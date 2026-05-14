Gustavo Bolívar le envió mensaje a las seguidoras de Abelardo de la Espriella tras las ofensas del candidato a dos periodistas: “Necesitadas y voyeuristas”

El pronunciamiento de Gustavo Bolívar fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa/@delaespriella_style/Instagram

Abelardo de la Espriella, aspirante a la Presidencia de Colombia, se mantiene en el foco de la controversia luego de una declaración dirigida a la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, en una entrevista emitida por Noticias Caracol, la cual fue calificada por algunos sectores como “misógina”.

El abogado también enfrentó cuestionamientos por su comportamiento hacia la periodista Laura Rodríguez durante el programa Piso 8, conducido por el comediante Jhovanoty y transmitido por La Kalle. En esa ocasión, aseguró haber obtenido “votos femeninos” y solicitó a la periodista que mostrara una imagen suya en mayor tamaño.

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Por estos hechos, Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se expresó en su cuenta oficial de X, en la que cuestionó al candidato presidencial y afirmó que tanto el abogado como sus seguidores “dan pena ajena”.

Gustavo Bolívar cuestionó a Abelardo de la Espriella y afirmó que tanto el abogado como sus seguidores “dan pena ajena” - crédito Carlos Ortega/EFE

“En una entrevista el aspirante a gobernar a Colombia trata de ignorante y manipuladora a una periodista. En otra pone a otra periodista a exaltarle el tamaño del pene. Dan pena ajena los y sobre todo LAS seguidoras de este vulgar personaje (sic)”, expresó Bolívar.

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El exsenador de la República indicó que De la Espriella da a entender que las mujeres votarían por él, no por sus propuestas ni por su trayectoria.

“Deja claro que las mujeres votarán por él, no por sus ideas, no por sus propuestas, no por su hija de vida. Votarán por el por el tamaño de su miembro (sic)”, aseveró Bolívar.

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Gustavo Bolívar afirmó que las mujeres que apoyan a Abelardo de la Espriella fueron calificadas como “necesitadas y voyeuristas”. El excandidato a la Alcaldía de Bogotá también preguntó a las mujeres cristianas qué opinan sobre las declaraciones del abogado.

“Con todo respeto señoras abelardistas las acaban de tildar de necesitadas y voyeuristas. ¿Y las iglesias cristianas que dicen de esto? (sic)“, expresó Gustavo Bolívar.

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Gustavo Bolívar afirmó que las mujeres que apoyan a Abelardo de la Espriella fueron calificadas como “necesitadas y voyeuristas” - crédito @GustavoBolivar/X

Detalles de lo ocurrido

El intercambio entre Abelardo de la Espriella y la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, en Noticias Caracol se volvió uno de los temas más comentados en redes sociales.

Todo comenzó cuando Malú trajo a colación una afirmación previa de De la Espriella: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”. Esta referencia generó un debate que pronto se trasladó de lo jurídico a lo personal, y la tensión en el estudio fue evidente.

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De la Espriella, apodado ‘el Tigre’, intentó justificar su postura desde la filosofía del derecho, asegurando que sus palabras habían sido malinterpretadas. Explicó que, según su visión, “la ética regula la vida personal y el derecho regula la vida en sociedad”, y argumentó que quienes no comparten su posición no poseen formación en filosofía jurídica.

El aspirante insistió en la necesidad de distinguir entre normas jurídicas y valores personales, denunciando malinterpretaciones de sus palabras cuando se abordan desde una perspectiva mediática - crédito Noticias Caracol

El diálogo se tornó más tenso cuando el candidato acusó a Malú de actuar “desde la mala fe”. Más adelante, añadió: “la ignorancia es atrevida”, lo que generó incomodidad en el set y entre la audiencia. A pesar de la insistencia de la periodista por conocer cuál sería el enfoque ético de un hipotético gobierno suyo, De la Espriella optó por seguir argumentando las diferencias entre moral, ética e ilegalidad. Para ese momento, la entrevista ya había captado la atención de los usuarios en redes, donde se debatía tanto el contenido de las respuestas como la actitud del abogado hacia la periodista.

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Las reacciones no tardaron en aparecer. Una de las más contundentes provino de la exalcaldesa y candidata presidencial Claudia López, quien, al compartir el video del momento en la red social X, escribió: “El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia. Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú, la ciudadanía y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie”.