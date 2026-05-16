Colombia

El presidente Gustavo Petro expuso las razones por las que, según él, fue incluido en la lista Clinton: “No es por más”

Durante el evento, afirmó que su postura genera reacciones “violentas” por parte de quienes interpretan sus palabras como un intento de abolir “la cultura occidental”

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El presidente Gustavo Petro participa en un evento público y ofrece un discurso. En su intervención, Petro revela información sobre su inclusión en la lista Clinton durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump - crédito Presidencia de la república

El presidente Gustavo Petro expuso ante el público el motivo de su inclusión en la lista Clinton por parte del gobierno de Estados Unidos: sus declaraciones acerca de la equidad y la diversidad en foros internacionales.

Durante el evento, afirmó que su postura genera reacciones “violentas” por parte de quienes interpretan sus palabras como un intento de abolir “la cultura occidental”. La explicación del mandatario fue directa: “Y por eso me atreví a responderle a Trump que la lucha por la equidad humana y el respeto a la diferencia y la diversidad cultural de la humanidad no es la supresión de lo que él llama la cultura occidental”, declaró Petro.

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Su intervención incluyó un señalamiento a Donald Trump, justificando que la defensa de la equidad y el respeto a la pluralidad cultural no representa una amenaza para los valores occidentales.

El presidente Gustavo Petro expuso ante el público el motivo de su inclusión en la lista Clinton por parte del gobierno de Estados Unidos: sus declaraciones acerca de la equidad y la diversidad en foros internacionales - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia/DPA
El presidente Gustavo Petro expuso ante el público el motivo de su inclusión en la lista Clinton por parte del gobierno de Estados Unidos: sus declaraciones acerca de la equidad y la diversidad en foros internacionales - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia/DPA

“Esa reacción violenta de quienes creen que se está aboliendo la cultura occidental porque surgen las inmensas diversidades culturales del mundo, y esa reacción violenta se traduce en misiles y en bebés muertos y en genocidios como el de Gaza”, afirmó el jefe de Estado, contextualizando las tensiones internacionales y asociando su inclusión en la lista Ofac con sus intervenciones en escenarios globales como las Naciones Unidas y Nueva York.

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Finalmente, Petro enlistó las consecuencias de sus palabras con una frase que sintetiza su posición: “Y por eso estoy en la lista Ofac. No es por más, por decir estas palabras, pero en las Naciones Unidas y en Nueva York”, subrayó el presidente.

Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton

La tarde del 24 de octubre de 2025 marcó un giro inesperado en la política colombiana: el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la reconocida Lista Clinton. Esta acción, confirmada tras días de especulaciones, provocó reacciones inmediatas en distintos sectores del país y en la agenda internacional.

Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton por haber proporcionado apoyo a Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia, @nicolaspetrob/IG y @MinInterior/X
Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton por haber proporcionado apoyo a Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia, @nicolaspetrob/IG y @MinInterior/X

La inclusión en la Lista Clinton implica severas consecuencias para las personas y entidades señaladas. El listado, creado en 1995 durante el gobierno de Bill Clinton, identifica a quienes presuntamente mantienen vínculos con el narcotráfico o el lavado de activos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es responsable de la publicación y actualización de los nombres en dicho registro.

El caso de Gustavo Petro y su entorno inmediato implica que, a partir de la fecha de inclusión, sus actividades y transacciones pueden ser objeto de bloqueo y escrutinio. La medida busca dificultar el acceso a recursos y limitar el margen de maniobra de los señalados en el sistema financiero global.

Advertencias en medio de la polémica

En medio de una controversia por las declaraciones del presidente colombiano contra Donald Trump y el Gobierno estadounidense, el senador republicano Bernie Moreno advirtió sobre posibles sanciones adicionales.

El abogado internacionalista Juan Carlos Portilla también pidió investigar las posibles relaciones del presidente Petro con el narcotráfico y la corrupción - crédito Andrea Puentes/Presidencia
El caso de Gustavo Petro y su entorno inmediato implica que, a partir de la fecha de inclusión, sus actividades y transacciones pueden ser objeto de bloqueo y escrutinio - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En diálogo con Fox News, Moreno sostuvo que la administración de Petro podría enfrentar medidas personales, afirmando: “Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a seguir investigando eso; de hecho, vamos a acelerar esa investigación.”

El senador estadounidense también señaló que la posibilidad de incluir a la familia del jefe de Estado y a funcionarios de su círculo cercano en la Lista Clinton responde a sospechas sobre eventuales nexos con organizaciones delictivas. Por el momento, la medida afecta a los mencionados, quienes ahora quedan en el foco de la vigilancia internacional.

El señalamiento se produjo en un contexto de tensiones derivadas de posturas sobre equidad y diversidad, así como de sospechas sobre vínculos ilícitos, lo que sitúa al mandatario colombiano y a su entorno bajo un riguroso escrutinio global y limita sus operaciones en el sistema financiero internacional.

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