Colombia

Mujer en moto fue víctima de robo en el intercambio de la avenida Ferrocarril en Medellín

El delincuente aprovechó que el vehículo redujo la velocidad por el semáforo para cometer el hecho

Guardar
Google icon

En plena oscuridad del intercambio vial entre la avenida Ferrocarril y la avenida Regional, una mujer que viajaba como pasajera en motocicleta fue víctima de un robo relámpago: un hombre surgió de entre las sombras y le arrebató el bolso, dejando en evidencia la persistencia de estos asaltos en el corazón de Medellín - crédito DiariOriente / Facebook

En el centro de Medellín, una pasajera de motocicleta sufrió el robo de su bolso en plena vía pública. El incidente ocurrió en el intercambio de la avenida Ferrocarril con la avenida Regional, donde un hombre apareció abruptamente entre las sombras y, en pocos segundos, le arrebató el bolso antes de desaparecer a pie.

El conductor de la motocicleta había detenido su marcha para esperar el paso de otros vehículos cuando el delincuente, que se encontraba oculto en las inmediaciones, se abalanzó sobre la pasajera. La mujer intentó resistirse, pero no logró evitar que el agresor se llevara sus pertenencias. El hecho fue tan rápido que solo pudo observar cómo el hombre se alejaba.

PUBLICIDAD

Un ciudadano que presenció la escena grabó la secuencia en video, lo que permitió su rápida difusión en redes sociales. Las imágenes muestran el momento exacto en que el delincuente arrebata el bolso, lo que desencadenó múltiples alertas entre los habitantes de la ciudad, quienes reconocen que situaciones similares se han vuelto habituales en estos cruces viales.

La Policía de Medellín investiga si los responsables de estos robos son habitantes de calle que permanecen en la zona o si existe una red criminal dedicada a asaltar en estos puntos estratégicos. Según reportes oficiales, existe preocupación entre los ciudadanos ante el aumento de estos episodios, sobre todo en las salidas y entradas de la autopista.

PUBLICIDAD

Este suceso se da en un contexto donde, pese a la reducción general de hurtos en la ciudad, persisten ciertas modalidades como el “raponazo”. En lo que va del año, se han registrado 6.846 denuncias de robo, lo que representa una disminución de más de mil casos respecto al año anterior. No obstante, el “raponazo” ha experimentado un aumento, con 887 casos reportados, frente a los 748 del año anterior.

La comuna 10, conocida como La Candelaria, sigue siendo el sector con mayor incidencia de estos delitos. En este territorio, se han registrado 1.745 denuncias, aunque el año pasado la cifra era superior. El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia señala que el fenómeno, aunque menor que en otros años, mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

El robo a la pasajera de motocicleta evidencia que la delincuencia sigue adaptando sus métodos y elige puntos de alto tránsito para actuar en cuestión de segundos, poniendo en riesgo la seguridad de quienes se desplazan por estas rutas.

Temas Relacionados

Seguridad en MedellínAvenida ferricarrilRobo a mujerVideo viralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La fórmula presidencial de Santiago Botero admitió que debe millonaria suma a la viuda de Rodolfo Hernández

Carlos Fernando Cuevas afirmó que hubo intereses detrás de la demanda judicial interpuesta por Socorro Oliveros

La fórmula presidencial de Santiago Botero admitió que debe millonaria suma a la viuda de Rodolfo Hernández

El precio del dólar volvió a subir por encima de $3.800: expertos revelaron las causas

La cotización de la moneda estadounidense alcanzó un máximo impulsada por factores internacionales, decisiones gubernamentales y un panorama político incierto en vísperas de las elecciones

El precio del dólar volvió a subir por encima de $3.800: expertos revelaron las causas

La Sijín y la Armada Nacional capturan a alias Jhon, articulador político del Clan del Golfo, cuando salía del odontólogo

El arresto altera la red criminal en Bolívar y dificulta el control territorial del grupo armado en la región Caribe

La Sijín y la Armada Nacional capturan a alias Jhon, articulador político del Clan del Golfo, cuando salía del odontólogo

Cambio sorpresivo para el amistoso de la selección Colombia ante Costa Rica en El Campín: ¿qué pasó?

El combinado nacional tenía pactado el partido para el viernes 29 de mayo, pero una situación con la logística de seguridad modificó los planes de la organización

Cambio sorpresivo para el amistoso de la selección Colombia ante Costa Rica en El Campín: ¿qué pasó?

Giro de Italia, etapa 6- EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en su llegada a Nápoles

La Maglia Rosa sigue en disputa, mientras que Egan Bernal y Einer Rubio continúan su recorrido, camino a Roma, el 31 de mayo de 2026

Giro de Italia, etapa 6- EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en su llegada a Nápoles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

ENTRETENIMIENTO

Nicky Jam recordó cómo logró relanzar su carrera musical en Colombia sin equipo ni recursos económicos: “Llegué en 2008 solo con un bolso”

Nicky Jam recordó cómo logró relanzar su carrera musical en Colombia sin equipo ni recursos económicos: “Llegué en 2008 solo con un bolso”

El Metro de Medellín extiende su horario por el concierto gratuito de Maluma y lanza tarjeta Cívica exclusiva; así puede obtenerla

Estudiantes colombianos recrearon la presentación de Karol G en Coachella con la canción ‘Ta OK’

Shakira confirmó el lanzamiento oficial de ‘Dai, Dai’, la canción del Mundial de la FIFA 2026, y anunció qué pasará con el dinero

Aida Victoria Merlano fue denunciada ante el Bienestar Familiar por ‘El Agropecuario’: la acusó de abandonar a su hijo para participar en ‘La mansión VIP’

Deportes

Cambio sorpresivo para el amistoso de la selección Colombia ante Costa Rica en El Campín: ¿qué pasó?

Cambio sorpresivo para el amistoso de la selección Colombia ante Costa Rica en El Campín: ¿qué pasó?

Giro de Italia, etapa 6- EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en su llegada a Nápoles

Néstor Lorenzo dio a conocer la prelista de la selección Colombia de cara al Mundial 2026: estos son los elegidos

Egan Bernal reveló el sufrimiento que tuvo tras disputar la etapa 5 del Giro de Italia: “Sentía que me iba a morir”

Así se jugarán las semifinales de ida de la Liga BetPlay: Dimayor dio a conocer los horarios de los partidos decisivos de ida