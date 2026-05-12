Colombia

Policía capturó a funcionaria de la Alcaldía de Bello por presunta explotación sexual infantil internacional: así fue el operativo

Las investigaciones identificaron la participación de personas allegadas a las víctimas, entre ellas una profesional de la salud, lo que derivó en la intervención de contratos y la imposición de medidas de prisión preventiva

Guardar
Google icon
La Operación Alpha MASI permitió desarticular en Medellín una red transnacional dedicada a la explotación sexual infantil mediante la comercialización internacional de videos ilegales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Alcaldía Bello
La Operación Alpha MASI permitió desarticular en Medellín una red transnacional dedicada a la explotación sexual infantil mediante la comercialización internacional de videos ilegales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Alcaldía Bello

La captura de una psicóloga contratista de la Alcaldía de Bello generó inquietud en el departamento de Antioquia. El operativo, que contó con la participación de autoridades locales y organismos internacionales, permitió desmantelar parte de una red de explotación sexual de menores en Medellín y el Valle de Aburrá.

La profesional de la salud mental, cuyo perfil causó especial asombro por sus responsabilidades sociales, fue señalada como pieza clave en el funcionamiento de la organización criminal.

PUBLICIDAD

La red, desarticulada luego de una investigación internacional bajo la denominada “Operación Alpha MASI”, operaba principalmente en Medellín, con ramificaciones en Cartagena y en diferentes zonas de Estados Unidos.

Según las autoridades, este grupo se dedicaba a la producción y venta de material de abuso sexual infantil, utilizando plataformas digitales, transmisiones en vivo y canales cifrados para llegar a consumidores extranjeros, especialmente en territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

Entre los siete capturados en Medellín figura una psicóloga contratista de la Secretaría de Salud de Bello, quien fue detenida junto a familiares y allegados de las víctimas - crédito Policía
Entre los siete capturados en Medellín figura una psicóloga contratista de la Secretaría de Salud de Bello, quien fue detenida junto a familiares y allegados de las víctimas - crédito Policía

El grupo captaba víctimas menores de entre 10 meses y 13 años, sometiéndolas a actos de extrema violencia para satisfacer demandas ilícitas en el extranjero.

En total, fueron capturadas 11 personas: tres en Estados Unidos, siete en Medellín y una en Cartagena. Entre los detenidos en Medellín figuran familiares y personas cercanas a las víctimas, incluyendo madres, tías y amigas, lo que evidencia el nivel de infiltración y confianza que alcanzó la organización criminal.

Las investigaciones confirmaron que los niños rescatados quedaron bajo protección institucional, asegurando su resguardo y el restablecimiento de sus derechos.

Los siete capturados en Medellín fueron enviados a prisión preventiva y deberán responder por delitos como pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial, proxenetismo agravado, acceso carnal violento y utilización de menores para la comisión de delitos.

La organización criminal gestionaba la explotación sexual infantil a través de canales digitales cifrados y transmisiones en vivo, facilitando la difusión internacional de material ilícito - crédito Cortesía: CBS
La organización criminal gestionaba la explotación sexual infantil a través de canales digitales cifrados y transmisiones en vivo, facilitando la difusión internacional de material ilícito - crédito Cortesía: CBS

Reacciones de la Alcaldía de Bello y proceso contractual

La administración municipal emitió un comunicado donde manifestó su postura frente a la situación: “Rechazamos la conducta delictiva y, de ser hallada culpable, esperamos que reciba toda la severidad de la ley”.

El texto especificó que la persona detenida trabajaba como contratista de la Secretaría de Salud desde mayo de 2025 y fue contratada nuevamente para la vigencia actual, tras cumplir con todos los requisitos legales, incluidos los certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios.

La Alcaldía precisó que, al momento de suscribir el contrato, no existía ningún reporte negativo por parte de los organismos de control ni de la Policía Nacional respecto a la ahora capturada. Tampoco se detectó ninguna alerta sobre conductas que pusieran en riesgo el bienestar de la población usuaria de los servicios de salud.

Actualmente, la administración realiza los trámites legales para cancelar el contrato de prestación de servicios de la implicada, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la ley.

Los capturados, entre ellos una exfuncionaria pública y un ciudadano mexicano, fueron enviados a prisión preventiva acusados de pornografía infantil, explotación sexual comercial y otros delitos graves - crédito Alcaldía de Bello
Los capturados, entre ellos una exfuncionaria pública y un ciudadano mexicano, fueron enviados a prisión preventiva acusados de pornografía infantil, explotación sexual comercial y otros delitos graves - crédito Alcaldía de Bello

La redada permitió identificar que el grupo no solo grababa y distribuía material ilegal, sino que promocionaba agresiones sexuales en plataformas de mensajería y espacios digitales clandestinos, donde ofrecían transmisiones en tiempo real a cambio de pagos. Las autoridades calculan que los ingresos llegaban a 63.000 dólares, equivalentes a más de 227 millones de pesos.

