Colombia

Gustavo Petro se pronunció tras negativa de la Fiscalía a suspender órdenes de captura al Clan del Golfo: “Todos los requisitos se aplican”

El ente acusador explicó que se mantendrá las órdenes de captura hasta que se verifique que los integrantes del grupo armado cumplen con las condiciones requeridas para su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)

Guardar
Google icon
- crédito Joel González/Presidencia
El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se realizó a través de su cuenta oficial de X - crédito Joel González/Presidencia

En una extensa comunicación, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud del Gobierno nacional para suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, incluido su máximo cabecilla, alias Chiquito Malo.

Según el ente acusador, antes de tomar una decisión es necesario confirmar la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de cada persona incluida en el listado enviado por el Gobierno.

PUBLICIDAD

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro afirmó que todos los requisitos exigidos por la ley se aplican rigurosamente en los procesos de negociación de paz que impulsa el Gobierno con este grupo armado.

Ilustración en acuarela del presidente Gustavo Petro con gafas y traje, de pie frente a un micrófono en un podio azul con el escudo de Colombia y la bandera colombiana de fondo.
Gustavo Petro afirmó que todos los requisitos exigidos por la ley se aplican rigurosamente en los procesos de negociación de paz que impulsa el Gobierno con este grupo armado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El jefe de Estado explicó que las decisiones relacionadas con la suspensión de capturas cuentan con la intermediación y la garantía de gobiernos extranjeros. Según el presidente Petro, esta participación internacional busca asegurar transparencia y legitimidad en cada paso adoptado durante las negociaciones de paz.

PUBLICIDAD

El mandatario colombiano reiteró que el cumplimiento de las normas y la supervisión internacional forman parte de la estrategia oficial para avanzar en los diálogos con el Clan del Golfo.

“Todos los requisitos que exige la ley se aplican en los procesos de negociación de paz que adelanta el gobierno y están bajo la intermediación y garantía de gobiernos extranjeros para garantizar pulcritud (sic)”, señaló.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro reiteró que el cumplimiento de las normas y la supervisión internacional forman parte de la estrategia oficial para avanzar en los diálogos con el Clan del Golfo - crédito @petrogustavo/X

De este modo, el Gobierno sostiene que las acciones implementadas responden tanto a las exigencias legales colombianas como a la vigilancia de actores internacionales involucrados.

¿Qué dijo la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación ratificó que seguirán vigentes las órdenes de captura para 29 miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, entre ellos su líder, alias Chiquito Malo. Esta medida se mantendrá hasta que se verifique que los integrantes cumplen con las condiciones requeridas para su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

La decisión se produce después de que, el 8 de mayo, el Gobierno nacional solicitara la suspensión temporal de dichas órdenes, incluidas algunas solicitudes de extradición, como parte de los preparativos para iniciar diálogos formales con el grupo armado.

De acuerdo con la Resolución Occp No. 120, del 29 de abril de 2026, se autorizó el traslado inicial de 29 integrantes del Clan del Golfo hacia dos ZUT localizadas en los departamentos de Córdoba y Chocó. Estas zonas entrarán en funcionamiento el 25 de junio de 2026.

La coordinación de esta medida recae en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, con el objetivo de facilitar el sometimiento a la justicia, la desmovilización y el desmantelamiento de las estructuras ilegales.

Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que no suspenderá automáticamente las órdenes de captura antes de la fecha prevista. Insistió en que cada caso debe ser analizado individualmente para verificar la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de los integrantes incluidos en la lista enviada por el Gobierno.

Fiscalía - crédito Fiscalía
La Fiscalía insistió en que cada caso debe ser analizado individualmente para verificar la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de los integrantes incluidos en la lista enviada por el Gobierno - crédito Fiscalía

“La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, indicó la Fiscalía.

En la lista entregada por el Gobierno figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo, buscado en extradición por Estados Unidos. Sobre él, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para su extradición en diciembre de 2025, aunque la decisión definitiva corresponde al presidente de la República.

La Fiscalía recalcó que, por ahora, la información proporcionada por el Gobierno solo da cuenta del compromiso de ingreso a las ZUT, pero no certifica que se hayan cumplido todas las condiciones pactadas ni el control sobre los integrantes del grupo armado.

La resolución fue notificada al Ministerio de Defensa, responsable de la seguridad durante los desplazamientos, y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp-OEA), encargada del monitoreo y verificación. El listado de 29 personas constituye la primera etapa, susceptible de ampliación a medida que avancen las coordinaciones y consultas internas.

El Gobierno de Gustavo Petro ha manifestado que busca crear condiciones para la transición hacia proyectos lícitos, la entrega de armas y el avance de un eventual proceso de paz con el Clan del Golfo. No obstante, la Fiscalía reiteró que los procesos judiciales y las investigaciones siguen activos, y solo se suspenderán las órdenes de captura cuando se confirme el cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFiscalíaClan del GolfoÓrdenes de capturaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un escolta privado murió al intentar frustrar un asalto en el sur de Cali: autoridades investigan el caso

Las indagaciones incluyen el análisis de grabaciones y entrevistas a testigos tras la muerte de un guardia de seguridad, quien fue mortalmente herido al intentar impedir un robo cerca de la casa de un familiar

Un escolta privado murió al intentar frustrar un asalto en el sur de Cali: autoridades investigan el caso

El Estado colombiano pedirá perdón al pueblo U’wa tras fallo de la Cidh que lo responsabilizó por violar sus derechos: Petro será el encargado

El evento liderado por el presidente marcará el primer acto de reparación pública ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de esa comunidad indígena

El Estado colombiano pedirá perdón al pueblo U’wa tras fallo de la Cidh que lo responsabilizó por violar sus derechos: Petro será el encargado

Resultado Chontico Día hoy 13 de mayo

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Resultado Chontico Día hoy 13 de mayo

Sector aéreo advierte aumento de agresiones tras expulsión de pasajero por actos obscenos en vuelo Bogotá-Madrid: “Estamos expuestos permanentemente”

La presión de los sindicatos aumenta para que el Congreso colombiano acelere el debate sobre nuevas normas que protejan la seguridad del personal aéreo

Sector aéreo advierte aumento de agresiones tras expulsión de pasajero por actos obscenos en vuelo Bogotá-Madrid: “Estamos expuestos permanentemente”

RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026, ya conoce a sus rivales en la última fecha FIFA: excampeón de América está en el listado

El combinado de Los “Leopardos” jugarán partidos de alta exigencia antes de su debut ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026, ya conoce a sus rivales en la última fecha FIFA: excampeón de América está en el listado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó ‘Yailin la más viral’, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Así reaccionó ‘Yailin la más viral’, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Esperanza Gómez habló de las estrictas condiciones que exige para grabar contenido para adultos tras sufrir experiencias negativas

Liss Pereira y Ricardo Quevedo provocaron risas al mostrar cómo llenan el álbum del Mundial 2026: “Todos tenemos prioridades distintas”

Corista de la banda de Yeison Jiménez, opuesta a buscar una nueva voz, anunció su salida con un mensaje contundente

Alexa Torrex lanzó advertencia contra Yuli Ruiz y encendió la polémica en ‘La casa de los famosos’: “Me estresa la gente cínica”

Deportes

RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026, ya conoce a sus rivales en la última fecha FIFA: excampeón de América está en el listado

RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026, ya conoce a sus rivales en la última fecha FIFA: excampeón de América está en el listado

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026

Ranking ubica a la selección Colombia en el top-10 del Mundial de 2026: en qué consiste

Estos son los precios para ver a la selección Colombia en El Campín ante Costa Rica: la FCF confirmó detalles de la boletería