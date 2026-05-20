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Técnico de Millonarios defendió a Rodrigo Contreras tras errar el penalti ante São Paulo en la Copa Sudamericana: “Está comprometido”

El delantero no pudo convertir desde los once pasos a dos minutos del final y se perdió la oportunidad de conseguir una victoria histórica en el estadio Morumbí

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El técnico argentino apoyó a su jugador tras la infortunada jugada que erró el goleador de Millonarios-crédito @ESPNColombia/X

El 19 de mayo de 2026, Millonarios empató a un gol ante São Paulo FC por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Pese a irse en desventaja con el gol del delantero brasileño Luciano, los “Embajadores” tuvieron la posibilidad de conseguir la victoria con el tiro penalti fallado por Rodrigo Contreras.

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A raíz de dicha jugada, el entrenador argentino Fabián Bustos se refirió a lo ocurrido en rueda de prensa, y mostró su apoyo a Rodrigo Contreras tras su fallo en el tiro penal.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Fabián Bustos mostró apoyo a Rodrigo Contreras tras el tiro penalti fallado en el Morumbí-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Fabián Bustos analizó el empate 1-1 entre Millonarios y São Paulo por la Copa Sudamericana este martes 20 de mayo de 2026, al referirse directamente al penal fallado por Rodrigo Contreras a dos minutos del final. El técnico visitante subrayó que el delantero seguirá en pie pese a su fallo.

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“Rodrigo es un luchador. A nadie le gusta cometer un error. Está comprometido con el grupo e hizo un gran partido”, analizó.

El entrenador señaló que los primeros minutos fueron complicados, pero consideró que su equipo mereció igualar el marcador antes:

“Estuvimos flojos los primeros minutos. Después merecíamos empatarlo antes. Nos queda el sabor agridulce, pero en muchos partidos los delanteros nos han dado la victoria”.

El cuadro bogotano tuvo la posiblidad de conseguir los tres puntos en el estadio Morumbí, pero el argentino tiró su cobro a las nubes-crédito @SC_ESPN/X

Destacó la entrega de los jugadores y la afición que acompañó al equipo en el estadio Morumbí:

Agradecer a toda esa gente que no paró de cantar. Estamos con vida, agradecido con la forma en la que compitieron y se entregaron”.

Acerca del contexto de la serie, Bustos recordó que solo los ganadores de grupo acceden directamente a octavos, mientras los segundos puestos deben disputar el pase ante rivales de la Copa Libertadores.

Para el entrenador, la actuación de Jorge Hurtado, autor del gol de Millonarios, fue destacada:

“Es un buen jugador que ha tenido pocos minutos porque el rendimiento de los otros ha sido superior”.

Bustos también valoró al rival y mencionó el entorno de exigencia:

“Estábamos jugando contra el cuarto del Brasileirao. Quedó fuera de la Copa de Brasil, pero es un gran equipo. En este fútbol los presidentes piden quedar entre los seis primeros”, reflexionó.

Así fue el empate de Millonarios en el Morumbí de São Paulo

Los Azules tuvieron la posibilidad de llevarse los tres puntos, pero el delantero argentino Rodrigo Contreras falló su tiro penal-crédito @MillosFCoficial/X
Los Azules tuvieron la posibilidad de llevarse los tres puntos, pero el delantero argentino Rodrigo Contreras falló su tiro penal-crédito @MillosFCoficial/X

Millonarios rescató un punto clave en su visita a Sao Paulo al empatar 1-1 en el estadio Morumbi por la Copa Sudamericana este martes 19 de mayo de 2026. El conjunto embajador mantuvo sus aspiraciones para avanzar a la siguiente ronda, luego de igualar el marcador en el tramo final y desaprovechar una oportunidad decisiva desde el punto penal.

La definición del encuentro se produjo en los minutos finales cuando Jorge Cabezas Hurtado logró el empate al minuto 80, tras una jugada individual que culminó con un remate desviado en Alan Franco para vencer al portero Rafael. El resultado dejó a Millonarios con 8 puntos, en la segunda posición del grupo C, a uno de Sao Paulo, que permanece como líder.

El desarrollo del partido se caracterizó por el tempranero tanto local: a los 8 minutos, Luciano adelantó a Sao Paulo con un disparo zurdo desde media distancia, en una jugada donde el portero Diego Novoa cometió un error al no asegurar el balón. En el segundo tiempo, ambos equipos alternaron el dominio y las aproximaciones, pero sin lograr convertir.

La oportunidad más clara para la victoria visitante llegó a los 86 minutos, tras una falta sobre Alex Castro que derivó en penal. El argentino Rodrigo Contreras ejecutó el tiro, pero lo envió por encima del arco, dejando escapar la opción de sumar tres puntos.

La quinta jornada del grupo se completará el 20 de mayo de 2026 con el duelo entre Boston River y O’Higgins en Montevideo.

A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo C, a la espera de lo que ocurra entre Boston River y O’Higgins que jugarán el 20 de mayo de 2026, en el estadio Centenario de Montevideo:

  1. São Paulo (Brasil): 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  2. Millonarios (Colombia): 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. O’Higgins (Chile): 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  4. Boston River (Uruguay): 0 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -6)

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