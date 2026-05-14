Colombia

Youtuber recorrió las zonas más peligrosas de Haití y expuso cómo es la vida de los locales que sobrevivieron a las pandillas

El colombiano Juan Díaz ingresó a una zona que está en disputa entre los criminales y las autoridades en Puerto Príncipe

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Planeta Juan - Haití
El colombiano agradeció haber tenido ayuda de locales y no haber sido interceptado por pandilleros - crédito @PlanetaJuan/YouTube

La crisis de seguridad que se ha registrado los últimos años en Haití por el auge de las pandillas ha provocado que esta nación sea considerada una de las más peligrosas del mundo, factor por el que el colombiano Juan Díaz, conocido como Planeta Juan, decidió visitarla para exponer un poco sobre su realidad.

Desde Puerto Príncipe, el colombiano grabó algunos barrios que recientemente han sido recuperados por las autoridades, pero siguen siendo un ejemplo del colapso de la sociedad en el Caribe por la violencia.

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Díaz preguntó a varios uniformados sobre las zonas que serían relativamente seguras para visitar sin quedar expuesto, puesto que locales le recomendaron alejarse de los barrios populares.

“Todo esto significa que no podemos cruzar. De aquí para allá está controlado por las pandillas”, indicó el sudamericano antes de comenzar su recorrido.

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Planeta Juan - Haití
El colombiano mostró cómo son las fronteras entre barrios en Haití - crédito @PlanetaJuan/YouTube

El colombiano mencionó que en un recorrido previo pudo concluir que hay zonas de mayor tolerancia, en las que identificó que varias familias han comenzado a retornar a sus hogares a pesar del peligro al que se exponen.

De la misma forma, grabó cómo las autoridades hacen recorridos constantes por estos barrios para evitar que las pandillas vuelvan a tomar el control de sitios estratégicos de la capital.

“En este momento estamos en territorio de pandillas en Haití para ver cómo se vive en este lado. Hay muchos lugares en los que no son comunidades sino fronteras. Grupos armados convirtieron esto en feudos en los que el Estado no manda y la gente paga peajes para seguir existiendo”.

Juan Díaz indicó que en la mayoría de calles hay poca presencia de personas, la mayoría de viviendas están abandonadas y con huecos de balas que impactaron contra las estructuras.

Planeta Juan - Haití
Los barrios visitados por el colombiano han sido recuperados recientemente por las autoridades - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Por fortuna para el colombiano, un grupo de jóvenes se acercó a él para hacerle un recorrido con la intención de mostrar los cambios que están intentando hacer para recuperar su territorio; sin embargo, la travesía incluyó aspectos que sorprendieron al youtuber, principalmente por las trampas para gatos (que son considerados alimento para los locales).

“En un francés reventado me dijo que acá estaba tranquilo. Los que viven acá han sobrevivido o tienen acuerdo con los que dominaron el barrio. Hay letreros del ”Rey Barbecue” (líder de una de las pandillas más peligrosas de la nación), que ha perdido terreno en estos lados“.

Los locales le mencionaron a Díaz que en el país hay más de 200 pandillas, por lo que es inseguro pasar de un barrio a otro sin ser detenidos por hombres armados que cobran “peajes” por no agredirlos.

Planeta Juan - Haití
Locales acompañaron al youtuber en su recorrido - crédito @PlanetaJuan/YouTube

A nivel económico, le informaron que la mayoría de locales busca oportunidades de empleo en el centro de Puerto Príncipe, puesto que es una de las pocas formas que existen en la actualidad para trabajar de manera estable.

“Por el terremoto de los bandidos me fui”, le indicó un adulto mayor al colombiano sobre cómo vivió la crisis por la violencia interna en la que miles de personas tuvieron que dejar sus hogares para sobrevivir.

Luego de volver a las zonas turísticas o seguras, Díaz reflexionó sobre el riesgo al que se expuso al explorar solo una zona recuperada, puesto que los locales indicaron que en más de una ocasión las pandillas han intentado recuperar los barrios y una mujer le advirtió que podría ser secuestrado.

La línea fronteriza que divide ser arriesgado a idiota es muy pequeña. Nos fue bien con los amigos, a los que el terremoto de los bandidos les dejó sin nada. Yo dije que no me atrevía a subir, pero vean como es la vida”, puntualizó el colombiano, que prometió, en su próximo video, mostrar la cara oculta de Haití por el dinero que se mueve en este país que es considerado uno de los más pobres de la región.

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