La Alcaldía de Bello reiteró en su comunicación: “La persona detenida deberá responder de manera individual ante la justicia”, y advirtió que cualquier intento de vincular institucionalmente a la administración municipal con las actuaciones personales de la contratista carece de sustento.

La administración concluyó: “Los datos que han circulado de manera malintencionada no corresponden con la realidad”. Recalcó además que la responsabilidad penal es estrictamente individual y que la entidad actuará conforme a la ley para desvincular a la persona implicada del servicio público.

La “Operación Alpha MASI” se desarrolló con la colaboración de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General, Migración Colombia y agencias internacionales como Homeland Security Investigations (HSI) y la Unidad Investigativa contra el Crimen Transnacional (Tciu). Agentes federales de Estados Unidos participaron en los operativos desde Massachussets, Florida y Ohio, coordinando acciones con sus pares colombianos.

Hasta la fecha, las acciones contra la explotación sexual infantil en Medellín y Colombia han dejado 31 extranjeros capturados desde 2024, y nueve personas condenadas, siete de ellas en cortes federales estadounidenses. Las autoridades insisten en que la cooperación internacional y la vigilancia sobre plataformas digitales resultan fundamentales para combatir este tipo de crímenes y proteger a las víctimas más vulnerables.

Temas Relacionados

Captura funcionaria BelloPsicóloga Alcaldía BelloExplotación sexual infantilBello, AntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció intimidación en su finca: “Me visitó una patrulla en motos, carros y uniformes de la Policía”

Ni la irrupción de uniformados armados ni la presión sobre su entorno alterarán su determinación de escribir y opinar libremente, según expresó el comunicador

El periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció intimidación en su finca: “Me visitó una patrulla en motos, carros y uniformes de la Policía”

Los otros artículos personales de Mateo Pérez que han aparecido tras su asesinato: colgaron su carnet de periodista en un árbol

La localización dispersa de pertenencias del comunicador, como el carné de prensa y otros documentos, sugiere que los responsables buscaron dificultar el rastreo de lo ocurrido antes de su homicidio

Los otros artículos personales de Mateo Pérez que han aparecido tras su asesinato: colgaron su carnet de periodista en un árbol

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 12 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 12 de mayo

Siete presuntos guerrilleros fueron abatidos en una operación militar en Catatumbo

El despliegue permitió localizar dos áreas campamentarias con fortificaciones y material explosivo, incluido equipo para la fabricación de minas antipersonal y artefactos lanzados mediante drones

Siete presuntos guerrilleros fueron abatidos en una operación militar en Catatumbo

Paloma Valencia prometió endurecer la ley para capturar y procesar de inmediato a los criminales si es elegida presidenta: “No más permiso”

La candidata presidencial presentó un proyecto que propone sanciones más estrictas para reincidentes en delitos menores y refuerza la seguridad en corredores afectados por secuestros y extorsiones

Paloma Valencia prometió endurecer la ley para capturar y procesar de inmediato a los criminales si es elegida presidenta: “No más permiso”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez: Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción al asesinato del periodista en Briceño y dijo que “ofende la memoria”

Caso Mateo Pérez: Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción al asesinato del periodista en Briceño y dijo que “ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

Aida Victoria Merlano se despidió con lágrimas de ‘La mansión VIP’: “Me conocieron por la tragedia más grande de mi vida”.

El hijo de Blessd ya tiene nombre: Manuela QM reveló nuevos detalles sobre la llegada de su primer hijo con el cantante

Álvaro Uribe recitó un poema para los despechados en el ‘stream’ con Westcol y habló de su cariño por Darío Gómez

Tatán Mejía enfrentó a paisas y rolos y fue elogiado por no despreciar a la capital: “Los rolos tienen clase”

“La vida rueda rápido, mijitos”: Rigoberto Urán volvió a histórico lugar en el que empezó a creer que sí podía cumplir sus sueños

Deportes

Excompañero de Freddy Rincón en el Real Madrid reveló que la leyenda de la selección Colombia lo agredió durante una cena

Excompañero de Freddy Rincón en el Real Madrid reveló que la leyenda de la selección Colombia lo agredió durante una cena

Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Deportivo Cali, Millonarios FC e Independiente Medellín iniciaron con victoria la fase 1A de la Copa Colombia: así van los grupos del torneo

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026