El Congreso Artes para la Paz finaliza este viernes con una Declaración histórica en Bogotá

El Congreso Artes para la Paz concluye este viernes 15 de mayo en Bogotá, donde autoridades de diecinueve países anunciarán los acuerdos clave y la Declaración de Bogotá.

El Congreso Artes para la Paz concluye este viernes 15 de mayo en Bogotá, donde autoridades de diecinueve países anunciarán los acuerdos clave y la Declaración de Bogotá a las 10:30 a. m. en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.

Las conclusiones principales del Congreso Iberoamericano Artes para la Paz incluyen la adopción de la Declaración de Bogotá, la creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (REDARTES) y la definición de una hoja de ruta regional hasta 2028. Estos acuerdos buscan fortalecer la educación artística como política pública y derecho fundamental, involucrando a gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil en una estrategia común para promover la paz y la cohesión social en Iberoamérica.

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El Congreso, que se celebra entre el 13 y el 15 de mayo, reune a delegaciones de 19 países iberoamericanos y posiciona a Bogotá como referente regional en innovación educativa y cultural. Convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, el evento evidencia la apuesta por situar la educación artística en el centro de las políticas públicas. La ministra Yannai Kadamani Fonrodona calificó la jornada como histórica y subrayó el propósito de hacer de Iberoamérica un referente internacional en el ámbito educativo y cultural.

Educación artística y cultura para la paz en Iberoamérica

El objetivo central del Congreso es promover la educación artística y cultural como pilares para la paz, el desarrollo humano y la democracia en la región.

El objetivo central del Congreso es promover la educación artística y cultural como pilares para la paz, el desarrollo humano y la democracia en la región. Kadamani Fonrodona resaltó la importancia de compartir experiencias pedagógicas y marcos legislativos desarrollados en Colombia, acciones que han alcanzado a más de 500.000 niños en el país.

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El encuentro ha permitido debatir la necesidad de consolidar sistemas públicos que integren plenamente las artes y la cultura, así como la urgencia de responder a la desigualdad y las fracturas sociales mediante políticas educativas sostenidas. El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, destacó que la educación artística contribuye a sociedades más inclusivas y creativas y ofrece herramientas ante los desafíos contemporáneos de la región.

A través de conferencias y espacios colaborativos, los participantes han reflexionado sobre la capacidad de la cultura para fortalecer la ciudadanía crítica y la convivencia democrática.

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Alianzas internacionales y liderazgo de Colombia

Entre los principales actores figuran los ministerios de cultura y educación de los países participantes.

Entre los principales actores figuran los ministerios de cultura y educación de los países participantes, además de la OEI, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La coordinación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia favoreció la articulación de alianzas con organizaciones internacionales, instituciones académicas y gestores culturales. La ministra Kadamani Fonrodona puso de relieve el liderazgo colombiano en la integración y diplomacia cultural, manifestando el interés de que “Iberoamérica sea un referente a nivel mundial” y señalando que la fuerza cultural de la región reside en “la voluntad y la resistencia de nuestros pueblos”.

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El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella ha sido escenario de encuentros de alto nivel, que facilitaron el intercambio entre autoridades, académicos, artistas y responsables de políticas públicas.

Acuerdos, hoja de ruta y legado regional

La hoja de ruta definida en este Congreso Iberoamericano Artes para la Paz 2026 orienta el trabajo conjunto para el periodo 2026-2028.

La hoja de ruta definida en este Congreso Iberoamericano Artes para la Paz 2026 orienta el trabajo conjunto para el periodo 2026-2028, promoviendo la integración de la educación artística en los sistemas nacionales y el fortalecimiento de la cooperación regional entre gobiernos y sociedad civil. Estos acuerdos, considerados verificables y consensuados, establecen mecanismos de colaboración para garantizar la implementación de las políticas recomendadas.

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El Congreso deja una agenda de cooperación internacional que ubica a la cultura y las artes como ejes para la construcción de sociedades más pacíficas, equitativas y cohesionadas en Iberoamérica.

El impacto del Congreso Artes para la Paz trasciende sus acuerdos institucionales y se refleja en la apuesta colectiva de los países por imaginar nuevos horizontes para la educación artística y la cultura, construyendo así una memoria compartida que inspire a futuras generaciones.

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