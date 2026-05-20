Colombia

Inmovilizaron en Medellín varias patrullas de la Policía durante un operativo por mal parqueo: “La ley es para todos”

Los ciudadanos celebraron en redes sociales el accionar de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad

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Cuatro patrullas de la Policía Nacional y un vehículo particular recibieron cepos por estar mal estacionados en el centro de Medellín, en un episodio grabado por un ciudadano que desató reacciones en redes sociales y puso en primer plano la aplicación de la ley incluso a vehículos oficiales - crédito @Marovaan / X

Una escena poco común quedó registrada en el centro de Medellín, donde agentes de tránsito instalaron cepos a varias patrullas de la Policía Nacional por presunto mal parqueo.

En el video, grabado por un ciudadano, se observan cuatro vehículos policiales y un carro particular inmovilizados con esta medida mientras permanecían estacionados en zonas prohibidas.

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El inusual suceso quedó registrado por un ciudadano que, de manera algo jocosa, dijo: “Se calentó esta vaina, vea”, y se escucha una pequeña risa. Luego remata con: “Los cepos a todas las patrullas”, ya que esto no es muy común en ninguna ciudad de Colombia.

En el mismo video se evidenció que fueron cuatro patrullas policiales y un carro particular a los cuales la Dirección de Tránsito y Transporte, de la Secretaría de Movilidad de la ciudad les instaló los cepos por estar mal estacionados.

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Cuatro patrullas mal parqueadas en el centro de Medellín fueron inmovilizadas con el cepo - crédito @Marovaan / X
Cuatro patrullas mal parqueadas en el centro de Medellín fueron inmovilizadas con el cepo - crédito @Marovaan / X

En redes sociales las personas comentaron: “¡¡¡Excelente Servicio!!!! Nadie puede estar por encima de la Ley. Su comportamiento debe ser ejemplar ante la ciudadanía”, otros criticaron los hechos: “Cuando son amigos que los custodian para ayudar a robar entonces hacen estas cosas, todos los días vemos cosas” y alguien resaltó la diligencia de los funcionarios: “Me parece lindo la ley debe ser para todos sin excepción y sin excusas de que se acuden con el pretexto de que son funcionarios públicos”.

Los vehículos de la Policía en Colombia cuentan con cierto permisos, pero no tienen vía libre para estacionar en cualquier espacio. Aunque la Ley permite eximirlos en situaciones de emergencia, el Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana regulan estrictamente su conducta al volante.

En casos de operativos urgentes o emergencias, las patrullas sí pueden detenerse en lugares normalmente prohibidos, como andenes o vías principales. Esta excepción solo es válida si el motivo está justificado y documentado como parte de una misión oficial. Si la detención responde a asuntos personales, como compras o diligencias privadas, los agentes incurren en una infracción equiparable a la de cualquier ciudadano.

Los vehículos de la policía no tiene permitido estacionar en cualquier lugar, excepto cuando ocurre alguna emergencia - Alcaldía de Medellín
Los vehículos de la policía no tiene permitido estacionar en cualquier lugar, excepto cuando ocurre alguna emergencia - Alcaldía de Medellín

El incumplimiento de estas normas puede tener consecuencias inmediatas. Cuando una patrulla se estaciona sin causa válida en áreas restringidas, está sujeta al procedimiento sancionatorio previsto para cualquier vehículo. Los agentes pueden recibir un comparendo, y, en los casos más graves, se contempla la inmovilización del automotor.

Sumado a esto en Medellín, la Secretaría de Movilidad utiliza un mecanismo llamado cepo para controlar el estacionamiento indebido. Este dispositivo se coloca en la llanta del vehículo que ocupa espacios no permitidos, circula en contravía o permanece abandonado. Su función es impedir que el vehículo pueda moverse hasta que llegue un agente de tránsito.

La instalación del cepo se realiza bajo la autoridad del Código Nacional de Tránsito y de la Resolución 530 de 2017. Cuando se aplica el cepo, el agente de tránsito debe dejar constancia fotográfica y colocar adhesivos de notificación visibles en el vehículo. El siguiente paso consiste en que el conductor aguarde la presencia del agente, quien impondrá el comparendo y procederá a retirar el dispositivo tras el pago de la sanción.

El retiro del cepo depende de la infracción que reciba el vehículo - crédito Alcaldía de Medellín
El retiro del cepo depende de la infracción que reciba el vehículo - crédito Alcaldía de Medellín

Si el conductor no aparece en un plazo razonable, habitualmente de treinta minutos, la grúa remolca el vehículo a los patios oficiales. A partir de ese momento, el titular asume tanto la multa correspondiente como los costes de traslado y almacenamiento.

Estacionar en zonas prohibidas y ser sancionado con cepo en Medellín implica el pago de una multa por infracción C.02. El valor asciende a 390.621 pesos (equivalentes a 15 Smdlv). Si el vehículo es removido, se añaden aproximadamente 70.000 pesos por el servicio de grúa y 24.752 pesos diarios por parqueadero en los patios municipales.

No existe una tarifa específica para retirar solo el cepo; todos los costos se liquidan en conjunto antes de la devolución del automotor. Durante el procedimiento, el agente de tránsito verifica la infracción, liquida el monto y, una vez realizado el pago, autoriza el retiro del dispositivo o la recuperación del vehículo desde los patios.

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