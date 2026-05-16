La atleta colombiana Natalia Linares ganó medalla de plata en la Liga de Diamante 2026 en la modalidad de salto largo

Natalia Linares conquista la medalla de plata en salto largo con una marca de 6,78 metros durante la Liga de Diamante 2026 en Shanghái-crédito Go Nakamura/REUTERS

El 16 de mayo de 2026, el atletismo colombiano logró un hecho destacado: en la Liga de Diamante de atletismo, Natalia Linares logró conseguir su primer triunfo en esta competencia al conseguir la medalla de plata.

Durante las pruebas que se llevan a cabo en territorio chino, Linares entró en el podio entre nueve competidoras.

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La estadounidense Monae Nichols se lleva el oro en salto largo al superar por once centímetros a la colombiana Linares-crédito Go Nakamura/REUTERS

El 16 de mayo de 2026, Natalia Linares logró la medalla de plata en la prueba de salto largo durante la parada de la Liga de Diamante 2026 en Shanghái (China) al registrar una marca de 6,78 metros, siendo superada por once centímetros por la estadounidense Monae Nichols, que alcanzó 6,89 metros.

La representante de Estados Unidos Alexis Brown se adjudicó el bronce tras una marca de 6,75 metros.

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En el cuarto intento de seis, Linares logró establecer su mejor marca, situación que en ese momento la colocaba con el registro más alto de la competencia.

Pero en el quinto intento, la norteamericana Monae Nichols superó el registro de la atleta colombiana con 6,89 metros, lo que le permitió conseguir la medalla de oro.

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A continuación, estas fueron las marcas de Natalia Linares en sus seis intentos:

Primer intento: 6,73 metros

Segundo intento: 6,72 metros

Tercer intento: 6,57 metros

Cuarto intento: 6,78 metros

Quinto intento: 6,49 metros

Sexto intento: 6,41 metros

La atleta valduparense logró destacarse en el podio de las pruebas que se disputan en Shanghái-crédito Liga de Diamante

Así quedaron los resultados generales de la prueba de salto triple:

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Monae Nichols (Estados Unidos - Oro): 6,89 metros Natalia Linares (Colombia - Plata): 6,78 metros Alexis Brown (Estados Unidos - Bronce): 6,75 metros Claire Bryan (Estados Unidos): 6,70 metros Larissa Iapichino (Italia): 6,69 metros Shiqui Xiong (China): 6,65 metros Pauline Hondema (Países Bajos): 6,63 metros Mengyi Tan (China): 6,46 metros Quanesha Burks (Estados Unidos): 6,26 metros

En la competición de salto con pértiga masculino, el sueco Armand Duplantis se impuso al superar una altura de 6,12 metros, aunque no logró batir el récord mundial que buscó al intentar los 6,32 metros. El australiano Kurtis Marschall culminó segundo con 5,80 metros, mientras que el francés Thibaut Collet y el estadounidense Sam Kendricks compartieron la tercera posición al registrar 5,70 metros.

El sudafricano Gift Leotlela sorprendió en los 100 metros al detener el cronómetro en 9,97 segundos, apenas una centésima más rápido que el keniano Ferdinand Omayala (9,98 segundos); el estadounidense Kenneth Bednarek ocupó el tercer lugar con el mismo tiempo que Omayala.

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La alegría de Natalia Linares al conseguir la medalla de plata

La atleta expresó lo que significó su primera experiencia en la Liga de Diamante al conseguir entrar al podio-crédito @DeportColombia/X- @elcanaldelolimpico/Instagram

En declaraciones tras la premiación, Linares valoró su desempeño y anticipó sus aspiraciones en el certamen:

“Me sentí bien. Vamos a seguir en la lucha. Esta es mi primera experiencia en la liga. La primera fue como invitada. La competencia fue buena y espero hacerla mejor en la segunda parada. Seguimos trabajando en busca de conseguir los objetivos”.

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El ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028: competencias clave que restan antes de los Juegos Olímpicos

El ciclo olímpico de Colombia a partir de la fecha estará compuesto por 10 eventos-crédito Paul Childs/REUTERS

La ruta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 incluye una serie de certámenes multideportivos regionales, juveniles y de especialidad, tanto en deportes de verano como de invierno. A continuación, Infobae presenta el listado actualizado de las competencias que faltan desde el 16 de mayo de 2026 hasta el inicio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, excluyendo aquellas que ya han tenido lugar.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 Italia será sede de la cita principal de los deportes de invierno entre febrero y marzo de 2026, con delegaciones de todo el mundo en disciplinas como patinaje de velocidad, esquí y biatlón.

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 La edición XXV tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana, entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2026. Atletas de América Central y el Caribe competirán en deportes olímpicos y no olímpicos.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Del 12 al 26 de septiembre de 2026, las ciudades argentinas de Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a representantes de Sudamérica. Este evento reúne deportes convencionales y alternativos.

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 Dakar, Senegal, albergará del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2026 la principal cita juvenil olímpica, con participantes de entre 15 y 18 años de todo el planeta.

Juegos Bolivarianos de la Juventud 2026 La sede de esta edición está pendiente de confirmación, con ciudades como Ibagué entre las candidatas. El evento se realizará en el transcurso de 2026 y reunirá a jóvenes deportistas de países bolivarianos.

Juegos Panamericanos Lima 2027 En septiembre de 2027, Lima, Perú, será anfitriona de la máxima cita multideportiva continental. Por primera vez en la historia, la capital peruana recibirá dos ediciones en menos de una década.

Juegos Suramericanos de Playa 2027 La quinta edición de los Juegos Suramericanos de Playa se disputará en 2027, con Mar del Plata, Argentina, como opción principal de sede.

Juegos Mundiales de Playa 2027 La Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) proyecta celebrar la segunda edición de estos Juegos en 2027, con sede y fechas por definir tras la cancelación de la cita de 2023 en Bali.

Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud 2028 El Comité Olímpico Internacional aún no ha anunciado la sede para la edición de 2028, que suele realizarse entre enero y febrero.

Juegos Bolivarianos de la Juventud 2028 Está prevista una tercera edición juvenil de los Juegos Bolivarianos en 2028, con sede y fecha por confirmar.

El ciclo concluirá con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, del 14 al 30 de julio en Estados Unidos. Será la tercera vez que la ciudad angelina reciba los Juegos Olímpicos, tras las ediciones de 1932 y 1984.

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