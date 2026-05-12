Se podría aplazar el Día del Padre en Colombia: este sería el motivo del posible cambio de fecha

De haber segunda vuelta, la fecha de la celebración cambiaría - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario colombiano se prepara para un ciclo intenso de celebraciones en los próximos meses, con especial atención al Día del Padre, una fecha que se ha convertido en motor económico y tradición familiar.

Tras el movimiento comercial que dejó el Día de la Madre, los colombianos miran hacia junio, cuando una serie de festivos religiosos y conmemorativos marcarán la agenda social y familiar del país.

PUBLICIDAD

A diferencia de los festivos religiosos como Corpus Christi, Sagrado Corazón y las fiestas de San Pedro y San Pablo, que este año se celebrarán los lunes 8, 15 y 29 de junio respectivamente, el Día del Padre sigue una lógica diferente. Esta fecha, que no tiene raíz en el calendario litúrgico católico, se ubica en el tercer domingo de junio, una tradición heredada de Estados Unidos y consolidada en Colombia por su impacto comercial y cultural.

En el contexto colombiano, el Día del Padre representa una ocasión para homenajear a quienes asumen el rol protector y proveedor dentro del hogar. Las familias suelen organizar reuniones, y los comercios lanzan promociones que impulsan el consumo en sectores como tecnología, moda, gastronomía y servicios. El evento se ha posicionado como uno de los más relevantes del año para el comercio, solo superado por el Día de la Madre y la temporada decembrina.

PUBLICIDAD

Esta fecha nació como una celebración de Estados Unidos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2026 el tercer domingo de junio corresponde al 21 de junio. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta fecha se modifique. El motivo radica en el cronograma electoral nacional: si la segunda vuelta presidencial se programa para ese día, el festejo podría trasladarse para no afectar la afluencia a los centros de votación ni el desempeño de los comercios.

De concretarse el cambio, la celebración se pospondría generalmente una semana, siguiendo el precedente de años anteriores en los que la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) hizo solicitudes similares al Gobierno.

PUBLICIDAD

En Colombia, el Día del Padre no debe confundirse con el Día de San José, que tiene lugar cada 19 de marzo y, por tradición católica, está dedicado a la figura del padre terrenal de Jesús. Mientras marzo se asocia más con el llamado “Día del Hombre”, el tercer domingo de junio convoca a la familia en torno a la figura paterna, en un homenaje que trasciende lo religioso y se inscribe en la cultura popular.

La celebración se orienta a las compras y celebraciones familiares - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de esta fecha tiene su origen en una historia estadounidense: en 1910, Sonora Smart Dodd impulsó la celebración para honrar a su padre, un veterano de guerra viudo que crió solo a sus seis hijos.

PUBLICIDAD

El impulso definitivo de la fecha llegó en 1924, cuando el presidente de Estados Unidos de ese entonces mostró su apoyo público a la iniciativa, aunque propuso que el homenaje se realizara el tercer domingo de junio. Así, la jornada quedó oficialmente asociada a ese día y comenzó a ganar popularidad.

El cambio de fecha obedeció a razones de organización y aceptación social, pues la elección del tercer domingo permitió una mayor participación y adaptación en distintas comunidades. La decisión presidencial marcó el inicio de una tradición que se mantiene vigente en el país hasta la actualidad.

PUBLICIDAD

Este año podría celebrarse el 4 domingo del mes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este gesto, que inicialmente buscaba equilibrio frente a la ya consolidada celebración del Día de la Madre, encontró eco en otros países, incluida Colombia. Aunque la festividad no está amparada por una ley oficial, el consenso social y la presión comercial han consolidado la fecha en la agenda nacional.

El marco normativo que regula la mayoría de los festivos, la Ley Emiliani, estableció que muchos feriados religiosos se trasladen a los lunes, favoreciendo así los “puentes festivos”. No obstante, el Día del Padre permanece inalterable en su lugar original, salvo excepciones motivadas por coyunturas electorales o decisiones comerciales de alto impacto.

PUBLICIDAD