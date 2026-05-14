Aplazaron la audiencia de Sandra Ortiz: la exconsejera para las Regiones solicitó restablecimiento de su esquema de seguridad por amenazas

Ortiz denunció amenazas dirigidas a su familia y a ella misma. La exfuncionaria solicitó el restablecimiento de un esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras advertir la situación de riesgo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La audiencia preparatoria contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quedó reprogramada para el 18 de junio. El acto, correspondiente al proceso judicial abierto en su contra, fue pospuesto luego de que Ortiz recuperara la libertad el martes 12 de mayo de 2026, debido al vencimiento de términos.

En ese contexto, Ortiz denunció amenazas dirigidas a su familia y a ella misma. La exfuncionaria solicitó el restablecimiento de un esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras advertir la situación de riesgo.

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Desde el estrado, Ortiz expuso: “Mi seguridad hoy es muy, muy importante; incluso dentro de la guarnición, yo era la única, eh, V-VPL que tenía seguridad dentro de la guarnición”, reclamando la restitución de su esquema.

Se observa una audiencia preparatoria en formato virtual que involucra a nueve personas. Esta audiencia corresponde al proceso judicial contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, la cual fue aplazada para el 18 de junio - crédito captura de video

La solicitud de Ortiz estuvo precedida por la referencia a intentos de agresión contra su vida: “Tres meses antes de que me dieran la medida de aseguramiento, el 18 de diciembre, el 11 de septiembre me hicieron un atentado. No fueron uno, fueron dos. Yo denuncié uno ante la Fiscalía General de la Nación, hoy no ha pasado nada, por tentativa de homicidio”, relató ante el tribunal, remarcando la falta de avance en las investigaciones sobre estos hechos.

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Al fundamentar la urgencia de seguridad, la exfuncionaria invocó una situación previa en la que, según sus palabras, ya se le reconocía riesgo: “El 14 de agosto del 23, aquí la Corte Suprema, el magistrado Francisco Javier Farfán, en ese momento yo era testigo, le pidió protección a la Fiscalía Nacional, también aquí tengo, a la UNP, que me asistiera con el fin que adoptara todo el caso de medidas de protección”, detalló Ortiz en la diligencia, ofreciendo enviar la documentación al juez.

Ortiz destacó que nunca antes se había visto envuelta en circunstancias amenazantes: “Yo la verdad, yo nunca en mi vida había tenido enemigos, jamás había tenido ninguna situación, yo tenía seguridad”. Finalmente, expresó que, para mantener su actitud colaborativa: “Me tengan acompañamiento, porque voy a estar siempre dando la cara como siempre lo he hecho, su señoría. Pero para poderme trasladar, la verdad, sí creo y me parece urgente el tema de mi seguridad”.

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La audiencia preparatoria contra Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, quedó reprogramada para el 18 de junio. El acto, correspondiente al proceso judicial abierto en su contra, fue pospuesto luego de que Ortiz recuperara la libertad el martes 12 de mayo de 2026, debido al vencimiento de términos - crédito Montaje Infobae

Juez ordenó la libertad de la ex asesora de Petro

Después de 329 días de detención, la exconsejera Sandra Ortiz, recuperó su libertad cuando un juez de control de garantías declaró que se superaron los plazos legales para el inicio de su proceso judicial.

La defensa de Ortiz había presentado recursos reiterados solicitando la excarcelación por vencimiento de términos. Finalmente, la justicia reconoció que habían transcurrido 89 días más que el máximo permitido sin que comenzara la etapa de juicio. Esta demora llevó a la decisión de dejarla en libertad, aunque el proceso penal en su contra sigue vigente.

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Ortiz fue detenida en diciembre de 2024 en el marco de la investigación sobre el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Las autoridades la acusan de haber sido intermediaria en la entrega de sobornos a congresistas, con base en los testimonios de antiguos directivos de la entidad, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Después de 329 días de detención, la exconsejera Sandra Ortiz, recuperó su libertad cuando un juez de control de garantías declaró que se superaron los plazos legales para el inicio de su proceso judicial - crédito Colprensa

La exfuncionaria permaneció privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, lugar donde aguardaba el desarrollo del proceso judicial. Durante ese tiempo, Ortiz insistió en que entregó todos los equipos y recursos asignados en buen estado.

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La justicia colombiana decidió ordenar la liberación de Sandra Ortiz porque el tiempo transcurrido desde su detención hasta el posible inicio de juicio superó lo estipulado por la normativa vigente. El juez determinó que esa dilación vulneró su derecho a la libertad, ya que el proceso judicial no avanzó dentro de los plazos legales, lo que derivó en la excarcelación inmediata.