Gasto público vinculado a las elecciones impulsó el crecimiento del PIB nacional

El crecimiento del PIB colombiano en 2026 estuvo impulsado por el aumento del gasto público y la organización electoral - crédito @Registraduria/X

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano ,presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el viernes 15 de mayo, en el primer trimestre de 2026 revela el peso inesperado del sector público durante el año electoral, impulsado por un aumento récord de 104% en la remuneración de asalariados de la organización electoral.

Este incremento, identificado en el bloque del Gobierno central mediante datos metodológicos del Dane, evidenció cómo la mecánica institucional de las votaciones se convierte en un motor económico tangible.

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El boletín oficial señaló que la economía creció 2,2% interanual, liderada por administración pública, defensa, planes de seguridad social obligatoria, educación, salud y servicios sociales, cuya expansión fue del 5,7%, aportando 0,9 puntos porcentuales al total nacional.

Frente al contexto general, sectores como comercio e industrias manufactureras también apuntaron avances de 2,9%, pero su aporte relativo —0,6 y 0,3 puntos porcentuales respectivamente— quedó rezagado frente al componente estatal.

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La economía colombiana presenta una desaceleración en su ritmo de expansión en el inicio de 2026, según cifras oficiales - crédito Dane

El auge en la remuneración de asalariados de la organización electoral, dentro del Gobierno central, contrastó con la variación general de ese renglón, que fue apenas del 9,6% entre todos los empleados estatales.

Así, el dato del 104% sobresale por su magnitud: responde directamente a las necesidades puntuales del año electoral, caracterizado por la elección del Congreso y la inminente primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

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En el primer trimestre de 2026, el Dane aclaró que las actividades de administración pública y defensa y educación de no mercado se estiman por costos de producción, en los que la remuneración de los asalariados concentra el mayor peso.

Este desembolso agrupó salarios, sueldos y aportes sociales que las entidades públicas deben hacer para operar —especialmente en coyunturas excepcionales como la organización de procesos electorales—.

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El crecimiento económico reciente en Colombia presenta una dualidad: mientras el consumo final subió 3,4% —el del gobierno general lo hizo al 7,8% y el de los hogares al 2,7%— sectores orientados a la inversión y a la producción de bienes primarios mostraron retrocesos.

La construcción cayó 5,4% y la agricultura 1,4%, arrastrada por una fuerte disminución del 30,5% en cultivos permanentes de café, pilar tradicional del sector.

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La administración pública, defensa y servicios sociales lideraron el crecimiento económico con un avance del 5,7% y aportaron 0,9 puntos porcentuales al PIB - crédito Dane

El análisis metodológico concluye que, pese a los registros positivos del PIB, el dinamismo estuvo sostenido en la mayor participación estatal.

El salto en la remuneración electoral documentado por el Dane, de 104% anual, expone la forma en que los años de votaciones tienden a alterar el funcionamiento y el gasto público a nivel central.

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La presencia de la organización electoral en los indicadores nacionales de economía muestra cómo el calendario de votaciones modifica la contabilidad pública y el escenario macroeconómico, marcando a las cifras oficiales más allá del movimiento en urnas.

Otros sectores que aportaron a la economía colombiana y los que cayeron en el primer trimestre de 2026

El comercio y la industria manufacturera impulsaron el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2026, consolidándose como motores clave de la economía - crédito Sergio Acero/Colprensa

Durante el primer trimestre de 2026, el crecimiento económico estuvo liderado por el comercio y la industria manufacturera.

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El comercio mayorista y minorista aumentó 6,0% respecto al año anterior, aportando 0,6 puntos porcentuales al PIB, mientras que la industria manufacturera creció 2,9% anual y contribuyó con 0,3 puntos al producto.

En la industria, el sector de muebles, colchones y somieres presentó la mayor expansión, con 11,8%, y la producción de metales, maquinaria y vehículos subió 4,6%. Por el contrario, la producción textil y de madera, papel e impresión registró caídas.

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El grupo de comercio, transporte, almacenamiento y servicios de comida avanzó 2,9%, aunque los servicios de alojamiento y comida descendieron 1,8%.

El transporte tuvo un leve aumento de 0,7%. Desde una perspectiva trimestral, la industria creció 2,3% frente al trimestre anterior, destacándose metales y maquinaria con un alza de 7,6%, y muebles con 6,1%, mientras que los textiles disminuyeron 2,8%.

El sector de la construcción experimentó el mayor retroceso, con una baja de 5,4% anual, debida principalmente a la caída de edificaciones residenciales y no residenciales, que disminuyeron 8,2% por costos financieros elevados y menor demanda.

Las obras civiles crecieron solo 0,6%. En comparación trimestral, la construcción bajó 4,6%, afectando todos sus componentes.

En el sector agropecuario, la contracción fue de 1,4% anual, destacándose una caída récord del 30,5% en el cultivo de café por factores climáticos y productivos adversos. La pesca y acuicultura bajaron 19,5%, mientras que la ganadería creció 6,4%, los cultivos agrícolas en general subieron 3,8% y la silvicultura aumentó 3,1%.

El sector minero permaneció prácticamente estable, con una leve baja de 0,1%. El carbón se redujo 13,3% y el petróleo y gas natural cayeron 2,7%, aunque compensó parcialmente el repunte de los minerales metálicos, que subieron 24,9% por la demanda externa.

El resultado general muestra un avance moderado en servicios e industria, fuertes caídas en construcción y un deterioro en el sector agrícola, especialmente por la crisis en la producción cafetera.