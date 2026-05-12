Colombia

Se podría aplazar el Día del Padre en Colombia: este sería el motivo del posible cambio de fecha

Este año, la celebración podría no realizarse el tercer domingo de junio y ser aplazada debido a motivos electorales

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de una calle con personas caminando bajo paraguas. Un letrero grande dice "DÍA DEL PADRE APLAZADO POR ELECCIONES".
De haber segunda vuelta, la fecha de la celebración cambiaría - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario colombiano se prepara para un ciclo intenso de celebraciones en los próximos meses, con especial atención al Día del Padre, una fecha que se ha convertido en motor económico y tradición familiar.

Tras el movimiento comercial que dejó el Día de la Madre, los colombianos miran hacia junio, cuando una serie de festivos religiosos y conmemorativos marcarán la agenda social y familiar del país.

PUBLICIDAD

A diferencia de los festivos religiosos como Corpus Christi, Sagrado Corazón y las fiestas de San Pedro y San Pablo, que este año se celebrarán los lunes 8, 15 y 29 de junio respectivamente, el Día del Padre sigue una lógica diferente. Esta fecha, que no tiene raíz en el calendario litúrgico católico, se ubica en el tercer domingo de junio, una tradición heredada de Estados Unidos y consolidada en Colombia por su impacto comercial y cultural.

En el contexto colombiano, el Día del Padre representa una ocasión para homenajear a quienes asumen el rol protector y proveedor dentro del hogar. Las familias suelen organizar reuniones, y los comercios lanzan promociones que impulsan el consumo en sectores como tecnología, moda, gastronomía y servicios. El evento se ha posicionado como uno de los más relevantes del año para el comercio, solo superado por el Día de la Madre y la temporada decembrina.

PUBLICIDAD

Una familia de cinco personas celebra el Día del Padre en casa con un desayuno festivo bajo un banner "Feliz Día del Padre", utilizando tecnología para conectar.
Esta fecha nació como una celebración de Estados Unidos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2026 el tercer domingo de junio corresponde al 21 de junio. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta fecha se modifique. El motivo radica en el cronograma electoral nacional: si la segunda vuelta presidencial se programa para ese día, el festejo podría trasladarse para no afectar la afluencia a los centros de votación ni el desempeño de los comercios.

De concretarse el cambio, la celebración se pospondría generalmente una semana, siguiendo el precedente de años anteriores en los que la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) hizo solicitudes similares al Gobierno.

En Colombia, el Día del Padre no debe confundirse con el Día de San José, que tiene lugar cada 19 de marzo y, por tradición católica, está dedicado a la figura del padre terrenal de Jesús. Mientras marzo se asocia más con el llamado “Día del Hombre”, el tercer domingo de junio convoca a la familia en torno a la figura paterna, en un homenaje que trasciende lo religioso y se inscribe en la cultura popular.

Un hombre, un anciano, un niño y una niña sentados alrededor de una mesa de picnic con comida y regalos, riendo bajo un cartel de 'Feliz Día del Padre'.
La celebración se orienta a las compras y celebraciones familiares - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de esta fecha tiene su origen en una historia estadounidense: en 1910, Sonora Smart Dodd impulsó la celebración para honrar a su padre, un veterano de guerra viudo que crió solo a sus seis hijos.

El impulso definitivo de la fecha llegó en 1924, cuando el presidente de Estados Unidos de ese entonces mostró su apoyo público a la iniciativa, aunque propuso que el homenaje se realizara el tercer domingo de junio. Así, la jornada quedó oficialmente asociada a ese día y comenzó a ganar popularidad.

El cambio de fecha obedeció a razones de organización y aceptación social, pues la elección del tercer domingo permitió una mayor participación y adaptación en distintas comunidades. La decisión presidencial marcó el inicio de una tradición que se mantiene vigente en el país hasta la actualidad.

Un padre hispano sonriente recibe abrazos de sus hijas y un regalo de su nieto durante una celebración familiar al aire libre.
Este año podría celebrarse el 4 domingo del mes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este gesto, que inicialmente buscaba equilibrio frente a la ya consolidada celebración del Día de la Madre, encontró eco en otros países, incluida Colombia. Aunque la festividad no está amparada por una ley oficial, el consenso social y la presión comercial han consolidado la fecha en la agenda nacional.

El marco normativo que regula la mayoría de los festivos, la Ley Emiliani, estableció que muchos feriados religiosos se trasladen a los lunes, favoreciendo así los “puentes festivos”. No obstante, el Día del Padre permanece inalterable en su lugar original, salvo excepciones motivadas por coyunturas electorales o decisiones comerciales de alto impacto.

Temas Relacionados

Día del padreElecciones 2026Cambio de fechaCandidatos presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alias Panda, presunto jefe de sicarios de Los 300, fue capturado en Palmira: sería el autor material del asesinato de un deportista campeón de judo

El arresto de uno de los principales líderes de una estructura criminal en el Valle del Cauca resultó relevante tras su presunta relación con el homicidio de un joven deportista

Alias Panda, presunto jefe de sicarios de Los 300, fue capturado en Palmira: sería el autor material del asesinato de un deportista campeón de judo

El general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue expulsado de la JEP: será investigado por la Fiscalía

El tribunal de justicia transicional remitió el caso del exmilitar acusado de la desaparición a la Fiscalía tras considerar insuficiente su colaboración y excluirlo de todos los beneficios propios del sistema especial de paz

El general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue expulsado de la JEP: será investigado por la Fiscalía

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

El delantero, con contrato hasta finales del primer semestre de la Liga BetPlay 2026, sufrió la fractura del arco cigomático tras un choque de cabezas en el partido contra América de Cali

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo

Matini, como es conocido en redes sociales el creador de contenido argentino, afirmó: “Juanfer es lo más grande que tenemos y a mi parecer, personal mío, después de Messi, la persona que más alegrías me dio en mi vida”

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo

Abelardo de la Espriella advierte mano dura contra bloqueos y ataques durante protestas si es elegido presidente: “No como de indio, negro, blanco, no como de nada”

El candidato presidencial aseguró que garantizará el derecho a la manifestación pacífica, pero enfatizó que no permitirá bloqueos ni actos violentos, y quienes los cometan afrontarán la ley

Abelardo de la Espriella advierte mano dura contra bloqueos y ataques durante protestas si es elegido presidente: “No como de indio, negro, blanco, no como de nada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Carolina Ramírez desató una polémica por su supuesto regreso a una nueva temporada de ‘La reina del flow’: esto dijo

Feid compartió su exigente rutina de ejercicios tras la publicación de su ‘ex’ Karol G sobre el mismo tema

Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Reykon respondió qué sentía por no haber sido invitado para participar en el exitoso tema ‘+57’: “Todavía hay tiempo”

Deportes

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo

Jhon Jáder Durán habría sido ofrecido al Galatasaray de Turquía, pero el cuadro de Estambul lo rechazó: “Rendimiento inconsistente”

Esto recibirián los clubes colombianos que tengan jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026