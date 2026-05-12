Jóvenes en Paz iniciará nuevo ciclo de transferencias condicionadas para beneficiar a más de 8.000 participantes

La entrega de recursos de Jóvenes en Paz se realiza mediante giros por las redes SuRed y SuperGiros en todo el país - crédito Prosperidad Social

El programa Jóvenes en Paz comenzará el 14 de mayo de 2026 la entrega del cuarto ciclo de transferencias monetarias condicionadas. En este ciclo, 8.284 jóvenes que cumplieron con los compromisos de corresponsabilidad y participación podrán reclamar los recursos asignados.

Jóvenes en Paz es un programa liderado por el Ministerio de Igualdad y ejecutado por Prosperidad Social en su componente de transferencias. Está dirigido a jóvenes entre 14 y 28 años, priorizando aquellos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en zonas del país afectadas por la violencia, la pobreza y la exclusión social.

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El objetivo es crear una ruta integral de atención que combine incentivos económicos con acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales, favoreciendo la desvinculación de dinámicas criminales y la construcción de proyectos de vida alternativos.

Los beneficiarios deben cumplir compromisos en educación y participación para recibir hasta un millón de pesos en incentivos económicos - crédito Prosperidad Social

¿Cuánto reciben los beneficiarios y cuáles son los requisitos?

En este cuarto ciclo, el programa realiza una inversión de cerca de 9.400 millones de pesos para la entrega de las transferencias monetarias. El monto individual que recibe cada joven está condicionado al cumplimiento de compromisos en materia de educación y corresponsabilidad, definidos en la ruta de atención del programa; sin embargo, un beneficiario puede recibir hasta $1.000.

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Dichos compromisos incluyen la asistencia a actividades formativas, participación en talleres de construcción de ciudadanía, procesos de orientación socioocupacional y validación de permanencia en el sistema educativo o en acciones de formación profesional.

La transferencia monetaria condicionada se entrega únicamente a quienes hayan cumplido con los compromisos pactados en la etapa anterior, lo que incentiva la permanencia y el avance en el proceso de transformación personal y comunitaria.

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La inversión destinada a este ciclo es de alrededor de 9.400 millones de pesos, priorizando jóvenes afectados por violencia y exclusión social - crédito Prosperidad Social

¿Cómo y dónde reclamar el subsidio?

La entrega de los recursos se realizará a través de la modalidad de giro, utilizando la red nacional de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros. Los jóvenes beneficiarios deberán estar atentos a la información publicada en los canales oficiales de Prosperidad Social, donde se detallarán las fechas, puntos de pago y recomendaciones para el retiro seguro de los fondos.

Es fundamental que los beneficiarios consulten únicamente los canales oficiales para evitar fraudes o intermediarios. Prosperidad Social reitera que todos los trámites son gratuitos y que la atención se presta a través de:

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Página web: www.prosperidadsocial.gov.co

Canal de WhatsApp: https://onx.la/chwp

Formulario PQRSDF: https://onx.la/delta1

Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/

Prosperidad Social indicó que todos los trámites del programa Jóvenes en Paz son gratuitos y se informan únicamente por canales oficiales - crédito Prosperidad Social

Otros programas en curso: Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor

En paralelo, Prosperidad Social avanza en la entrega de recursos a beneficiarios de otros programas sociales clave. Hasta el 18 de mayo, la entidad está realizando el segundo ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, con énfasis en hogares étnicos mediante la ruta del focalizador indígena. Para este ciclo, se destinaron 322.013 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de 774.387 hogares.

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Asimismo, el lunes 11 de mayo comenzó la entrega del cuarto ciclo de Colombia Mayor, que hasta el día 27 del mismo mes beneficiará a cerca de 3 millones de personas adultas mayores, con una inversión de 700.086 millones de pesos. El monto total del subsidio a recibir varía según la edad y la ciudad de residencia:

- Adultos mayores menores de 80 años: reciben $80.000 mensuales.

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- Mayores de 80 años: reciben un subsidio de $225.000 mensuales.

- En Bogotá, gracias a un convenio con la Alcaldía Mayor, los adultos mayores menores de 80 años reciben $130.000 mensuales.

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El Gobierno nacional destinó 700.086 millones de pesos para garantizar el bienestar y la protección de la población mayor más necesitada en Colombia - crédito Prosperidad Social

Actualización, inclusión y transparencia

El Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, implementó nuevos criterios de focalización basados en el Sisbén IV y en procesos rigurosos de validación institucional, lo que permite la integración de nuevos beneficiarios y garantiza la entrega efectiva de los recursos a quienes más lo necesitan.