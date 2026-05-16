Colombia

La candidata presidencial Paloma Valencia propone modificar sistema consular para facilitar trámites de colombianos en el extranjero

Los obstáculos que enfrentan muchos usuarios del sistema actual fueron el ejemplo que usó para justificar el cambio

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La senadora expone una propuesta para modernizar el sistema consular de Colombia y simplificar los trámites para los ciudadanos colombianos residentes en el exterior - crédito @PalomaValenciaL/X

Las propuestas de Paloma Valencia para los colombianos en el extranjero podrían utilizar la tecnología como eje de una posible transformación del sistema consular.

La candidata presidencial anunció: “Lo primero que proponemos es la modernización integral del servicio consular y la atención de los connacionales. Vamos a un sistema de atención digital, sin filas, sin procedimientos, sin maltrato a nuestros connacionales.”

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Al detallar su iniciativa, Valencia subrayó el compromiso de eliminar viajes y esperas innecesarios para quienes necesitan servicios diplomáticos: “Que ustedes puedan sacar un permiso de manera inmediata, que ustedes puedan sacar los requerimientos, todo de manera digital y nos comprometemos a trazar esa ruta y a sacarla adelante.”

Los obstáculos que enfrentan muchos usuarios del sistema actual fueron el ejemplo que usó para justificar el cambio. Valencia criticó que los ciudadanos tengan que “ir tres horas de, de, de viaje para llegar allá a decir que ya perdieron la cita”, y agregó: “Que no lleguen allá a que les digan que ya cerraron y que se tienen que ir.”

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La aspirante a la presidencia concluyó con la prioridad que tendría el trato personal bajo su gestión: “Aquí el servicio consular va a estar enfocado en tratarlos bien a ustedes y nos comprometemos en eso.”

Ilustración acuarela de Paloma Valencia hablando en un podio. Detrás, un mapamundi con edificios de consulados y pequeñas figuras humanas.
Las propuestas de Paloma Valencia para los colombianos en el extranjero pondrían la tecnología como eje de una posible transformación del sistema consular - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Nuevo sistema digital de Migración Colombia cambiará la forma de hacer trámites ante la entidad

El nuevo sistema de agendamiento digital para trámites migratorios en Colombia ha generado un cambio tangible en la gestión de turnos y la transparencia de los servicios públicos. Desde la implementación, cerca de 45.000 personas han utilizado la plataforma durante 2026, principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, según datos de Migración Colombia.

La entidad habilitó desde el 8 de abril de 2026 un mecanismo de asignación diaria de cupos para trámites migratorios. Los usuarios pueden ingresar de domingo a jueves, a partir de las 5:00 p. m., para solicitar turnos del siguiente día hábil y recibir confirmación inmediata. Este procedimiento elimina la dependencia de intermediarios y garantiza que el proceso se realice directamente entre el ciudadano y la administración.

El sistema digital oficial, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), centraliza los registros y consultas en un solo lugar. Así se busca reducir los tiempos de espera y permitir que tanto colombianos como extranjeros gestionen sus trámites de manera ágil y segura.

La transformación responde a la necesidad de ofrecer mayor eficiencia y facilitar el acceso directo a servicios migratorios, reconoció la directora general de la entidad, Gloria Esperanza Arriero. “Esta innovación busca facilitar el acceso directo de colombianos y extranjeros”, afirmó la funcionaria, subrayando la importancia de responder a la diversidad de trámites que recaen en sus oficinas.

La plataforma digital implementada por Migración Colombia permite a usuarios acceder a turnos diarios sin intermediarios, respondiendo así al aumento de trámites y garantizando canales digitales oficiales para consultas y registros - crédito Migración Colombia
La plataforma digital implementada por Migración Colombia permite a usuarios acceder a turnos diarios sin intermediarios, respondiendo así al aumento de trámites y garantizando canales digitales oficiales para consultas y registros - crédito Migración Colombia

La implementación del sistema digital de Migración Colombia permite a la ciudadanía y a la población migrante programar sus citas de forma directa, eliminando intermediarios y agilizando el acceso a servicios.

Regularización y atención ordenada para migrantes

Una de las prioridades institucionales es la regularización migratoria. La inscripción al Permiso Especial de Permanencia para tutores (PEP Tutor) estará habilitada hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigida a padres venezolanos cuyos hijos ya cuentan con Permiso por Protección Temporal (PPT).

Con la asignación diaria de cupos, la confirmación de turnos es inmediata, lo que agiliza la atención y aporta a la transparencia en los servicios públicos. “La asignación diaria permite la confirmación inmediata de citas, facilitando la atención eficiente de solicitudes”, comunicó Migración Colombia, destacando el impacto positivo del cambio.

El nuevo sistema centraliza la información en una sola plataforma digital, lo que permite a nacionales y extranjeros acceder a los diferentes servicios con garantías de seguridad y canales oficiales.

Directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero - crédito Migración Colombia
Directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero - crédito Migración Colombia

El desarrollo tecnológico se da en el marco de una sede electrónica, respaldada por el BID, que concentra trámites, servicios y estadísticas accesibles para toda la ciudadanía. Entre los recursos destacados, Migración Colombia resaltó el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3), que obtuvo la certificación de calidad estadística por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) bajo la Norma Técnica Colombiana NTC PE 1000:2020.

Este aval garantiza la transparencia y fiabilidad de los datos sobre el flujo migratorio, lo que contribuye a una mejor toma de decisiones en las políticas públicas.

Con estas medidas, el organismo migratorio busca responder a la creciente demanda de atenciones y promover la confianza en los servicios digitales, asegurando que el acceso sea directo, seguro y transparente para todos los usuarios.

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