Colombia

Ministerio de Salud se unió a la tendencia con ayuda de la IA para generar su propia lámina del álbum Panini: “En la cancha todos los días”

El presidente Gustavo Petro lidera el equipo de la cartera de Salud, que gracias a la inteligencia artificial aprovechó la tendencia en redes sociales para ‘sacar pecho’ por el trabajo en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

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créditos @minsaludcol/IG | Catalina Olaya/Colprensa
El ministro Jaramillo también quedó con su lámina personalizada - créditos @minsaludcol/IG | Catalina Olaya/Colprensa

La pasión que aumenta con la resta de los días para el inicio de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no pasó inadvertida en el Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro.

Todo porque en la cuenta de Instagram del Ministerio de Salud se unieron a una de las tendencias virales en redes sociales, y con la ayuda de la inteligencia artificial, generaron la versión de láminas del álbum Panini, con la que cualquier usuario puede recrear su imagen como si fuera jugador de la selección nacional de su país.

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“Ellos hacen parte del equipo del Gobierno de la Vida: un equipo que trabaja todos los días por transformar la salud en Colombia”, inicia el mensaje que presentó a los cinco funcionarios de más alto nivel de la cartera de salud como si fueran jugadores de la Selección Colombia, y liderados por el presidente Petro. Ellos son:

  • Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez: ministro de Salud y Protección Social.
  • Rodolfo Enrique Salas Figueroa: secretario general de Salud.
  • Jaime Urrego: viceministro de Salud Pública.
  • Luis Alberto Martínez: viceministro de Protección Social.
crédito @minsaludcol/IG
El nombre de la selección nacional en este caso fue el de "Equipo del Gobierno de la vida" - crédito @minsaludcol/IG

"Este álbum sigue abierto, porque en cada territorio hay quienes también se ponen la camiseta por la salud: médicos, enfermeras, odontólogos, auxiliares, vacunadores y personal hospitalario que, con su trabajo, cuidan la vida de millones de personas", agregó el mensaje en la publicación de la cartera de Salud en Instagram.

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Al final, el denominado “Equipo del Gobierno de la vida”, como se observa en las láminas recreadas gracias a la IA, fue destacado como los que “están en la cancha todos los días, 24/7″.

Así puede generar su propia lámina del álbum Panini

Con la llegada de la Copa Mundial 2026, la fiebre por el álbum Panini volvió a tomar fuerza entre fanáticos de todo el mundo.

Ahora, gracias a la inteligencia artificial de Google Gemini, es posible crear, en cuestión de segundos y de forma gratuita, tu propia lámina personalizada al estilo de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o James Rodríguez.

crédito @minsaludcol/IG
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El procedimiento es sencillo y solo requiere tres pasos básicos.

  • Primero, debes subir una fotografía tuya, bien iluminada y de frente, que servirá como base para la generación de la imagen.
  • Luego, selecciona una lámina de referencia de un jugador de tu selección favorita, la cual será utilizada para replicar el diseño y los elementos gráficos característicos del álbum Panini.
  • Por último, utilice un prompt específico en Gemini, la IA de Google, en el que incluyes tus datos personales y las instrucciones detalladas sobre el resultado que deseas obtener.
crédito @minsaludcol/IG
crédito @minsaludcol/IG

El prompt sugerido, compartido originalmente por el usuario saaaantiiiiiiiii en Threads, es el siguiente:

“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro. Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional.

Datos del jugador:

Nombre: [NOMBRE COMPLETO]

Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]

Estatura: [ALTURA]

Peso: [PESO]

Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

Mantener idéntica la camiseta oficial de la selección de [país] (sin cambios de color, escudo, textura ni patrocinadores si aplica). Conservar todos los elementos gráficos originales: bordes, tipografía, bandera, fondo, distribución, logos y estilo visual. Iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad. Integración natural del rostro en el cuerpo y uniforme".

Captura de pantalla de la página web de Gemini con un prompt para crear un cromo FIFA usando una foto, mostrando el nombre "Isabela Durán"
Una captura de pantalla de la interfaz de Gemini, mostrando una solicitud para generar un cromo de estilo Mundial FIFA personalizado con la cara de una usuaria, indicando datos de "Isabela Durán". (Gemini)

Este proceso puede realizarse tanto en la página web como en la aplicación móvil de Gemini, y permite que cualquier persona obtenga una lámina digital personalizada con la estética y los detalles oficiales del álbum Panini, adaptada a su imagen y preferencias.

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