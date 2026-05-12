Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Radamel Falcao jugará su primer partido oficial desde el 20 de junio del 2025 - crédito Millonarios

Radamel Falcao García continúa en proceso de recuperación tras la fractura en el arco cigomático sufrida el 19 de abril durante el encuentro ante América de Cali, y sigue sin una fecha confirmada para su regreso, según detalló Fabián Bustos, entrenador de Millonarios, en conferencia de prensa posterior al triunfo 1-0 sobre Llaneros por la Copa BetPlay 2026.

Con vistas al próximo duelo ante Sao Paulo en Brasil, programado para el martes 19 de mayo, Bustos sostuvo que, aunque el delantero trabaja de manera diferenciada utilizando una máscara de protección, el cuerpo médico aún no ha autorizado su regreso competitivo: “Todavía no le dieron el alta de la cicatrización”, precisó el entrenador.

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El técnico de Millonarios enfatizó que Falcao realizó el entrenamiento más intenso desde su lesión, participando junto al grupo en varias fases de la práctica, incluida la finalización de jugadas con balón, pero reiteró que la decisión final dependerá de la evolución en los próximos tres o cuatro días y de las recomendaciones médicas. “No podemos pasarnos de lo que nos dicen los doctores”, remarcó Bustos.

Mientras tanto, el próximo compromiso del equipo bogotano será ante Patriotas el viernes 15 de mayo desde las 8:00 p. m., en Tunja, correspondiente a la tercera jornada de la Fase 1A del torneo.

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Falcao García se sinceró sobre su presente con Millonarios: “No la paso bien”

Falcao García estaría al 100% físicamente para debutar en la Copa Sudamericana el 7 de abril, ante O'Higgins en Chile - crédito Millonarios FC

En un diálogo con el periodista Juan Felipe Cadavid de Deportes RCN el 29 de abril de 2026, durante el lanzamiento del álbum Panini del Mundial en el estadio El Campín, Falcao detalló: “Estoy mejor, pero bueno, tuve triple fractura, hay que tener mesura. Evitamos la operación y de todas maneras se necesita un tiempo prudente como para que el hueso esté bien. Entonces, estamos haciendo todo lo posible, pero bueno, hay que esperar al momento oportuno para poder estar al cien por ciento en el campo”, precisó el delantero.

Esta lesión representa una de las principales bajas para el equipo conducido por el argentino Fabián Bustos en la fase todos contra todos de la Liga BetPlay y en los partidos decisivos de la Copa Sudamericana, conforme a datos del mismo medio.

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Así fue el debut de Millonarios FC en la Copa BetPlay 2026

Leonardo Castro marcó el gol de Millonarios en la victoria ante Llaneros - crédito Millonarios

Millonarios aseguró una victoria por la mínima diferencia frente a Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo, en su debut por la Copa Betplay. El único gol del encuentro, convertido por Leonardo Castro la noche del lunes 11 de mayo, no solo selló el triunfo, sino que estableció un nuevo registro: Castro se convirtió en el máximo artillero del club en el siglo XXI, alcanzando 63 celebraciones con la camiseta albiazul.

Esta marca, lograda en apenas tres años y medio, destaca en una etapa en la que el conjunto bogotano busca reorganizar su rendimiento tras su reciente eliminación en la Liga Betplay 2026-I y contempla futuros retos tanto nacionales como internacionales.

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Millonarios hace lo posible para cumplir el objetivo de superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

El tanto de Castro le permite a la escuadra dirigida por Fabián Bustos sumar los primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa BetPlay. Más allá de lo inmediato, este certamen representa una oportunidad clave: el torneo entrega no solo un trofeo oficial, sino también un cupo a la Copa Libertadores 2027, lo que eleva la relevancia de cada partido disputado.

En el desarrollo del encuentro, Bustos apostó por rotar la nómina titular, dando minutos a jugadores que habitualmente no son inicialistas. Pese a las variantes, se mantuvieron en el campo algunos de los futbolistas habituales durante los noventa minutos. El resultado fue un triunfo ajustado, en el que las imprecisiones en los pases, especialmente en el último cuarto de cancha, limitaron la generación de opciones claras de cara al gol y privaron a la hinchada de un espectáculo más contundente.

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