Murió Totó la Momposina: hijo aclaró por qué la cantautora decidió pasar sus últimos días en México y no en Colombia

El hijo de Totó La Momposina se refirió a la situación de salud que enfrentó su madre en México - crédito Colprensa

Colombia sigue conmocionada tras conocerse el fallecimiento de la reconocida cantante de música folclórica Sonia María Bazanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina.

La noticia fue confirmada por sus hijos en las redes sociales, en la que manifestaron que la artista colombiana presentó un infarto al miocardio.

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En las redes sociales, miles de cantantes y seguidores de la interprete de música colombiana lamentaron el deceso y resaltaron al figura de Bazanta Vides en la música nacional.

La familia de la artista confirmó su fallecimiento en laciudad de Celaya, México - crédito Instagram

Sin embargo, hubo interrogantes sobre su residencia en México, al considerar que sus raíces provienen de la región Caribe colombiana, pero que tras su retiro de los escenarios en 2022, se radicó en el país norteamericano, sumando a que fue diagnosticada de afasia y alzhéimer.

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Marco Vinicio Oyaga, hijo de Totó la Momposina, explicó los motivos por los que la cantautora colombiana dedicó sus últimos años de vida en esa nación y no en su país de origen.

El joven, en diálogo con Caracol Radio, recordó que su madre, antes de radicarse por completo en Celaya, Guanajuato (México), tuvo una breve residencia en Francia.

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“Primero se la llevaron para Francia, estuvo con mi hermana en Francia durante pandemia, sobre todo el año 2021. Vino acá (a Colombia), hizo el concierto en 2022 y a partir de ese año, se fue para México con mi hermana, porque pues ella está en el área de la salud”, comentó Oyaga a la cadena radial.

La icónica Totó la Momposina irradia alegría en esta vibrante ilustración acuarela, rodeada de la riqueza musical y dancística de la cultura caribeña, con tamboras y bailarines en un entorno festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así mismo, consideró que su permanencia en México obedecía a que allá podía acceder a los servicios de salud con mayor facilidad, a diferencia de su residencia en Colombia.

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“En la ciudad donde vive mi hermana todo es muy cerquita, hay colombianos y tienen clínicas y todo está a dos o tres minutos de la casa (...) entonces nosotros decidimos que ella se quedara allá por esa cuestión de la atención, porque si se quedaba acá (en Colombia), pues era muy difícil. Yo vivo en Cajicá y ella vivía en Bogotá prácticamente sola. Entonces, yo no podía ir todos los días”, mencionó.

Antes del fallecimiento de Totó la Momposina por infarto al miocardio, Marco Vinicio aseguró que estaba gestionando su regreso a Colombia.

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El último concierto de la artista tuvo lugar en 2022, durante el festival Cordillera en Bogotá. Según narró Oyaga, allí Totó interpretó fragmentos de “El pescador” y otros éxitos que lograba recordar en ese momento: “Con eso cerramos el concierto en Cordillera 2022”.

- crédito Mariano Vimos/Colprensa

Totó la Momposina no tenía pensión

De otro lado, Marco Vinicio destacó las dificultades económicas que enfrentan los músicos tradicionales en Colombia, incluyendo la falta de pensión y respaldo estatal adecuado, aspecto que también sufrió la cantautora folclórica colombiana.

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“Los artistas de la música no tenemos pensión. Nosotros estamos desamparados porque somos trabajadores independientes, no hay unas políticas del Estado. Hay unas ciertas políticas para aquellos maestros que han dado su vida a las tradiciones, pero hay que llenar una serie de requisitos que muchos de ellos no los tienen”, detalló.

En su caso particular, explicó las condiciones económicas que enfrentan para dar un concierto en el país. “Nosotros no podemos cobrar cien millones de pesos por un concierto, sino nos ofrecen, a estas alturas, después de cincuenta años, lo que hay son cinco millones de pesos. Entonces es muy difícil”, complementó.

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En palabras de Oyaga, la salida del escenario de Totó la Momposina no solo marcó un final, sino un nuevo inicio para los músicos que formaban parte de su entorno creativo.

“Una vez entendimos que ella ya no podía ser la banderada de esta música, nosotros los músicos, que somos los personajes ‘invisibles’ en el escenario, decidimos salir a la luz”, recalcó.

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Fotografía de archivo de la cantante de música folclórica colombiana Totó La Momposina. EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Por último, Oyaga compartió la premisa que su madre repetía: “La estrella no soy yo, la estrella es la música de Colombia, la música del pueblo, la música de la tradición”.

El fallecimiento de Totó la Momposina en el extranjero, lejos de los escenarios que la vieron brillar, pone de relieve la vigencia de su herencia musical. Oyaga subrayó el compromiso del grupo familiar y artístico al indicar que a partir de ahora “decidimos continuar con su espíritu, con sus valores, con toda la música”.