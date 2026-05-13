Estos son los mejores países para emigrar en 2026, según medición internacional: así le fue a Colombia

Colombia obtuvo 34 puntos en el Índice de Inmigración 2026, según el análisis de Remitly Global Inc - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última edición del Índice de Inmigración 2026, desarrollada por Remitly Global Inc, sitúa a Colombia en la posición 62, con 34 puntos sobre 100 en la escala general.

Esta clasificación responde a una evaluación minuciosa que abarcó 82 países y consideró 34 factores clave agrupados en 16 categorías, utilizando información de organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y las universidades de Yale y Columbia que dejaron a Suiza, Islandia y Luxemburgo en los tres primeros lugares.

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El análisis de Remitly parte de una metodología que pondera aspectos como empleo, seguridad, ingresos, acceso a servicios financieros, medioambiente, conectividad y bienestar. Cada una de estas dimensiones recibió un peso específico, permitiendo que algunas, como el entorno medioambiental o el acceso a servicios bancarios, sumaran hasta 100 puntos por categoría, mientras que otras, como conectividad y transporte público, alcanzaron hasta 50 puntos.

El país presenta bajas calificaciones en ingresos, conectividad y estabilidad política, factores clave en el ranking internacional - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición de Colombia en el ranking regional se explica a partir de una combinación de cifras en cada área evaluada. El país obtuvo una velocidad de banda ancha de 9,6 puntos, lo que revela carencias en conectividad digital comparado con estándares globales. En salud, los indicadores muestran resultados mixtos: la atención sanitaria alcanzó 7 puntos y el sistema sanitario 21,5; sin embargo, en otra medición de atención sanitaria, la cifra sube a 28,5, lo que indica disparidad según el criterio particular considerado.

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En el terreno económico, el PIB per cápita de Colombia se refleja en una puntuación baja de 5,8. La contaminación del aire obtuvo 10,2 y el índice EPI (Economía Política Internacional) se situó en 32,8. El medio ambiente, en términos generales, logró 43 puntos, representando uno de los apartados más sólidos para el país, aunque muy por debajo de las naciones líderes. La población migrante apenas alcanzó 4,3 puntos, señalando que el atractivo migratorio sigue siendo limitado respecto a otros destinos.

Factores sociales y económicos que inciden en el resultado de Colombia

El sistema educativo colombiano fue evaluado con 14,5 puntos, y el acceso a colegios internacionales se ubicó en 2,7. Estas cifras reflejan los retos en educación y la escasa presencia de opciones formativas globales. En cuanto a la conciliación entre familia y trabajo, el país registra valores muy bajos en cuidado infantil (2,4), baja por maternidad (2,4) y por paternidad (2,8).

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En América Latina, Uruguay, Costa Rica y México superan a Colombia en condiciones para la inmigración - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros indicadores sociales, como la categoría familia, sumaron 24,8 puntos. El índice de desempleo fue calificado con 7,2, mientras que la desigualdad de ingresos recibió 15,3, lo que evidencia brechas económicas persistentes. El salario mínimo se tradujo en 3,2 puntos, y los ingresos medios apenas lograron 2,2, lo que repercute directamente en la calidad de vida percibida por la población y los potenciales inmigrantes.

La suma de estas variables sitúa a Colombia por detrás de países como Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Chile y Argentina, que encabezan el ranking latinoamericano con puntuaciones superiores a los 38 puntos. En cambio, Colombia se acerca a naciones como Ecuador y Bolivia, que también presentan desafíos estructurales similares en materia de oportunidades y bienestar.

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Seguridad, estabilidad y bienestar: aspectos determinantes

En seguridad, Colombia acumuló 22,9 puntos en el índice general y 17 en seguridad específica. La estabilidad política resultó negativa, con -5,9, lo que representa una de las peores calificaciones del país en la evaluación. A pesar de ello, el índice de felicidad mundial se situó en 77,6, lo que sugiere que, pese a los desafíos estructurales, existe una percepción positiva en términos de satisfacción vital, al menos en comparación con otros indicadores.

El informe señala que el poder del pasaporte colombiano alcanza 67,7 puntos, situándose en un nivel medio de acceso global - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado de Colombia en el índice también se vio afectado por la calidad y el coste del transporte público, que recibió 11 puntos, y el coste asociado a su uso, con 11,8. En cuanto al poder del pasaporte colombiano, la puntuación fue de 67,7, reflejando un grado medio de acceso internacional para sus ciudadanos.

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El coste de vida en Colombia fue evaluado con 15,7 puntos, mientras que el alquiler recibió 6 puntos, indicadores que, aunque bajos, pueden representar una ventaja relativa para quienes buscan destinos asequibles, siempre que se logre un equilibrio con el nivel de ingresos y la calidad de los servicios.

Comparativo regional y perspectivas para Colombia

El ranking general de Remitly evidencia que ningún país latinoamericano logró posicionarse entre los veinte primeros del mundo. Uruguay, con 45,6 puntos, lidera la región, seguido de Costa Rica y México con 40,4. Brasil, Chile y Argentina completan el grupo de los países con mejores condiciones para la inmigración en América Latina.

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El informe de Remitly concluye que, aunque Colombia presenta áreas de mejora evidentes, la diversidad de factores analizados proporciona una radiografía útil para el diseño de políticas públicas orientadas a incrementar la calidad de vida, la seguridad y la integración internacional de quienes deciden migrar o establecerse en el país.