Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia afirmaron que Colombia no está preparada para una mujer presidente y un vicepresidente gay: “Nosotros sí estamos listos”

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia apuestan por la diversidad en la política nacional - crédito Colprensa y Prensa Paloma Valencia

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, afirmaron que están listos para asumir la presidencia y la vicepresidencia de Colombia, desafiando prejuicios de género y orientación sexual en la política nacional.

En la entrevista en el programa Dos Puntos, de Caracol Radio, conducido por Vanessa de la Torre, giró en torno a la pregunta de si Colombia está preparada para ver a una mujer en la presidencia acompañada por un vicepresidente abiertamente gay.

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Frente a la consulta de la periodista, Oviedo respondió que “jamás va a estar preparada”, reconociendo los desafíos culturales que persisten en la sociedad colombiana respecto a la equidad y la inclusión.

Valencia, militante del partido Centro Democrático, intervino de inmediato: “Los que estamos preparados somos Juan Daniel y yo”. La senadora subrayó que su fórmula presidencial se encuentra apta para ocupar los más altos cargos del Ejecutivo.

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“Nosotros estamos listos para ser excelentes vicepresidente y presidenta”, remarcó, destacando el compromiso de ambos con la función pública y el respeto por la democracia.

Oviedo, quien ha sido una figura relevante en el ámbito de las estadísticas nacionales y la gestión pública, añadió que la llegada de una mujer a la presidencia sería un paso fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

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“Cuando a Colombia le preguntan cuáles son los atributos más importantes para sentir que la democracia está funcionando bien, después del derecho a elegir y ser elegido, está la participación equitativa de hombres y mujeres en corporaciones públicas”, expuso el exdirector del Dane. La cita, recogida por Caracol Radio, resaltó una de las demandas históricas de la sociedad civil: la igualdad de oportunidades en la representación política.

El debate sobre la equidad de género y la diversidad sexual en cargos de poder cobra relevancia a 35 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, que estableció bases para la participación democrática en Colombia. Oviedo enfatizó que, en más de tres décadas de vigencia constitucional, no se ha logrado una igualdad real en la representación.

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“El ejemplo de llegar a tener una mujer presidente en Colombia va a ser determinante para que la gente se sienta satisfecha de que la democracia funciona adecuadamente”, sostuvo.

La fórmula Valencia-Oviedo representa, según sus propias palabras, una apuesta por un cambio de paradigma. Para Valencia, la sociedad demanda liderazgos comprometidos con la inclusión y la diversidad, mientras que Oviedo considera prioritario enfrentar los prejuicios “machistas” y “mojigatos” que, a su juicio, persisten en el país.

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“Va a ser también una forma de acabar con ese prejuicio machista, mojigato que tiene el país, que es lo más preocupante”, puntualizó el exfuncionario.