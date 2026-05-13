Paloma Valencia aceptó propuesta de Westcol de hacer un debate con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: “Cuando quieran y donde quieran”

La candidata presidencial Paloma Valencia aceptó la invitación de Westcol de hacer un debate, luego de que el joven lograra que transmitieran con él Gustavo Petro y Álvaro Uribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol, propuso organizar un debate presidencial entre los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los tres que lideran las diferentes encuestas, a través de su canal de Kick. Y aunque la propuesta surgió a menos de 18 días para que se lleve a cabo la primera vuelta, ya tiene el sí, por lo menos, de la candidata del partido Centro Democrático.

Valencia, en su perfil de X y al ver el éxito que tuvo la transmisión de Westcol con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, del mismo modo, el impacto que causó el primer encuentro protagonizado por el streamer, con el jefe de Estado, Gustavo Petro, aceptó participar en este espacio, en el que se esperaría que se conocieran, ante una multitudinaria audiencia digital que sigue al joven, las propuestas que tiene para gobernar el país.

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“Cuando quieran y donde quieran. No le tengo miedo a los papelitos ni a los ‘coñazos’”, indicó Valencia en respuesta a esta especie de invitación pública al que es considerado uno de los creadores de contenido digital más influyentes en el país. Con ello, se abrió la puerta a que pueda establecerse un espacio de discusión en el que puedan confluir los aspirantes presidenciales, con condiciones que podrían resultar atractivas en difusión.

Con este mensaje en las redes sociales, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia aceptó la invitación de Westcol de participar en un debate presidencial - crédito @PalomaValenciaL/X

Y es que el impacto de las transmisiones hechas por Villa con el jefe de Estado, desde la Casa de Nariño, y el exmandatario, desde su residencia, en la hacienda El Ubérrimo, marcaría un nuevo capítulo en la interacción entre política y plataformas de streaming en Colombia. Los alcances de estas transmisiones superaron el millón de visualizaciones, con repercusiones en los diferentes medios, teniendo en cuenta estos perfiles.

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¿De dónde surgió la idea de un debate en stream entre Cepeda, De la Espriella y Valencia?

Es oportuno recordar que la sugerencia de un debate se expandió cuando el streamer explicó en una de sus transmisiones que el formato iría más allá de una ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales, para convertirse en un espacio de contraste de ideas entre ellos. “Yo no quiero entrevistar a los candidatos, yo quiero un debate de ellos, neutro“, precisó Westcol en una de sus transmisiones.

Westcol logró entrevistar a Gustavo Petro y Álvaro Uribe en su canal de Kick, lo que causó un revuelo mediático de alto impacto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la primera transmisión de Westcol, con el presidente, que se efectuó el 27 de marzo desde la residencia presidencial, más de 960.000 espectadores simultáneos siguieron su conversación. Mientras que el 10 de mayo, en pleno Día de la Madre, la charla con el exmandatario Uribe desde su conocida hacienda reunió a 184.000 personas en tiempo real y casi 600.000 visualizaciones totales, de acuerdo con datos.

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Westcol, identificado como una de las voces con mayor penetración en la audiencia de 18 a 30 años, parece estar empeñado en modificar la percepción sobre la comunicación política entre los jóvenes que rechazan los canales informativos clásicos. Las transmisiones efectuadas tocaron, a su estilo, diferentes temáticas: desde políticas de seguridad y educación y confesiones personales, que resultaron inéditas para su público.

Westcol logró transmisiones con un alcance total estimado en casi un millón de vistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A diferencia de cualquier otra experiencia reciente en la política colombiana, y ante la falta de debates entre los tres aspirantes mencionados en vísperas de la primera vuelta, la mecánica que propondría Westcol transformaría a los propios espectadores en testigos y, posiblemente, participantes del intercambio directo con los candidatos, que se han enfrentado en escenarios, pero a través de publicaciones sin eco inmediato.

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Habrá que ver si Cepeda, aspirante del oficialismo y que se autodefine como defensor de derechos humanos y férreo contradictor del uribismo; y De la Espriella, abogado mediático que ha impulsado el discurso de “salvar la patria”, aceptarían confrontar a Valencia, senadora de oposición al Gobierno, frente a cientos de miles de espectadores en un encuentro transmitido a través de Kick u otra plataforma de similares características.