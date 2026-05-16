Bayern Múnich de Luis Díaz rompe el récord de goles en una temporada en las cinco grandes ligas europeas en la era moderna

El Bayern Múnich rompe el récord histórico de goles en las grandes ligas europeas al marcar 122 tantos en la temporada-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

A falta de un partido para que Bayern Múnich finalice la temporada 2025-2026 (cuando jueguen el 23 de mayo de 2026 la final de la Copa de Alemania ante Stuttgart en Berlín), los “Gigantes de Baviera” establecieron un nuevo récord histórico de goles en las principales ligas de Europa en la era moderna tras superar al Colonia por 5-1 en la última jornada de la Bundesliga, el 16 de mayo de 2026.

Durante el partido, Luis Díaz se reportó con asistencia para el delantero senegalés Nicolás Jackson, y el triplete de Harry Kane y la participación decisiva de varios jugadores que se despidieron del club.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Vincent Kompany alcanzó los 122 goles en una temporada, una marca nunca antes lograda en las cinco grandes ligas del continente y que deja atrás el registro previo de 121 tantos establecido por el Real Madrid logrado en la campaña 2011-2012.

Bayern Múnich ya había asegurado el título dos jornadas antes y este encuentro representaba únicamente una oportunidad para ampliar cifras estadísticas y rendir homenaje a figuras que concluyen su ciclo en el club.

PUBLICIDAD

Jugadores como Nicolas Jackson, Raphael Guerreiro y especialmente Leon Goretzka (finalizando un ciclo de 8 años en Bayern Múnich), fueron despedidos por la afición en el Allianz Arena. Goretzka, además, fue titular en su último partido en casa y salió ovacionado en el minuto 82, reemplazado por Jackson, quien convirtió el quinto gol tras una asistencia de Díaz.

El partido se desarrolló con una notable efectividad ofensiva desde los primeros minutos. Harry Kane abrió el marcador a los nueve minutos con una volea, tras un centro de Lennart Karl, ocupando una posición habitual de Michael Olise. Apenas cuatro minutos después, el propio Kane amplió la ventaja con un disparo raso asistido por Joshua Kimmich, consolidando un inicio abrumador para los bávaros, tal como reportó Noticias Caracol.

PUBLICIDAD

Colonia descontó en el minuto 18 a través de Said El Mala, que recuperó el balón en mitad de campo y encaró solo hacia la portería defendida por Manuel Neuer. La respuesta del Bayern fue inmediata: en el minuto 22, Tom Bischof firmó el tercer gol con un remate de larga distancia, nuevamente tras asistencia de Karl.

El noticiero deportivo más importante de América resaltó la marca que rompió el equipo de Vincent Kompany-crédito @SC_ESPN/X

En la última jornada de la Bundesliga, el Bayern Múnich no solo consolidó su dominio nacional sino que fijó un récord absoluto de goles en una temporada de las cinco grandes ligas de Europa: los 122 goles superan la marca anterior de 121 del Real Madrid en 2011-2012 y colocan al conjunto alemán en una posición inédita en la historia reciente del fútbol europeo, según la información que entregó Sportscenter de Espn.

PUBLICIDAD

" Superaron la cifra establecida por Real Madrid en la temporada 2011/12 de La Liga de España ... ¡UNA COMPLETA LOCURA!"

Entrado el segundo tiempo, la intensidad del Bayern disminuyó levemente, permitiendo algunas aproximaciones del Colonia. Lennart Karl estuvo cerca de ampliar aún más la cuenta con un disparo al poste en el minuto 53.

PUBLICIDAD

Kane alcanzó su tercer gol del partido en el minuto 69, completando un triplete en la noche de su despedida de la temporada. Goretzka, ovacionado al salir en el minuto 82, fue reemplazado por Nicolás Jackson, y en su primer contacto con el balón marcó el quinto tanto tras una asistencia de Luis Díaz, firmando el resultado definitivo.

Antes del descanso, el propio Díaz dispuso de una clara ocasión para anotar, pero su disparo mano a mano fue desviado por el arquero Manfred Schwäbe, mientras que Jamal Musiala estrelló un balón en el poste.

PUBLICIDAD

Este resultado adquiere una mayor dimensión si se consideran los antecedentes históricos. Solo Aston Villa de Inglaterra, en la temporada 1930-1931, sumó más goles en una liga nacional con un total de 128 goles, estadística que refuerza la magnitud del récord vigente alcanzado por el Bayern, de acuerdo con los registros estadísticos que entregó Álex Torres en su cuenta de X, y que detalla el mayor promedio de gol en las grandes ligas de la historia.

El estadígrafo precisó los récords de goles en la temporadas, contando los ocurridos en el siglo XX y el siglo XXI-crédito @AlexDatos2/X

“2025/26 consigue el mayor promedio de gol en TODA la historia de las Grandes Ligas: 3,6 gol por partido. Más goles en una temporada: 128 | Aston Villa en 1930/31 (42PJ)127 | Arsenal en 1930/31 (42)125 | Torino en 1947/48 (40)122 | Bayern en 2025/26 (34)”

PUBLICIDAD

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Luis Díaz se consolidó como una de las grandes figuras del Bayern Múnich apenas en una temporada, procedente del Liverpool-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Díaz acumula un total de 50 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 3.970 minutos, y marcó en 26 ocasiones durante la temporada, además de asistir para gol a sus compañeros en 22 oportunidades.

En lo que se refiere a la Bundesliga, Lucho lleva un total de 15 goles y 17 asistencias, en 2.451 minutos. A continuación, se detallan los goles que marcó en la presente temporada 2025-2026, contando el que realizó el 16 de mayo de 2026 en la goleada por 5-1 ante Colonia.

PUBLICIDAD

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich

18 de marzo de 2026 - Octavos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Atalanta

7 de abril de 2026 - Cuartos de final Ida - Champions League: 90 minutos y gol en el Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

15 de abril de 2026 - Cuartos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid