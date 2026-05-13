Colombia

Gobierno Petro cuenta con menos dinero en caja que en 2025 para cumplir con sus obligaciones: así están las cuentas

Analistas adviertieron que la agudización del desbalance entre ingresos y egresos impulsa medidas urgentes, por lo que el Estado busca alternativas para solventar compromisos inmediatos

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Colombia enfrenta un déficit fiscal creciente que requiere medidas gubernamentales urgentes para recortar gastos - crédito Colprensa
El Minsiterio de Hacienda está emitiendo históricos montos de deuda pública para contar con recursos - crédito Colprensa

La caja del Tesoro del Gobierno colombiano cerró abril de 2026 con un saldo apenas por encima del nivel de marzo de este año, pero considerablemente inferior al registrado en 2025. Con esto, la liquidez estatal se mantiene en mínimos históricos, lo que plantea riesgos concretos para la capacidad del Estado de asumir sus compromisos diarios y atender nuevas necesidades de financiamiento.

De acuerdo con expertos, la persistencia de bajos niveles en la caja del Tesoro obedece a mayores gastos presupuestales, pagos de deuda y un recaudo tributario insuficiente, según informes de Bancolombia y el Banco de la República. La situación implica que el Gobierno debe recurrir a subastas extraordinarias de títulos y otras fuentes alternativas para afrontar sus obligaciones. La escasez de liquidez implica que el país asume riesgos fiscales y puede enfrentar episodios de volatilidad financiera en los próximos meses.

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Estimaciones de ambas entidades indican que los depósitos y saldos remunerados del Tesoro alcanzaron $7,5 billones al 30 de abril, por encima de los $6,8 billones de marzo. Sin embargo, al comparar con abril de 2025, el saldo era de $13,8 billones, casi el doble del nivel actual. Estos recursos, gestionados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, constituyen la posición líquida del Estado para cubrir gastos corrientes y atender financiamientos inmediatos.

Los datos diarios del Banco de la República reflejaron una marcada volatilidad. El 28 de abril, los saldos de caja descendieron hasta $4,8 billones, lo que evidenció episodios de presión sobre la gestión financiera pública.

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Causas de la baja liquidez del Gobierno

Es de aclarar que el deterioro de la caja pública está vinculado a la ejecución del presupuesto de 2026 y a operaciones recientes de manejo de deuda, según Bancolombia y Corficolombiana. La creciente necesidad de recursos llevó al Ministerio de Hacienda a hacer subastas extraordinarias de TES, en las que buscó captar más de $3 billones, monto que podría ascender hasta $6 billones según la demanda de los inversionistas.

Dicho incremento respondió al fallo del Consejo de Estado que detuvo el traslado de cerca de $5 billones desde fondos privados de pensiones, recursos con los que el Ejecutivo contaba para su flujo de caja.

Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, lamentó que el Gobierno emita deuda con intereses muy altos - crédito @JulioCRomeroA/X
Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, lamentó que el Gobierno emita deuda con intereses muy altos - crédito @JulioCRomeroA/X

“La caja del Estado, es decir, el pago del funcionamiento diario del Estado, se ha visto en sus niveles mínimos”, señaló el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Páez. Añadió el experto que la búsqueda de nuevas fuentes de recursos refleja “momentos de necesidad de financiamiento para el Estado colombiano”.

Por su parte, la directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, Laura Clavijo, dijo que “como resultado de la recompra de bonos, y los réditos en las métricas de deuda, la caja permanecerá en mínimos durante los próximos meses”. Clavijo agregó que el espacio liberado en el cupo de TES y TCO, luego de cancelar títulos, “será usado eventualmente para hacerle frente a las necesidades de liquidez que enfrente la Nación en la segunda mitad del año”.

Estrategias de manejo de deuda y resultados

En el último año, el Gobierno ejecutó redenciones anticipadas por $29 billones en títulos de corto plazo (TCO) y $27 billones en títulos de deuda pública (TES), según cifras de Bancolombia y el Banco de la República. Dichas operaciones proporcionaron liquidez inmediata, pero redujeron el stock de títulos disponibles para nuevas operaciones en el futuro.

La caja de la Nación supera los $7 billones en abril de 2026 - crédito Infobae Colombia
La caja de la Nación supera los $7 billones en abril de 2026 - crédito Infobae Colombia

Destaca también la recompra de bonos externos hecha el 20 de abril bajo la modalidad de tender offer, con la adquisición de USD4.560 millones en títulos globales con vencimientos entre 2035 y 2054. Según Bancolombia, la estrategia permitió reducir la deuda externa, generar ganancias frente al valor nominal y obtener ahorros en intereses por un monto estimado de USD6.214 millones durante el plazo remanente.

De igual forma, el Gobierno gestionó la cancelación anticipada de la permuta financiera total utilizada en 2025, por la que se había obtenido cerca de USD9.300 millones en liquidez. Bancolombia indicó que cerca del 60% de este compromiso ya fue prepagado, lo que impactó la disponibilidad de caja y la estructura de vencimientos.

No obstante, especialistas advierten que el efecto positivo de estas medidas será temporal. Si bien permiten estabilizar algunos indicadores de deuda y liquidez, no resuelven el deterioro estructural de las cuentas fiscales.

Retos fiscales y menores ingresos tributarios

A la escasez de caja se suma una recaudación tributaria por debajo de lo esperado. Según Bancolombia, entre enero y abril se recaudaron $102,2 billones, lo que representa apenas el 32,2% de la meta anual definida por el Ministerio de Hacienda. El informe estima que existe un faltante cercano a $1,7 billones respecto a los objetivos previstos para ese periodo.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Carlos Ortega/EFE
Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Carlos Ortega/EFE

Por su parte, el déficit fiscal de Colombia podría ubicarse entre el 6,5% y el 7% del PIB en 2026, una cifra superior a la meta oficial y relacionada de manera directa con la menor recaudación, el aumento de gastos y las obligaciones de deuda, de acuerdo con las proyecciones de Bancolombia.

Así las cosas, el Ministerio de Hacienda debe encontrar fórmulas para reequilibrar sus cuentas antes de fin de año. Mientras tanto, la vulnerabilidad de la caja del Tesoro y la incertidumbre sobre los ingresos mantienen bajo presión a la gestión fiscal estatal.

Además, los expertos anotaron que, a pesar de algunas operaciones que brindaron alivio pasajero en indicadores de deuda y liquidez, la persistencia de bajos saldos y el desfase entre ingresos y gastos refuerzan la necesidad de ajustes de fondo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.

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