Colombia

Santuario indio que pidió al Gobierno Petro trasladar hipopótamos de Pablo Escobar resultó ‘metido’ en investigación por tráfico de animales

Los señalamientos sobre la relación entre un ornitólogo estadounidense con antecedentes penales y el santuario que busca recibir animales desde Colombia han intensificado los llamados a revisar la transparencia en sus operaciones

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Vantara, el santuario que aspira recibir a 80 hipopótamos de Colombia, enfrenta polémicas por supuestos vínculos con traficantes de especies - crédito Vantara/EFE
Vantara, el santuario que aspira recibir a 80 hipopótamos de Colombia, enfrenta polémicas por supuestos vínculos con traficantes de especies - crédito Vantara/EFE

Mientras el Gobierno nacional anunciaba la llegada de expertos veterinarios procedentes del centro de conservación indio Vantara, que hizo la solicitud formal al Ministerio de Ambiente para trasladar a al menos 80 hipopótamos descendientes de la finca del entonces capo del narcotráfico Pablo Escobar, el llamado santuario enfrenta nuevos escándalos por vínculos con presuntos traficantes de especies.

Según un reciente informe recopilado por la revista Cambio, la nueva polémica se centra en la posible conexión del centro de conservación con Tony Silva, un ornitólogo estadounidense con antecedentes penales por tráfico de fauna silvestre en peligro de extinción.

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El vínculo entre el tráfico ilegal de especies y Vantara se estableció a través de investigaciones en Brasil y reportes de medios como Mongabay y Armando.info. Los reportes detallan que Tony Silva, condenado en Estados Unidos en los años noventa por contrabando de aves exóticas, es objeto de una pesquisa de la Policía Federal brasileña por posible tráfico ilegal de especies, incluyendo monos tití cabeza de león.

Simultáneamente, Vantara figura como el centro propuesto para recibir a los hipopótamos colombianos, mientras se examinan relaciones directas e indirectas entre Silva y la administración del santuario impulsado por multimillonario Anant Ambani.

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La investigación internacional sobre Tony Silva se intensificó tras la incautación de equipos electrónicos a un sospechoso estadounidense en Brasil, en el marco de una pesquisa sobre tráfico ilegal de especies en peligro de extinción, según la Policía Federal brasileña.

Según infomación publicada por el medio brasileño Mongabay, existen varios indicios que ligan a Silva con Vantara, incluyendo su presentación pública como “líder de conservación” del centro durante una conferencia internacional realizada en Tailandia, evento en el que fue identificado como representante del santuario.

Además, especialistas como Beto Polezel y miembros de ONG dedicadas a combatir el tráfico de animales confirmaron la relación profesional entre Silva y el centro indio. Publicaciones en redes sociales del propio Silva y de asistentes al evento refuerzan la hipótesis de colaboración, a pesar de las desmentidas formales del santuario.

En un comunicado recogido por Mongabay, Vantara negó cualquier “conexión directa” con Silva y, aunque confirmó que colaboró con un consultor independiente en tareas específicas de conservación y manejo animal que habría trabajado con Tony Silva.

“Sus viajes y asuntos personales son responsabilidad exclusiva suya. Vantara desconocía su viaje a Brasil, no tuvo comunicación alguna con él al respecto y no ha asignado a ningún contratista, ni mucho menos a un consultor de contratistas, ningún asunto en Brasil”, expresó el centro en respuesta a la investigación.

Cuestionamientos internacionales sobre Vantara

Las dudas sobre la transparencia y la ética de Vantara han aumentado luego de la publicación de varios informes. Un reporte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) calificó como “preocupante” el proceso de importación de especies al centro, destacando la opacidad en el origen de los animales y la dificultad para verificar cómo se maneja el gran volumen de ejemplares de forma adecuada.

ONG y activistas contra el contrabando de animales respaldan estas inquietudes, señalando la falta de información acerca del enorme zoológico inaugurado el 5 de marzo de 2024.

De acuerdo con estimaciones de la prensa india, en un año Vantara declaró albergar alrededor de 200 elefantes, 300 felinos y 1.200 reptiles en sus más de 1.200 hectáreas de terreno, además de operar lo que describen como “el hospital de elefantes mejor equipado del mundo”.

Sin embargo, conservacionistas como Lorène Jacquet, de la fundación 30 Million Friend, ponen en duda si los animales realmente han sido rescatados o si provienen de ambientes naturales sin documentación suficiente.

En marzo de 2025, el medio Armando.info dio a conocer un acuerdo entre el gobierno venezolano y Vantara para trasladar 1.825 animales vivos a India, lo que ha generado controversia por la magnitud del traslado y la supervisión del bienestar animal en el santuario.

La propuesta de transferir 80 hipopótamos desde Colombia a India se encuentra aún en evaluación. El Ministerio de Ambiente colombiano solicitó por escrito a Vantara la documentación que demuestre sus autorizaciones ambientales y el cumplimiento de los requisitos regulatorios del gobierno indio.

La petición surgió tras recibir una carta de Vivaan Karani, gerente del centro indio, quien manifestó el interés por acoger a los animales, sujeto a la aprobación de los trámites y acuerdos internacionales necesarios.

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