Mujer en moto fue víctima de robo en el intercambio de la avenida Ferrocarril en Medellín

En plena oscuridad del intercambio vial entre la avenida Ferrocarril y la avenida Regional, una mujer que viajaba como pasajera en motocicleta fue víctima de un robo relámpago: un hombre surgió de entre las sombras y le arrebató el bolso, dejando en evidencia la persistencia de estos asaltos en el corazón de Medellín - crédito DiariOriente / Facebook

En el centro de Medellín, una pasajera de motocicleta sufrió el robo de su bolso en plena vía pública. El incidente ocurrió en el intercambio de la avenida Ferrocarril con la avenida Regional, donde un hombre apareció abruptamente entre las sombras y, en pocos segundos, le arrebató el bolso antes de desaparecer a pie.

El conductor de la motocicleta había detenido su marcha para esperar el paso de otros vehículos cuando el delincuente, que se encontraba oculto en las inmediaciones, se abalanzó sobre la pasajera. La mujer intentó resistirse, pero no logró evitar que el agresor se llevara sus pertenencias. El hecho fue tan rápido que solo pudo observar cómo el hombre se alejaba.

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Un ciudadano que presenció la escena grabó la secuencia en video, lo que permitió su rápida difusión en redes sociales. Las imágenes muestran el momento exacto en que el delincuente arrebata el bolso, lo que desencadenó múltiples alertas entre los habitantes de la ciudad, quienes reconocen que situaciones similares se han vuelto habituales en estos cruces viales.

La Policía de Medellín investiga si los responsables de estos robos son habitantes de calle que permanecen en la zona o si existe una red criminal dedicada a asaltar en estos puntos estratégicos. Según reportes oficiales, existe preocupación entre los ciudadanos ante el aumento de estos episodios, sobre todo en las salidas y entradas de la autopista.

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Este suceso se da en un contexto donde, pese a la reducción general de hurtos en la ciudad, persisten ciertas modalidades como el “raponazo”. En lo que va del año, se han registrado 6.846 denuncias de robo, lo que representa una disminución de más de mil casos respecto al año anterior. No obstante, el “raponazo” ha experimentado un aumento, con 887 casos reportados, frente a los 748 del año anterior.

La comuna 10, conocida como La Candelaria, sigue siendo el sector con mayor incidencia de estos delitos. En este territorio, se han registrado 1.745 denuncias, aunque el año pasado la cifra era superior. El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia señala que el fenómeno, aunque menor que en otros años, mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

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El robo a la pasajera de motocicleta evidencia que la delincuencia sigue adaptando sus métodos y elige puntos de alto tránsito para actuar en cuestión de segundos, poniendo en riesgo la seguridad de quienes se desplazan por estas rutas.