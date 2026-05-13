Abogado de Petro anunció acciones ante la Cidh tras aborto de Laura Ojeda: “La Fiscalía no tiene como misión producir torturas psicológicas”

El defensor aseguró que la justicia “no puede convertirse en un instrumento de destrucción personal” - crédito @lauraojedae/Instagram, @HombreJurista/X y Presidencia

El abogado Alejandro Carranza, que actúa como defensa del presidente Gustavo Petro, anunció que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para solicitar medidas cautelares y seguimiento internacional tras la pérdida del embarazo de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro.

La declaración fue publicada por el jurista en su cuenta de X, luego de que el jefe de Estado responsabilizara públicamente a la Fiscalía General de la Nación y a medios de comunicación por lo ocurrido.

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Carranza expresó un mensaje dirigido al mandatario colombiano en el que manifestó su solidaridad con la familia presidencial y cuestionó la actuación de la Fiscalía y de la Revista Semana. En su publicación afirmó que la situación será puesta en conocimiento de organismos internacionales y advirtió sobre presuntas vulneraciones a derechos fundamentales relacionados con la maternidad, la infancia y la dignidad humana.

“La Fiscalía no tiene como misión producir torturas psicológicas ejemplarizantes, ni alimentar escenarios de persecución política o mediática”, escribió el abogado en su pronunciamiento difundido en redes sociales.

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El defensor también aseguró que presentó personalmente el caso ante la Cidh en Washington y que solicitó medidas cautelares “para prevenir posibles violaciones a los derechos fundamentales relacionados con la protección reforzada de la maternidad, la infancia y la dignidad humana”.

Cuestionamientos a la Fiscalía y a medios de comunicación

Gustavo Petro responsabilizó a la Fiscalía y a sectores de la prensa por la pérdida de su nieto - crédito @FiscaliaCol/X

En el mensaje publicado por Carranza, el abogado sostuvo que existe preocupación por “el progresivo deterioro institucional de la Fiscalía General de la Nación” y señaló que la Revista Semana habría contribuido a escenarios de “exposición, presión y estigmatización”.

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Asimismo, indicó que la justicia “no puede convertirse en un instrumento de destrucción personal” y afirmó que cuando “el poder punitivo del Estado pierde sus límites éticos y constitucionales, las consecuencias humanas pueden ser irreparables”.

Carranza también hizo referencia a la fiscal Lucy Marcela Laborde y aseguró que su actuación “será examinada con rigor judicial y convencional”. Además, cuestionó la ausencia de pronunciamientos de la fiscal general Luz Adriana Camargo frente a las denuncias sobre presuntos excesos y arbitrariedades dentro del proceso judicial.

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“Debo advertir con absoluta claridad que una democracia se degrada, cuando el odio político termina desplazando el deber superior de protección hacia los niños y las mujeres embarazadas”, señaló Carranza en el mismo mensaje.

El abogado concluyó afirmando que espera que las instituciones nacionales, el sistema interamericano y la justicia actúen “con serenidad, proporcionalidad y respeto por la vida, la dignidad y la integridad de las familias colombianas”.

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El abogado del presidente Gustavo Petro solicitó medidas cautelares y seguimiento internacional - crédito @HombreJurista/X

Petro responsabilizó a la Fiscalía y a la prensa

Las declaraciones de Carranza se produjeron después de que el presidente Gustavo Petro confirmara a través de su cuenta oficial de X que, según él, perdió un nieto debido a la actuación de la Fiscalía General de la Nación y de sectores de la prensa.

“Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”, escribió el mandatario en la red social.

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En su mensaje, Petro sostuvo que existe una supuesta intención de encarcelar a Laura Ojeda y señaló directamente a una fiscal que, según dijo, “los odia y procura hacer el mayor daño”.

Petro acusó a una fiscal de intentar perjudicar a Laura Ojeda y criticó a la fiscal general Luz Adriana Camargo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

“A quien atacan, Laura Ojeda, la quiere meter presa una fiscal que nos odia y procura hacer el mayor daño, heredera del fiscal Burgos. La fiscal general la protege a pesar que sabe que no hace justicia independiente”, afirmó el presidente, asegurando que la presión ejercida por la Fiscalía y por la prensa habría provocado el aborto de Laura Ojeda.

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En otro apartado de su mensaje, el mandatario aseguró que no permitirá que el odio “crezca en su corazón” y afirmó que “la mejor venganza” será “el olvido”.

Tras la publicación del presidente, Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, respondió también en su cuenta de X y pidió respeto por las actuaciones judiciales. “Presidente, los procesos deben ser respetados. Por supuesto que se lamenta lo de la pérdida… Justamente porque yo también las padecí, varias, dos de ellas provocadas precisamente por su hijo Nicolás… Pregúntele usted a él los motivos…”, escribió Vásquez.

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Day Vásquez respondió a la publicación del presidente y pidió respeto por los procesos judiciales - crédito @Daysvasquezc/X