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Las autoridades hallaron el cuerpo de Yulixa Toloza tras varios días de búsqueda en una carretera de Cundinamarca, luego de su desaparición en Bogotá - crédito Beauty Láser/Instagram y Yulixa Toloza/Facebook

La familia de Yulixa Toloza y los antecedentes de dolor

El testimonio de Nubia Toloza reveló que la tragedia no era ajena a su hogar. Años atrás, la familia ya había sufrido la muerte de su hijo mayor en un accidente de tránsito. “El mayor me lo mató un carro… después ella quedó siendo la tercera de mis hijos”, recordó Nubia en Alerta Bogotá.

Con siete hijos repartidos entre distintas ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Villavicencio, la familia ahora enfrenta nuevas dificultades logísticas y económicas.

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El traslado del cuerpo hasta Arauca, donde esperan realizar las honras fúnebres, se ha visto afectado por los costos de los tiquetes y la imposibilidad de que todos los familiares viajen.

El parque del barrio Santa Lucía se convirtió en el escenario de un emotivo homenaje para Yulixa Toloza, donde las muestras de dolor y exigencia de justicia marcaron la noche del martes 19 de mayo. Familiares, amigos y allegados se congregaron para honrar su memoria, en una velatón que reflejó el impacto de su muerte en la comunidad.

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Yulixa Toloza, dueña del Diamond Saloon Nail en Bosa y originaria de Arauca, se sometió a una cirugía estética en Beauty Láser - crédito @yulixa.toloza/X

Los asistentes llevaron bombas blancas y participaron en una eucaristía, elementos que simbolizaron tanto la despedida como el respeto hacia Yulixa. Los mensajes de apoyo y solidaridad hacia la familia predominaron durante la jornada.

La conmoción se hizo palpable en las palabras de Hendrik Bareño, uno de los hermanos, quien expresó a Noticias RCN que el objetivo no es buscar venganza: “No se trata de desearles mal a ellos, que paguen lo que tengan que pagar”.

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Entre los presentes, Judy Ramírez, sobrina de la víctima, compartió el recuerdo de una mujer afectuosa y alegre. Entre lágrimas, relató al mismo noticiero: “Mi tía no se merecía eso, me llevó ella, su sonrisa, lindísima, su cariño, era muy cariñosa”.

Yulixa Toloza era propietaria de Diamond Saloon Nail, un salón de belleza que había abierto en 2024 en el barrio Santa Lucía, localidad de Bosa. Personas cercanas señalaron que la víctima planeaba un viaje al exterior y por ese motivo decidió realizarse la intervención quirúrgica. Su madre la describió al medio radial como una mujer dedicada y activa: “Ella siempre estaba trabajando… decía que tenía que aprovechar cuando había gente”.

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Captura muerte de Yulixa

Las autoridades de Venezuela confirmaron la detención de tres personas vinculadas a la muerte y desaparición del cuerpo de Yulixa Toloza. Sobre estos individuos pesa una notificación de la circular azul de Interpol, lo que facilita su localización internacional y el seguimiento del caso.

La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la extradición de los capturados en Venezuela. El objetivo es que comparezcan ante la justicia de Colombia para responder por los delitos atribuidos en el expediente del caso.

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En paralelo a las acciones internacionales, dos ciudadanos venezolanos fueron capturados en Cúcuta, Norte de Santander. Las autoridades los interceptaron cuando cruzaron la frontera para reclamar un vehículo negro, el cual fue clave en la investigación, ya que las cámaras de seguridad lo registraron transportando a Yulixa Toloza antes de que se perdiera su rastro.

Los detenidos en Colombia, identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvi Sequera Delgado, serán presentados ante un juez en las próximas horas. Deberán responder por varios delitos relacionados con el caso, según confirmaron fuentes judiciales.

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En tanto, los capturados en Venezuela fueron identificados como María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento y Eduardo David Ramos Carias. Todos enfrentan acusaciones por su presunta participación en los hechos que terminaron con la muerte y desaparición de Toloza.