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Experto reveló la importancia de la alianza entre Colombia y Venezuela para combatir al ELN tras bombardeo en el Catatumbo

El operativo registrado en Tibú podría marcar el inicio de una estrategia binacional para enfrentar la violencia y las economías ilícitas en la región

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ELN - Frontera - Colombia - Venezuela
Durante varios años se acusó a la dictadura del vecino país de colaborar con el ELN - crédito Visuales IA

El 11 de mayo, las Fuerzas Militares llevaron a cabo un bombardeo en zona rural de Tibú, en la región del Catatumbo, cerca de la zona fronteriza con Venezuela, lo que llamó la atención por los recientes conflictos que se han registrado con Ecuador por una misión similar en la que un explosivo del vecino país terminó en territorio colombiano.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro informó que el bombardeo contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ejecutó bajo los parámetros coordinados en la más reciente cooperación que se hizo con la nueva administración en Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez.

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“Di la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela. Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en ningún acuerdo de paz“, expresó el mandatario al respecto.

La importancia de una relación positiva con Venezuela para combatir al ELN

El ELN tiene en la zona fronteriza uno de sus puntos más importantes - crédito AFP
El ELN tiene en la zona fronteriza uno de sus puntos más importantes - crédito AFP

Para entender la importancia de este tipo de operativos, cerca de la zona fronteriza, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque mencionó que puede ser clave para controlar la concentración de milicias provenientes de la frontera en plena campaña electoral.

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“Este evento es la materialización de una voluntad política coordinada entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, bajo la administración de Delcy Rodríguez. Esta sincronía busca neutralizar el principal núcleo de inestabilidad detectado durante el 2025: El eje del Catatumbo se ha consolidado como el centro de gravedad de las estructuras armadas, especialmente del ELN, organización que mediante cuatro paros armados y una crisis humanitaria ha desafiado sistemáticamente la soberanía de ambos Estados”.

Ubaque indicó que el operativo también es una muestra de la necesidad que tiene Colombia de controlar los territorios más afectados por la violencia, puesto que en menos de seis meses van más de 50 masacres que se han registrado principalmente en zonas como el Catatumbo, el Cauca y el suroccidente de la nación.

“La importancia estratégica del Catatumbo radica en su condición de enclave cocalero y ruta fluvial crítica a través del río Catatumbo. Esta amenaza asimétrica ha perjudicado significativamente el despliegue de los soldados, limitando su capacidad de maniobra y aumentando su vulnerabilidad”.

El presidente Petro confirmó que el bombardeo se registró como parte de la colaboración gestionada con la nueva administración en Venezuela - crédito Europa Press
El presidente Petro confirmó que el bombardeo se registró como parte de la colaboración gestionada con la nueva administración en Venezuela - crédito Europa Press

Al mencionar la crisis de seguridad que se registra en el territorio nacional, Ubaque recordó que entre la última semana de abril y la primera de mayo se registraron 26 atentados contra la fuerza pública que provocaron la muerte de 19 personas y 48 heridos. “La Paz Total carece de un método efectivo frente a organizaciones que no renuncian a las economías ilícitas”, indicó el experto.

Debido a que la ofensiva se registra en vísperas de los comicios del 31 de mayo, el experto en geopolítica mencionó que las elecciones son habitualmente utilizadas por los grupos armados para presionar, principalmente en zonas como el Catatumbo.

“El principal núcleo de origen de las células del ELN se encuentra en territorio venezolano. La coordinación binacional actual pretende paralizar cualquier gran movilización desde el país vecino, rompiendo las rutas de narcotráfico que conectan el norte de Santander y Arauca con el estado Apure y el estado Zulia”.

El experto en geopolítica habló de la importancia de que Colombia colabore en temas fronterizos con Venezuela - crédito EFE
El experto en geopolítica habló de la importancia de que Colombia colabore en temas fronterizos con Venezuela - crédito EFE

Por último, el experto indicó que la cooperación entre las dos naciones es vital para concretar la intervención en puntos críticos en corto plazo.

“La eficacia de esta estrategia debe medirse por su capacidad para convertir las zonas de conflicto en teatros de operaciones de baja intensidad. Precedentes como la neutralización de alias Yahir en El Tarra el pasado 19 de abril, o la operación en Tibú el 4 de febrero tras la ruptura del cese al fuego, demuestran que la disuasión estratégica es una estrategia de contención ante la concentración de estructuras en puntos críticos”.

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