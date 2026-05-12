Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo

Para el streamer los aficionados no debieron insultar (bardear) al 10 de River Plate - créditos @mateotaminiii/IG | @riverplate/IG

El domingo 10 de mayo, el estadio Monumental de Buenos Aires vivió una noche de emociones extremas. River Plate, después de empatar 2-2 contra San Lorenzo en un partido que se definió en los 120 minutos y que se resolvió por penales, logró avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura.

Sin embargo, más allá del resultado y la épica actuación del colombiano Juan Fernando Quintero, el foco de la polémica estuvo en la reacción de buena parte de la hinchada Millonaria, que insultó y presionó a los jugadores en los momentos más críticos del encuentro.

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Frente a esta situación, el streamer argentino Matini, reconocido hincha de River Plate y voz influyente entre los más jóvenes, no dudó en alzar la voz para repudiar el comportamiento de los aficionados y defender, en particular, al colombiano Quintero.

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“Es increíble que después de todo lo que ha dado este plantel, y en especial tipos como Juanfer, la gente se ponga a insultar a los jugadores en vez de alentar cuando más lo necesitan”, expresó Matini en una transmisión posterior al partido.

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El partido que desató la polémica: la actuación de Juanfer Quintero

River Plate dominó gran parte del encuentro, pero la presión y el nerviosismo se apoderaron de la tribuna cuando San Lorenzo, jugando con un hombre menos desde el primer tiempo, logró adelantarse en dos ocasiones.

Fue Juan Fernando Quintero, quien ingresó en el segundo tiempo, el encargado de cambiar la dinámica con su talento: primero asistió a Marcos Acuña para el 1-1 y luego, en la última jugada del tiempo extra, ejecutó un centro envenenado que terminó en el gol del empate, forzando la definición desde el punto penal.

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Durante la tanda, los nervios y la tensión se sintieron en cada remate, hasta que el joven arquero Santiago Beltrán se erigió como héroe atajando dos penales y asegurando la clasificación.

Pero la postal más recordada no fue solo la celebración, sino el desahogo de Quintero, quien gritó y gesticuló hacia la tribuna, insultando de vuelta a quienes segundos antes habían abucheado y pedido la salida de los jugadores.

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Matini señaló que al mediocampista de la Selección Colombia no le pesa la camiseta del equipo de la banda cruzada, uno de los más tradicionales y ganadores en la historia del fútbol argentino - crédito @mateotaminiii/IG

Matini: “No podés putear a tus propios jugadores”

Matini fue contundente en su análisis: “No podés putear a tus propios jugadores en medio del partido, menos cuando te están dejando todo en la cancha. El Monumental tiene que ser una caldera para el rival, no para el propio equipo”, lamentó el streamer.

En su grabación el argentino expuso: “Y lo de Juanfer, lo entiendo completamente. Si yo estuviera en su lugar, después de que te insultan durante 120 minutos y te piden que te vayas, después de meter ese gol y dar la clasificación, también me saco la bronca”.

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El streamer defendió el festejo eufórico y desafiante del colombiano: “Es fácil hablar desde la tribuna o desde casa, pero en la cancha, con la presión, con la camiseta de River y la historia que tiene, la gente necesita entender que esto es fútbol, que se gana y se pierde, pero si no bancás a los tuyos, no merecés estar en la tribuna”.

El valor de Quintero y el mensaje a la hinchada

Matini también aprovechó para destacar el aporte de Juan Fernando Quintero, quien regresó a River con la misión de ser referente en los partidos importantes.

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“Juanfer no solo tiene talento, tiene huevos. Cuando la pelota quema, aparece. Y encima, después de todo lo que vivió en River, ¿qué más le van a pedir? No podés putear a un tipo así, lo tenés que aplaudir”, argumentó de manera impetuosa.

Santiago Beltrán fue la otra figura del encuentro y atajó dos disparos para darle la clasificación a River - Santiago Beltrán atajó dos disparos para darle la clasificación a River - crédito Fotobaires Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Torneo Apertura. Liga Profesional.

El streamer llamó a la reflexión a los hinchas millonarios: “Esto no es Boca, acá no se putea a los jugadores porque sí. A River se lo banca en las buenas y en las malas. Si queremos ser un club grande, tenemos que comportarnos como tal”.

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River Plate clasificó a los cuartos de final tras una serie infartante, y su próximo rival será Gimnasia de La Plata, que viene de eliminar a Vélez Sársfield.

Mientras tanto, San Lorenzo deberá enfocarse en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Santos en Brasil.

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La noche del Monumental quedará en la memoria por la agónica definición, pero también por el debate abierto en torno al rol de la hinchada y el respeto debido a los jugadores.

Matini cerró su mensaje con una reflexión: “El fútbol es pasión, pero no puede ser violencia ni falta de memoria. Los jugadores sienten lo que pasa en la tribuna y eso puede hacer la diferencia entre ganar y perder. Alentemos, y si hay que criticar, que sea después, no durante el partido”.