Madres de Soacha le llamaron la atención a Gustavo Petro por crimen de madre buscadora Claribel Moreno en Valle del Cauca: “SOS”

El crimen de Claribel Moreno se reportó la noche del miércoles 13 de mayo de 2026 - créditos Presidencia de la República | @Indepaz/IG

La violencia y la impunidad vuelven a estar en el centro de la atención en Colombia tras el asesinato de Claribel Moreno, madre de la modelo desaparecida Natalia Buitrago.

El crimen ocurrió la noche del miércoles 13 de mayo de 2026 en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, donde Moreno, de 55 años, fue atacada por hombres armados cuando se desplazaba en motocicleta cerca del puente de Río Claro.

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Por este motivo, y a través de una publicación que compartió la asociación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) en su perfil de X la mañana del sábado 16 de mayo, le hicieron un llamado de atención al jefe de Estado por este asesinato.

La mujer recibió cuatro impactos de bala y su cuerpo fue hallado a unos 300 metros del lugar del ataque, en la vía que conecta La Novillera con Robles.

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Mafapo compartió el comunicado que tres organizaciones en el que se le hizo un llamado de atención al gobierno de Gustavo Petro - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

Por lo anterior, desde Mafapo le dejaron estas palabras a Petro y a la Policía Nacional de Colombia, en cabeza del general William Rincón: “SOS @petrogustavo @PoliciaColombia Que pasa con nuestros jóvenes que siguen desapareciendo y ahora asesinan a las madres buscadoras”.

Sumado a esto, el colectivo de madres compartió el comunicado que emitieron de forma conjunta Asociación Madres Buscadoras de Cartago (Asomadca) la asociación campesina Feminagro y la corporación Casa Latente.

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“Extendemos una invitación urgente a todas las organizaciones sociales, comunitarias, culturales, colectivos, líderes, lideresas, jóvenes y ciudadanía en general a participar en una iniciativa colectiva de gran importancia para la vida, la paz y la dignidad de nuestros territorios”, inicia el documento.

Más adelante, en el comunicado se hizo una denuncia delicada, porque se especificó que “Valle del Cauca vive una situación crítica de violencia, amenazas, asesinatos y hostigamiento institucional”, y consecuencia de ello tiene “hoy, las madres y mujeres buscadoras estamos en alto riesgo”.

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El objetivo del comunicado es recolectar testimonios de organizaciones para hacérselas llegar en modo de video al presidente Petro - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

Al recordar el caso de Moreno, se precisó en la comunicación: “YA PERDIMOS A UNA MADRE BUSCADORA Y NO QUEREMOS QUE SE REPITA POR FALTA DEL ESTADO LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL”.

Para dejarle un mensaje contundente al presidente Petro, desde los tres colectivos se hizo una invitación a organizaciones sociales que quieran unirse para participar de la grabación, cuyo destinatario final será Gustavo Petro.

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“Por todo lo anterior, estamos construyendo un video colectivo de máximo 30 segundos por organización o líder/lideresa, donde levantamos nuestra voz con un mensaje claro y contundente al Gobierno Nacional”, añade el documento, y que destaca estos puntos:

“Presencia real del Estado en nuestros territorios.

Garantías de vida, seguridad y protección para las madres y mujeres buscadoras.

Investigación, judicialización y justicia para los casos de violencia, asesinato de mujeres buscadoras y desaparición forzada de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Una apuesta real por la paz y la vida digna en el Valle del Cauca y en Colombia".

Según cifras del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), Claribel Moreno se convirtió en la líder social número 58 que es asesinada en Colombia durante lo corrido de 2026 - crédito Indepaz

Las autoridades, que recibieron el aviso alrededor de las 7:10 de la noche, confirmaron que la víctima presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

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La identificación oficial se realizó poco después, corroborando el parentesco de la víctima con Natalia Buitrago, modelo caleña desaparecida en Cartagena en agosto de 2021.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables y los motivos del ataque, mientras la Policía y la Fiscalía adelantan las pesquisas y no descartan ninguna hipótesis.

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Al final del comunicado se volvió a extender la invitación para todas “las organizaciones, asociaciones, liderazgos y ciudadanía a sumarse, participar y compartir este mensaje de esperanza y exigencia”.

“Recoge tu voz en un video corto, cada mensaje suma, cada rostro representa una familia, una comunidad, una vida”, finaliza el mensaje con el que los colectivos y asociaciones buscan ser escuchadas por parte del Gobierno Nacional.

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