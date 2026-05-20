Colombia

Alias Chipi, coordinador logístico del atentado a Miguel Uribe Turbay, fue condenado por el crimen de un ciudadano mexicano en Medellín en 2024

La víctima era un comerciante de productos tecnológicos de 54 años. El crimen ocurrió en un establecimiento comercial del barrio El Poblado, donde un hombre le disparó ocho veces

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Alias El Costeño, presunto autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, durante su captura en la localidad de Engativá, Bogotá - crédito Policía Nacional
Las pruebas recogidas señalan que Arteaga Hernández era considerado el principal articulador de una organización delincuencial vinculada con homicidios selectivos en Bogotá y otras ciudades del país - crédito Policía Nacional

Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, (vinculado como el coordinador logístico del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay en 2025) fue condenado a 21 años de prisión en Medellín tras aceptar su responsabilidad en la planificación y ejecución del homicidio de un ciudadano mexicano el 30 de junio de 2024, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La sentencia fue impartida por un juez penal de conocimiento de Medellín, que avaló el preacuerdo alcanzado entre Arteaga Hernández y la Fiscalía. El fallo lo responsabilizó por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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De acuerdo con la información oficial, la víctima era un comerciante mexicano de productos tecnológicos de 54 años. El crimen ocurrió en un establecimiento comercial del barrio El Poblado, donde un hombre le disparó ocho veces con un arma de fuego.

La investigación fue desarrollada por la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín. Las pruebas recogidas señalan que Arteaga Hernández era considerado el principal articulador de una organización delincuencial vinculada con homicidios selectivos en Bogotá y otras ciudades del país. Según la Fiscalía, Arteaga Hernández se desplazó a Medellín para coordinar las acciones previas y decidir la ejecución material del ataque.

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Hasta el momento, cinco personas han sido condenadas en el marco de este caso mediante preacuerdos judiciales. Además de Arteaga Hernández, David Acosta Díaz y Anthony Tobar Ponceleón recibieron condenas de 18 años de prisión cada uno, mientras que Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico fueron sentenciados a 25 años de prisión cada uno, según la información divulgada por la Fiscalía General de la Nación.

Alias Chipi fue condenado por el homicidio de un extranjero en 2024 - crédito Fiscalía General de la Nación
Alias Chipi fue condenado por el homicidio de un extranjero en 2024 - crédito Fiscalía General de la Nación

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Alias ChipiElder José Arteaga HernándeCondena por crimen de extranjeroMiguel Uribe TurbayColombia-Noticias

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