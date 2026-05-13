Colombia

Paloma Valencia aceptó propuesta de Westcol de hacer un debate con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: “Cuando quieran y donde quieran”

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático se mostró dispuesta a participar en un espacio de discusión virtual con sus principales adversarios en la contienda electoral, a 18 días de que se efectúe la primera vuelta presidencial, en la que se empezará a definirse el sucesor de Gustavo Petro

Guardar
Google icon
Ilustración editorial de dos personas sonriendo, usando auriculares y micrófonos, sentadas frente a equipos de streaming con la bandera de Colombia de fondo.
La candidata presidencial Paloma Valencia aceptó la invitación de Westcol de hacer un debate, luego de que el joven lograra que transmitieran con él Gustavo Petro y Álvaro Uribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol, propuso organizar un debate presidencial entre los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los tres que lideran las diferentes encuestas, a través de su canal de Kick. Y aunque la propuesta surgió a menos de 18 días para que se lleve a cabo la primera vuelta, ya tiene el sí, por lo menos, de la candidata del partido Centro Democrático.

Valencia, en su perfil de X y al ver el éxito que tuvo la transmisión de Westcol con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, del mismo modo, el impacto que causó el primer encuentro protagonizado por el streamer, con el jefe de Estado, Gustavo Petro, aceptó participar en este espacio, en el que se esperaría que se conocieran, ante una multitudinaria audiencia digital que sigue al joven, las propuestas que tiene para gobernar el país.

PUBLICIDAD

“Cuando quieran y donde quieran. No le tengo miedo a los papelitos ni a los ‘coñazos’”, indicó Valencia en respuesta a esta especie de invitación pública al que es considerado uno de los creadores de contenido digital más influyentes en el país. Con ello, se abrió la puerta a que pueda establecerse un espacio de discusión en el que puedan confluir los aspirantes presidenciales, con condiciones que podrían resultar atractivas en difusión.

Paloma Valencia y su respuesta a Westcol
Con este mensaje en las redes sociales, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia aceptó la invitación de Westcol de participar en un debate presidencial - crédito @PalomaValenciaL/X

Y es que el impacto de las transmisiones hechas por Villa con el jefe de Estado, desde la Casa de Nariño, y el exmandatario, desde su residencia, en la hacienda El Ubérrimo, marcaría un nuevo capítulo en la interacción entre política y plataformas de streaming en Colombia. Los alcances de estas transmisiones superaron el millón de visualizaciones, con repercusiones en los diferentes medios, teniendo en cuenta estos perfiles.

PUBLICIDAD

¿De dónde surgió la idea de un debate en stream entre Cepeda, De la Espriella y Valencia?

Es oportuno recordar que la sugerencia de un debate se expandió cuando el streamer explicó en una de sus transmisiones que el formato iría más allá de una ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales, para convertirse en un espacio de contraste de ideas entre ellos. “Yo no quiero entrevistar a los candidatos, yo quiero un debate de ellos, neutro“, precisó Westcol en una de sus transmisiones.

Caricatura de Gustavo Petro en podio, Westcol con banda tricolor al centro y Álvaro Uribe Vélez con sombrero vaquero, con fondos distintivos y comida.
Westcol logró entrevistar a Gustavo Petro y Álvaro Uribe en su canal de Kick, lo que causó un revuelo mediático de alto impacto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la primera transmisión de Westcol, con el presidente, que se efectuó el 27 de marzo desde la residencia presidencial, más de 960.000 espectadores simultáneos siguieron su conversación. Mientras que el 10 de mayo, en pleno Día de la Madre, la charla con el exmandatario Uribe desde su conocida hacienda reunió a 184.000 personas en tiempo real y casi 600.000 visualizaciones totales, de acuerdo con datos.

