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Alerta sanitaria en partido de Colombia ante República Democrática del Congo en el Mundial 2026 en México por brote de ébola

El brote de esta enfermedad en el país africano dejó 130 muertes y al menos 500 casos sospechosos de contagio. El ébola se transmite por contacto

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La selección Colombia se enfrentará a la República Democrática del Congo el 17 de junio en el estadio Akron de Guadalajara - crédito Reuters
La selección Colombia se enfrentará a la República Democrática del Congo el 17 de junio en el estadio Akron de Guadalajara - crédito Reuters

La aparición de un brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo ha llevado a autoridades mexicanas y organizadores del Mundial 2026 a activar protocolos especiales de salud y vigilancia en Guadalajara, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo durante el partido entre Congo y Colombia, programado para el 23 de junio en el Estadio Akron.

Este operativo responde a la necesidad de proteger la seguridad sanitaria de jugadores, oficiales y una afluencia internacional de aficionados en medio de un evento global de alto perfil.

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El brote de ébola en Congo ha dejado más de 130 muertes y alrededor de 500 casos sospechosos, una cifra que, según la Organización Mundial de la Salud, ha llevado a declarar la situación como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Un convoy con una ambulancia que se cree transporta a un trabajador sanitario estadounidense, que ha sido trasladado a Alemania para recibir tratamiento tras contraer el ébola en la República Democrática del Congo, llega al Hospital Universitario Charité de Berlín, Alemania - crédito Axel Schmidt/REUTERS
Un convoy con una ambulancia que se cree transporta a un trabajador sanitario estadounidense, que ha sido trasladado a Alemania para recibir tratamiento tras contraer el ébola en la República Democrática del Congo, llega al Hospital Universitario Charité de Berlín, Alemania - crédito Axel Schmidt/REUTERS

De acuerdo con David Kershenobich, secretario de Salud federal, México no ha registrado casos de ébola, pero ya existe una alerta preventiva de viaje para personas procedentes tanto del Congo como de Uganda. El país mantiene una vigilancia epidemiológica activa y protocolos especiales para actuar ante cualquier caso sospechoso.

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Como respuesta inmediata, aeropuertos, hoteles y sedes del Mundial en Guadalajara tendrán personal capacitado, monitoreo médico, áreas de aislamiento y filtros de vigilancia sanitaria epidemiológica específicos para este torneo.

Todas las personas con síntomas compatibles con el ébola deberán evitar acudir a eventos masivos, advirtieron tanto Kershenobich como Héctor Raúl Gómez, secretario de Salud de Jalisco. Gómez enfatizó la importancia de la colaboración social: “Una persona con síntomas de cualquier naturaleza no tiene por qué acudir a un evento masivo, no se diga tratándose de un brote de ébola como el que estamos viviendo en este momento”, declaró a W Radio.

La República Democrática del Congo visitará Houston y Atlanta en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez
La República Democrática del Congo visitará Houston y Atlanta en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

El mecanismo de transmisión del ébola, según detalló Gómez diferencia a esta enfermedad de otras recientes: “El ébola no es una enfermedad que se transmita por vía respiratoria como el Covid-19, sino por contacto con secreciones como la sangre o heces”. Esto reduce la probabilidad de contagio masivo en contextos deportivos, pero obliga a extremar precauciones especialmente con los visitantes procedentes de zonas de riesgo.

Los 26 convocados de la selección congoleña, liderada por Sébastien Desabre, militan actualmente en clubes de Europa, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, por lo cual el riesgo epidemiológico directo dentro del vestuario es considerado bajo.

El principal foco sanitario, puntualizó Gómez, está en los aficionados y miembros de la delegación que puedan haber estado en zonas con transmisión activa del virus. Autoridades han recordado que el protocolo no otorgará exenciones a visitantes que no cumplan con los requisitos sanitarios.

El estadio Akron será la segunda sede de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Henry Romero/REUTERS
El estadio Akron será la segunda sede de Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Henry Romero/REUTERS

La vigilancia se extenderá más allá del partido Congo–Colombia. El equipo africano también disputará otros dos partidos de la fase de grupos del Mundial: el 17 de junio en Houston frente a Portugal, y el 27 de junio en Atlanta contra Uzbekistán.

La FIFA ha ratificado que, por el momento, la participación del Congo en el torneo no se encuentra en riesgo y mantiene contacto continuo con la Federación de Fútbol congoleña y las autoridades sanitarias internacionales. “Estamos monitorizando la situación relativa al brote de ébola y mantenemos una comunicación estrecha con la Federación de Fútbol de la RDC para garantizar que el equipo esté informado de todas las directrices médicas y de seguridad”, destacó el organismo en un comunicado oficial.

La cepa involucrada en el brote actual, Bundibugyo, carece de vacunas o tratamiento específico, circunstancia que ha motivado medidas de suspensión de entrada a países como Estados Unidos para personas que hayan viajado recientemente por Congo, Uganda o Sudán del Sur, decisión adoptada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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