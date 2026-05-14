Colombia

Gobierno Petro busca bajar costos de telefonía móvil e internet para reducir la brecha digital

La ministra de las TIC aseguró que el país necesita ampliar el acceso a la conectividad en hogares vulnerables y garantizar condiciones más equilibradas entre las empresas del sector para mejorar la cobertura y la calidad del servicio

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La alta concentración del mercado y los costos del despliegue de 5G mantienen abierto el debate sobre competencia y precios en el sector de telecomunicaciones en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, planteó la necesidad de revisar las tarifas y el modelo de sostenibilidad económica de los operadores de telecomunicaciones para que más colombianos puedan acceder a planes más baratos de internet y telefonía móvil, como estrategia para reducir la brecha digital en el país.

Uno de los principales desafíos del país sigue siendo la denominada “pobreza digital”, una problemática que actualmente afecta al 37 % de los hogares colombianos, aseguró la funcionaria en entrevista con el medio El Tiempo.

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Según explicó, el problema no se resuelve únicamente ampliando la infraestructura tecnológica, sino garantizando servicios asequibles y acceso real a dispositivos y conectividad.

Murcia destacó que durante el gobierno de Gustavo Petro se han invertido 3,3 billones de pesos en el sector TIC, con énfasis en regiones históricamente apartadas.

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Además, resaltó el impacto del programa Computadores para Educar, que permitió entregar equipos tecnológicos a estudiantes y familias en diferentes territorios del país.

La ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, rechazó al instrumentalización de Kevin Acosta para campañas políticas - crédito Ministerio de las TIC
La ministra Carina Murcia aseguró que reducir las tarifas de internet y telefonía móvil será clave para cerrar la brecha digital en Colombia - crédito Ministerio de las TIC

La ministra también advirtió que el mercado requiere más competencia y menores barreras económicas para acelerar la masificación del 5G. En ese sentido, afirmó que Colombia mantiene uno de los costos de espectro más altos de América Latina, situación que —según operadores— dificulta ofrecer tarifas más económicas a los usuarios.

Entre las medidas impulsadas por el ministerio, mencionó decretos sobre compartición de infraestructura y límites de espectro, con los que buscan facilitar la entrada de nuevos jugadores al mercado y mejorar las condiciones para los consumidores.

Murcia recordó que la subasta de 5G, adelantada durante la gestión del exministro Mauricio Lizcano, ya permite avances de implementación en 168 municipios del país.

No obstante, señaló que persiste otro obstáculo para el acceso tecnológico: el costo de los dispositivos compatibles con 5G. Aunque el Dane reportó una reducción del 1,19 % en los precios de equipos de información y comunicaciones, muchas familias aún no pueden adquirir celulares de gama media o alta que soporten esta tecnología.

Según la jefe de la cartera TIC, el acceso asequible a servicios de conectividad debe convertirse en prioridad para garantizar inclusión digital en todo el país - crédito Ministerio de las TIC
Según la jefe de la cartera TIC, el acceso asequible a servicios de conectividad debe convertirse en prioridad para garantizar inclusión digital en todo el país - crédito Ministerio de las TIC

La jefe de la cartera TIC también se refirió a la sostenibilidad del sector y a los casos de incumplimientos de compañías como WOM y Telecall. Según dijo, el objetivo del Gobierno ha sido proteger la continuidad de los servicios y mantener una mayor competencia en el mercado.

Finalmente, Murcia defendió el fortalecimiento del Fondo Único TIC y aseguró que la política tecnológica del Gobierno también ha priorizado áreas como inteligencia artificial y alfabetización digital

Las declaraciones de la ministra Carina Murcia se producen además en medio de la creciente preocupación del Gobierno nacional por el aumento en las tarifas de telefonía móvil e internet durante 2026.

De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió requerimientos formales a varias empresas del sector para establecer las razones detrás del incremento reportado por el Dane entre febrero y marzo de este año.

Según cifras oficiales, la división de Información y Comunicación registró una variación del 2,96 % en ese periodo, convirtiéndose en uno de los rubros con mayor aumento. El Gobierno busca determinar si los incrementos responden a ajustes normales del mercado, mayores costos operativos, inversiones derivadas del despliegue de 5G o posibles desequilibrios en las condiciones de competencia entre operadores.

El Gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio revisan el aumento en las tarifas de telefonía móvil e internet registrado durante 2026 - crédito Stephane Mahe/Reuters
El Gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio revisan el aumento en las tarifas de telefonía móvil e internet registrado durante 2026 - crédito Stephane Mahe/Reuters

La SIC también puso la lupa sobre la alta concentración del mercado de telecomunicaciones en Colombia, dominado históricamente por un solo actor, y reiteró la necesidad de fortalecer las medidas regulatorias para garantizar mayor competencia y mejores condiciones para los usuarios.

En ese contexto, cobra relevancia la reciente integración entre Tigo y Movistar, operación que fue autorizada bajo compromisos orientados a reducir tarifas de acceso y evitar prácticas discriminatorias frente a operadores móviles virtuales y nuevos competidores.

Con este panorama, el debate sobre la reducción de tarifas y el acceso asequible a internet y telefonía móvil se consolida como uno de los principales retos que dejará el Gobierno de Gustavo Petro en materia de conectividad y transformación digital.l y conectividad rural, en alianza con compañías como Google, Amazon y Fortinet.

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