Westcol, identificado como una de las voces con mayor penetración en la audiencia de 18 a 30 años, parece estar empeñado en modificar la percepción sobre la comunicación política entre los jóvenes que rechazan los canales informativos clásicos. Las transmisiones efectuadas tocaron, a su estilo, diferentes temáticas: desde políticas de seguridad y educación y confesiones personales, que resultaron inéditas para su público.

Hombre joven con gorra, gafas de sol y collares de plata posa frente a un edificio colonial y una bandera de Colombia a la derecha, bajo un cielo claro.
Westcol logró transmisiones con un alcance total estimado en casi un millón de vistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A diferencia de cualquier otra experiencia reciente en la política colombiana, y ante la falta de debates entre los tres aspirantes mencionados en vísperas de la primera vuelta, la mecánica que propondría Westcol transformaría a los propios espectadores en testigos y, posiblemente, participantes del intercambio directo con los candidatos, que se han enfrentado en escenarios, pero a través de publicaciones sin eco inmediato.

Habrá que ver si Cepeda, aspirante del oficialismo y que se autodefine como defensor de derechos humanos y férreo contradictor del uribismo; y De la Espriella, abogado mediático que ha impulsado el discurso de “salvar la patria”, aceptarían confrontar a Valencia, senadora de oposición al Gobierno, frente a cientos de miles de espectadores en un encuentro transmitido a través de Kick u otra plataforma de similares características.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaWestcolÁlvaro UribeDebate presidencial ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brayan León Muñiz, goleador colombiano en Sudáfrica, confiesa que se siente solo en ese país: “Así ha sido toda mi vida”

El delantero, que actualmente se encuentra en el Mamelodi Sundowns, ha anotado 15 goles y dado 2 asistencias en 23 partidos. En Colombia jugó en el Cartagena, DIM y Pereira

Brayan León Muñiz, goleador colombiano en Sudáfrica, confiesa que se siente solo en ese país: “Así ha sido toda mi vida”

Resultados Super Astro Sol hoy 13 de mayo: verifique el signo ganador

Ya se encuentran disponibles los números ganadores del primer sorteo del día. Pueden revisarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 13 de mayo: verifique el signo ganador

Los colombianos no están muy dispuestos a comprar vivienda o carro: informe confirmó preocupantes cifras

De acuerdo con el ICC de Fedesarrollo, las expectativas sobre el futuro económico del país inciden de gran manera en las decisiones de las familias

Los colombianos no están muy dispuestos a comprar vivienda o carro: informe confirmó preocupantes cifras

Rechazan libertad de alias Lindolfo: exlíder de la Oficina de Envigado y vocero de la Paz Urbana seguirá en la cárcel de Itagüí

Sebastián Murillo Echeverri tendrá que cumplir con la condena de más de 18 años de prisión

Rechazan libertad de alias Lindolfo: exlíder de la Oficina de Envigado y vocero de la Paz Urbana seguirá en la cárcel de Itagüí

Ministerio de Salud emitió circular para la entrega de medicamentos pendientes: dio plazos a las EPS y reforzó controles sobre el desabastecimiento

La nueva circular también instruye a gestores farmacéuticos y otras autoridades a fortalecer el seguimiento sobre pagos, suministro de tecnologías en salud y barreras administrativas en la atención

Ministerio de Salud emitió circular para la entrega de medicamentos pendientes: dio plazos a las EPS y reforzó controles sobre el desabastecimiento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Karol G hará historia en los American Music Awards 2026: recibirá importante premio internacional y será una de las artistas de la noche

Así reaccionó Yailin la más viral, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Deportes

Brayan León Muñiz, goleador colombiano en Sudáfrica, confiesa que se siente solo en ese país: “Así ha sido toda mi vida”

Brayan León Muñiz, goleador colombiano en Sudáfrica, confiesa que se siente solo en ese país: “Así ha sido toda mi vida”

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Deportivo Pereira volvería a quedar mal con sus jugadores: les debe salarios y aportes a seguridad social

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Concierto el viernes y partido el sábado: qué pasará con el uso del estadio El Campín en Bogotá