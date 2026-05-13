Colombia

Sector aéreo advierte aumento de agresiones tras expulsión de pasajero por actos obscenos en vuelo Bogotá-Madrid: “Estamos expuestos permanentemente”

La presión de los sindicatos aumenta para que el Congreso colombiano acelere el debate sobre nuevas normas que protejan la seguridad del personal aéreo

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El regreso del avión a la capital colombiana pone de relieve la problemática de comportamientos peligrosos en vuelos y la exigencia de respuestas contundentes por parte de las entidades legislativas - crédito Sintratrac

La tripulación y los pasajeros de un vuelo entre Bogotá y Madrid vivieron momentos de tensión extrema cuando un pasajero presuntamente ebrio realizó actos obscenos y acosó a una mujer en pleno vuelo.

El avión regresó inmediatamente a la capital colombiana. Esta situación generó el rechazo del principal gremio de trabajadores del sector aéreo colombiano, que exige que el Congreso colombiano avance sin dilaciones en el proyecto de ley contra pasajeros agresivos.

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Los trabajadores solicitan que la ley establezca sanciones más graves y protocolos definidos para incidentes a bordo, después de que este pasajero, aparentemente bajo los efectos del alcohol, pusiera en riesgo la seguridad y tranquilidad en la ruta Bogotá-Madrid.

El gremio insiste en que estos hechos afectan la seguridad de vuelo y el bienestar físico y emocional tanto de los empleados como de los pasajeros.

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El episodio ocurre en un contexto de aumento de casos de pasajeros agresivos, que, según el gremio, se presentan cada vez con mayor frecuencia en Colombia y otros países.

El Ministerio del Trabajo de Colombia detectó jornadas laborales superiores a 42 horas en Opain S. A., concesionaria del aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Presidencia de la República
El regreso del avión a la capital colombiana pone de relieve la problemática de comportamientos peligrosos en vuelos y la exigencia de respuestas contundentes por parte de las entidades legislativas - crédito Presidencia de la República

En esta ocasión, la gravedad de los hechos motivó la decisión de retornar la aeronave a Bogotá como medida preventiva para todos los ocupantes.

Pilotos, auxiliares de vuelo y personal aeroportuario manifestaron su rechazo y alertaron que el entorno laboral en la aviación comercial enfrenta una hostilidad cada vez mayor, asociada a la tolerancia con comportamientos bajo efectos de alcohol u otras sustancias.

Llamado al Congreso para avanzar en la ley contra pasajeros agresivos

En respuesta a este y otros episodios recientes, el principal gremio de trabajadores del sector aéreo colombiano exige que el Congreso de la República de Colombia agilice el trámite del proyecto de ley contra pasajeros agresivos.

La iniciativa fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero sigue pendiente de reprogramación en la agenda legislativa: “Hacemos un llamado al Congreso de la República para que legisle y programe la ley sobre pasajeros disruptivos. Esta sea una ley de la República y proteja tanto a los trabajadores y las trabajadoras del sector aéreo como a los usuarios”.

La creciente frecuencia de incidentes a bordo motiva a los trabajadores a solicitar marcos legales sólidos que permitan proteger de manera efectiva tanto a empleados como a usuarios de aerolíneas en Colombia - crédito Sintratac

El gremio sostiene que es necesario que el país cuente con un marco regulatorio que permita sanciones más graves y herramientas que enfrenten estas conductas, como vía de protección para la integridad de tripulación y viajeros. Pilotos, auxiliares y personal de tierra han advertido que el sector necesita respuestas y medidas concretas para proteger su seguridad y la de los pasajeros.

La respuesta sindical se traduce en un llamado al Congreso para que priorice la discusión de estas medidas, integrando las recomendaciones del principal gremio de trabajadores del sector aéreo colombiano y recogiendo las experiencias internacionales.

Daniel Gallo, presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos de Colombia (Sintratac), manifestó preocupación por la recurrencia de eventos que comprometen la seguridad operacional y la tranquilidad de quienes viajan. "El país no puede seguir aplazando una discusión que hoy afecta directamente la seguridad operacional, la integridad de las tripulaciones y la tranquilidad de los pasajeros. Cada vez son más frecuentes los casos de agresiones, amenazas, alteraciones del orden y comportamientos violentos o sexuales indebidos dentro de los vuelos”, afirmó Gallo.

El dirigente señaló que el personal aéreo, junto con quienes trabajan en tierra, enfrenta a diario situaciones de tensión derivadas de comportamientos inadecuados de algunos pasajeros. Reiteró la necesidad urgente de establecer garantías que aseguren el ejercicio seguro de sus funciones.

Trabajadores del sector aéreo expresaron: “Quienes trabajamos en el sector aéreo estamos expuestos permanentemente al contacto con cientos de personas todos los días, y necesitamos garantías reales para ejercer nuestra labor de manera segura. No podemos normalizar hechos tan graves como el ocurrido en este vuelo entre Bogotá y Madrid”, reflejando el sentir colectivo.

El principal gremio de trabajadores del sector aéreo colombiano concluyó su pronunciamiento convocando a la unidad de todo el personal y la adopción de medidas que resguarden su integridad física, emocional y laboral. Solicitaron una actuación decidida del Congreso de la República de Colombia ante esta problemática en expansión.

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