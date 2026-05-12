Colombia

Se acabó la “zona gris” para vapear en Colombia: estos lugares podrían traerle fuertes multas

Con la aplicación de nuevas normas, vapear en espacios públicos, restaurantes, colegios o sistemas de transporte podría derivar en sanciones económicas de hasta $759.200

Guardar
Google icon
crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
La regulación del vapeo en Colombia prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos y lugares cerrados de acceso colectivo - crédito Colprensa

A diferencia de años anteriores, cuando los cigarrillos electrónicos se movían en una especie de zona gris regulatoria, hoy vapear en Colombia ya tiene límites mucho más claros. Quienes usan estos dispositivos en espacios públicos o lugares cerrados de acceso colectivo podrían exponerse no solo a llamados de atención, sino también a sanciones económicas contempladas en la normatividad vigente.

La discusión alrededor del vapeo tomó fuerza en colegios, universidades, restaurantes, estaciones de transporte y centros médicos, lugares donde durante los últimos meses se han intensificado campañas de control y pedagogía. Las autoridades insisten en que el uso de estos dispositivos dejó de ser un asunto de libre interpretación y ahora está sujeto a reglas específicas de convivencia y salud pública.

PUBLICIDAD

Vapeadores en Colombia
Las campañas pedagógicas sobre vapeo en Colombia se intensifican en colegios, universidades, estaciones de transporte y restaurantes para fortalecer el control y la prevención - crédito Jesús Avilés/Infobae

En ese contexto, la regulación que comenzó a aplicarse con más fuerza durante 2026 ha cambiado el panorama para miles de consumidores en el país. Lo que antes generaba dudas jurídicas hoy tiene restricciones concretas, especialmente en escenarios donde confluyen menores de edad, pacientes, trabajadores o grandes concentraciones de personas.

El endurecimiento de estas medidas tiene como base la Ley 2354 de 2024, una norma que equiparó buena parte de las restricciones del cigarrillo convencional con las aplicables a vapeadores y cigarrillos electrónicos. Esto significa que muchos de los lugares donde históricamente estuvo prohibido fumar ahora también restringen el uso de estos dispositivos.

PUBLICIDAD

Entre los espacios donde no está permitido vapear aparecen instituciones educativas, clínicas, hospitales, oficinas públicas, escenarios deportivos, estaciones de transporte masivo, restaurantes y establecimientos cerrados de acceso común. La intención, según han explicado autoridades sanitarias, es reducir la exposición involuntaria de terceros a sustancias presentes en estos productos. El incumplimiento puede salir costoso. Dependiendo del tipo de conducta y del lugar donde se cometa la infracción, las sanciones económicas pueden alcanzar los 759.200 pesos, de acuerdo con disposiciones asociadas al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Muchas veces los colombianos gastan de más solo por aparentar, señaló Torres - crédito Policía Nacional | archivo Colprensa
La Ley 2354 de 2024 equipara en Colombia las restricciones de los cigarrillos convencionales a los dispositivos de vapeo a nivel nacional - crédiro Colprensa

Más allá de las multas, el debate de fondo está relacionado con el impacto que estos dispositivos pueden tener sobre la salud pública. Durante años, parte de la industria promovió los vapeadores como una alternativa menos nociva frente al tabaco tradicional. Sin embargo, la postura oficial de las autoridades sanitarias colombianas sigue siendo cautelosa. El Ministerio de Salud reitera que, hasta ahora, no existe evidencia concluyente que permita catalogar estos productos como completamente seguros. La preocupación se centra en la exposición a nicotina, aerosoles y otras sustancias químicas que podrían afectar el sistema respiratorio y cardiovascular.

La regulación también comenzó a intervenir la manera en que estos productos se promocionan y venden. Uno de los cambios más importantes está relacionado con la publicidad dirigida a menores de edad, una práctica que ahora enfrenta mayores restricciones. Asimismo, varios establecimientos comerciales deben cumplir nuevas condiciones para exhibir estos productos, evitando estrategias visuales o promocionales que puedan incentivar el consumo en niños y adolescentes.

Otro cambio importante llegó desde 2025, cuando algunos productos de vapeo empezaron a incorporar advertencias sanitarias similares a las de los cigarrillos tradicionales. En empaques y dispositivos comenzaron a aparecer mensajes preventivos e imágenes orientadas a alertar sobre los riesgos del consumo. Las restricciones también alcanzan la comercialización. La venta a menores de 18 años está prohibida y los comercios que incumplan esta disposición podrían enfrentar sanciones administrativas, investigaciones o incluso cierres temporales.

Las sanciones económicas por incumplir la normativa del vapeo en Colombia pueden llegar hasta los 759.200 pesos, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - crédito Miguel Gutiérrez/EFE
Las sanciones económicas por incumplir la normativa del vapeo en Colombia pueden llegar hasta los 759.200 pesos, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Uno de los focos de mayor preocupación está precisamente en la población joven. Datos analizados por entidades sanitarias muestran un crecimiento sostenido en el uso de vapeadores dentro de entornos escolares, impulsado en parte por sabores dulces, diseños llamativos y campañas digitales que durante años circularon sin mayores controles. La Organización Mundial de la Salud advirtió repetidamente sobre esta tendencia, especialmente por la capacidad adictiva de la nicotina y por la percepción equivocada de que estos dispositivos no representan riesgos.

En varias ciudades colombianas, las administraciones locales ya comenzaron a reforzar controles en sistemas de transporte, campus universitarios y zonas de alta circulación. Allí, además de operativos, se están desarrollando campañas pedagógicas para recordar que las restricciones no distinguen entre vapeadores recargables, desechables o dispositivos con diferentes concentraciones de nicotina.

Temas Relacionados

VapeadoresMulta por vapearMinisterio de SaludRegulación de cigarrillosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Dorado Mañana hoy 12 de mayo

Este martes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Resultado Dorado Mañana hoy 12 de mayo

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

El partido de ida, disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, finalizó con un empate 1-1. Hugo Rodallega anotó para el equipo visitante, mientras que Adrián Ramos marcó el gol del conjunto local

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

La selección Colombia enfrentará dos partidos amistosos contra Costa Rica como local en mayo

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que los partidos serán el próximo 26 y 28 de mayo en la sede deportiva de Barranquilla

La selección Colombia enfrentará dos partidos amistosos contra Costa Rica como local en mayo

Estos serían los primeros fichajes que Millonarios buscaría para el segundo semestre: están jugando los playoffs

Los azules, que afrontan la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, empezaron el plan para armar el equipo de la próxima Liga BetPlay, con muchas posiciones por reforzar

Estos serían los primeros fichajes que Millonarios buscaría para el segundo semestre: están jugando los playoffs

Resultados del Baloto y Revancha del último sorteo de este lunes 11 de mayo

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Resultados del Baloto y Revancha del último sorteo de este lunes 11 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Carolina Ramírez se refirió al posible regreso de su personaje en ‘La reina del flow’: “Lo pienso”

Feid compartió su exigente rutina de ejercicios tras la publicación de su ‘ex’ Karol G sobre el mismo tema

Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Deportes

Estos serían los primeros fichajes que Millonarios buscaría para el segundo semestre: están jugando los playoffs

Estos serían los primeros fichajes que Millonarios buscaría para el segundo semestre: están jugando los playoffs

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

En video: reviva el gol desde fuera del área del colombiano Juan Camilo “El Cucho” Hernández con Real Betis

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo