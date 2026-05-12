Petro confirmó que dio la orden de bombardear al comando central del ELN con apoyo de Venezuela: “No están en ningún acuerdo de paz”

El presidente Gustavo Petro autorizó el bombardeo al comando central del ELN en Catatumbo, con apoyo del gobierno venezolano - crédito Presidencia; Fuerzas Militares

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que dio la orden de bombardear al comando central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, Norte de Santander, subrayando que la acción se realizó con la cooperación del Gobierno de Venezuela.

La operación, ejecutada en la madrugada del lunes 11 de mayo por las Fuerzas Militares, se dirigió contra una comisión estratégica de la guerrilla, y marcó la tercera ofensiva de este tipo durante la actual administración.

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Petro informó que la decisión de atacar el campamento del ELN se inscribió en los acuerdos de cooperación suscritos con el Gobierno de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez. “Di la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela”, puntualizó el mandatario en X.

El presidente Petro ordenó bombardeo contra el ELN en Catatumbo - crédito @petrogustavo / X

No hay acuerdo de paz vigente con el ELN

El presidente aclaró que actualmente no existe un acuerdo de paz con el ELN, rechazando la versión de que la reactivación de acciones armadas por parte de la guerrilla obedezca a incumplimientos estatales.

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“Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en ningún acuerdo de paz”, escribió. Añadió que la confianza en la voluntad de paz del ELN se rompió tras los asesinatos sistemáticos de campesinos desarmados en Catatumbo.

En respuesta a las críticas de la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, el mandatario subrayó: “La fiscal general de la Nación no tiene razón en legitimar ese delito de lesa humanidad diciendo que otro grupo comenzó con el asesinato de una familia cercana al ELN. Nada justifica crímenes contra la humanidad”.

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Detalles de la operación militar en Tibú

El operativo militar, desarrollado en zona rural de Tibú, en cercanías al río Catatumbo, tuvo como objetivo una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre, segundo cabecilla de esa estructura.

La operación militar en Tibú tuvo como objetivo a una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra, liderado por alias Sucre, del ELN - crédito FF. MM.

El Ejército Nacional reportó la presunta muerte de siete integrantes del grupo armado durante enfrentamientos que incluyeron intentos de ataques con drones y extracción de cuerpos por parte de otros miembros de la organización.

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El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares detallaron que la comisión atacada tenía un alto valor estratégico, pues se dedicaba a brindar seguridad al Comando Central (Coce) y a la Dirección Nacional (Dinal) del ELN durante sus desplazamientos entre Venezuela y Colombia. Además, enfrentaba a la estructura 33 de las disidencias de las Farc en la zona.

Durante la operación, las tropas hallaron campamentos fortificados, explosivos y dispositivos utilizados para lanzar artefactos mediante drones, así como materiales para la fabricación de minas antipersonal. Las autoridades continúan verificando los resultados y consolidando la información en la zona.

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Violencia y crisis humanitaria en el Catatumbo

La región del Catatumbo enfrenta una escalada de violencia que afecta a comunidades campesinas en municipios como Tibú y El Tarra. Los habitantes reportaron suspensión de clases y restricciones a servicios médicos por el temor a quedar atrapados en los enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública. Olguín Mayorga, representante de víctimas en Norte de Santander, advirtió en charla con La FM que muchas familias permanecen confinadas en sus viviendas.

Las Fuerzas Militares localizaron campamentos fortificados, explosivos y dispositivos de lanzamiento de artefactos por drones del ELN - crédito Fuerzas Militares

En paralelo, se difundieron imágenes y versiones sobre una presunta operación de la Guardia Bolivariana de Venezuela contra integrantes del ELN en territorio venezolano, con reportes de varios muertos. No obstante, señalaron que estos hechos no corresponden al bombardeo ejecutado en Colombia ni a las recientes operaciones en Tibú.

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Respuesta del ELN y antecedentes de las operaciones

El ELN respondió mediante un comunicado en el que sostiene que no tiene vínculos con “ninguno de los eslabones del narcotráfico” y acusa al presidente de incumplir lo pactado en la mesa de negociación. El grupo armado reiteró su disposición a impulsar una propuesta de “acuerdo nacional”, planteando la posibilidad de reiniciar diálogos si el Gobierno opta por desmantelar las economías ilícitas junto con ellos.

Desde el inicio de 2026, el Gobierno ejecutó tres operaciones militares de alta precisión contra el ELN en la región del Catatumbo. La primera se registró el 4 de febrero y la segunda el 19 de abril, ambas con saldo de guerrilleros muertos y capturas, según reportes oficiales.

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En total, las Fuerzas Militares realizaron 20 operaciones de este tipo durante el actual mandato: cinco contra el clan del Golfo y 12 contra las disidencias de las FARC.

Según datos del Ministerio de Defensa, el ELN mantiene secuestradas a 135 personas, incluyendo agentes de la Fiscalía y policías, algunos de los cuales llevan más de un año en cautiverio.

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