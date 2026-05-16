La Fiscalía presenta cargos contra presunto miembro del Frente 57, alias Emerardo, por ataque armado contra un soldado en Tuluá

Un hombre, identificado como Esnoraldo Sánchez Rodríguez, aparece en primer plano con una camisa polo negra y detalles blancos. La escena se desarrolla frente a una pared blanca y lisa. El video también incluye el logo de la Fiscalía General de la Nación, entidad relacionada con su judicialización. Este material es presentado como insumo de comunicación para fines periodísticos. - crédito Fiscalia

La Fiscalía General de la Nación, órgano de investigación estatal colombiano, presentó cargos contra Esnoraldo Sánchez Rodríguez, alias Emerardo, señalado integrante del Frente 57, una fracción disidente armada de las Farc, por su presunta participación en un ataque armado con armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos contra el Ejército Nacional el 30 de octubre de 2024, en el corregimiento San Rafael, municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

El juez penal de control de garantías determinó una medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado.

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La presentación de cargos corresponde a su supuesta implicación en el enfrentamiento ocurrido ese mismo 30 de octubre de 2024, donde un grupo armado del Frente 57 emboscó a militares en San Rafael, usando ráfagas de fusil y explosivos.

Según la Fiscalía, Sánchez Rodríguez estaría vinculado también a delitos como amenazas, desplazamientos forzados y secuestros en la región de Tuluá y Roldanillo, lo que llevó a la autoridad judicial a dictar la medida privativa de libertad mientras avanza el proceso penal.

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Detalles del ataque con explosivos en Tuluá

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el ataque se registró en horas de la tarde del 30 de octubre de 2024, cuando varios integrantes del Frente 57, entre ellos Sánchez Rodríguez, emboscaron a un componente militar en San Rafael.

Alias Emerardo. El señalado recibió cargos por concierto para delinquir y uso de explosivos, mientras permanecen abiertas investigaciones sobre su implicación en amenazas y desplazamientos forzados en la zona - crédito Fiscalia

En la audiencia, el juez detalló: “Miembros del Ejército Nacional entran en combate con un grupo de personas entre las que se encuentra usted, Esnoraldo Sánchez Rodríguez, alias Emerardo. Quienes portaban armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y también partes esenciales de explosivos y también armas de fuego de uso personal. Las accionan en contra de la vida de los miembros de la fuerza pública que se encontraban en ese lugar”.

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La Fiscalía General de la Nación precisó que, durante el acto, el procesado presuntamente abandonó varios artefactos con el fin de afectar la integridad de los uniformados. Terminada la confrontación, los atacantes huyeron y en la zona fueron hallados armamento y partes esenciales de explosivos.

El uso de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos ha sido una modalidad recurrente en las acciones del Frente 57 en el Valle del Cauca. La investigación recoge la presencia de armamento y partes esenciales de explosivos abandonados en el lugar de los hechos.

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Perfil de Esnoraldo Sánchez y acciones del Frente 57

La Fiscalía General de la Nación identificó a Esnoraldo Sánchez Rodríguez como presunto miembro activo del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, una estructura de la disidencia de las Farc.

El señalado recibió cargos por concierto para delinquir y uso de explosivos, mientras permanecen abiertas investigaciones sobre su implicación en amenazas y desplazamientos forzados en la zona - crédito Europa Press

Este grupo desarrolla actividades criminales en el Valle del Cauca, actuando principalmente en los municipios de Tuluá y Roldanillo.

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Según la Fiscalía, la estructura ha sido responsable de delitos como amenazas, desplazamientos forzados y secuestros. El perfil que se atribuye a alias Emerardo corresponde al de un actor en estas operaciones armadas y en delitos que impactan de manera directa la seguridad regional, bajo una estrategia de intimidación y control territorial.

Delitos imputados y situación judicial

Por estos hechos, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a Sánchez Rodríguez los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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Estos cargos se relacionan tanto con la actividad armada en Tuluá como con el hallazgo de armamento y explosivos tras el ataque.

El procesado estaría relacionado con acciones criminales cometidas por una fracción disidente de las FARC, según la acusación presentada ante la Delegada para la Seguridad Territorial - crédito Ejército Nacional

En la audiencia, el juez especificó el supuesto papel desempeñado por el procesado, indicando que Sánchez Rodríguez integraba el grupo armado que enfrentó con armas y explosivos a la fuerza pública en San Rafael.

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Hasta el momento, el procesado no ha aceptado los cargos presentados por la Fiscalía y permanece bajo detención preventiva en el suroccidente colombiano.