“El ignorante y arrogante es usted”: candidatos se despacharon contra Abelardo de la Espriella por sus comentarios hacia Malú

La tensión entre Abelardo de la Espriella y la periodista Malú durante una entrevista televisiva elevó el debate sobre el trato hacia los comunicadores en medio de la campaña presidencial - crédito @delaespriella_style - @malufernandez66/Instagram

Las críticas contra el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella crecieron después del fuerte cruce que sostuvo con la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, durante una entrevista en Noticias Caracol.

El episodio abrió un nuevo debate político y mediático por el tono que usó el abogado y candidato presidencial de la extrema derecha frente a las preguntas de la comunicadora, situación que provocó reacciones inmediatas desde distintos sectores.

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La controversia tomó fuerza cuando figuras políticas como Claudia López y Roy Barreras cuestionaron públicamente la actitud del candidato de derecha. Ambos señalaron que las palabras de De la Espriella reflejan una postura agresiva frente al periodismo y, en especial, hacia las mujeres periodistas.

Abelardo de la Espriella acusó a la periodista Malú de actuar “desde la mala fe” al hacerle una pregunta sobre una frase que dijo en el pasado - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Qué ocurrió entre De la Espriella y la periodista Malú Fernández

El intercambio televisivo ocurrió después de que Malú recordara una frase pronunciada tiempo atrás por Abelardo de la Espriella: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”. La pregunta abrió una discusión que pasó de lo jurídico a lo personal y elevó la tensión dentro del estudio.

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De la Espriella, más conocido como ‘el Tigre’, defendió su postura con argumentos sobre filosofía del derecho y aseguró que su cuestionamiento recibió interpretaciones equivocadas.

Durante la conversación, De la Espriella afirmó que “la ética regula la vida personal y el derecho regula la vida en sociedad”. Además, sostuvo que quienes cuestionan esa visión carecen de formación en filosofía jurídica.

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La entrevista, sin embargo, cambió de tono cuando el candidato acusó a la periodista de actuar “desde la mala fe” y lanzó la frase “la ignorancia es atrevida”, comentario que causó incomodidad durante la emisión.

Las declaraciones de Abelardo de la Espriella durante una entrevista con Malú abrieron una nueva controversia polítia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Malú insistió en preguntar cuál sería la ética de un eventual gobierno encabezado por él, pero el candidato respondió con nuevas explicaciones sobre las diferencias entre moral, ética e ilegalidad, aunque el intercambio ya ocupaba la atención de las redes sociales, donde cientos de usuarios debatieron tanto el contenido de las respuestas como la manera en que el abogado trató a la periodista.

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Las críticas que se elevaron en contra del aspirante presidencial

Una de las respuestas más duras llegó desde la cuenta en la red social X de la también candidata presidencial Claudia López, en donde la exalcaldesa de Bogotá replicó el video del momento y dirigió un mensaje contra el aspirante presidencial.

“El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia. Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú, la ciudadanía y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie”, escribió.

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Claudia López reaccionó con dureza contra Abelardo de la Espriella después del intercambio que sostuvo con la periodista Malú - crédito @ClaudiaLopez/X

El pronunciamiento de Claudia López puso el foco sobre la defensa del periodismo y el papel de los entrevistadores frente a los candidatos presidenciales. Su mensaje también marcó distancia con el estilo confrontativo que, según sus críticos, mostró De la Espriella durante la entrevista.

A las críticas se sumó el también aspirante presidencial Roy Barreras, que también reaccionó desde X con un mensaje aún más severo contra el abogado: “Delaspriella alias ‘el tigre’ o ‘papucho’, arrogante, grosero e irrespetuoso, insultó a Malú en Caracol TV. Le dijo ignorante, venenosa, de mala fe, solo porque se atrevió a recordarle lo que él ha dicho (sic)”.

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“No es la primera vez que insulta a las periodistas, sobre todo a las mujeres porque además es misógino. Alerta Colombia. Si así es de candidato se imaginan si ejerciera el poder (sic)”, escribió el dirigente político, que además cuestionó el discurso de seguridad que promueve el abogado.

Roy Barreras calificó de “grosero e irrespetuoso” a Abelardo de la Espriella tras la entrevista que sostuvo con Malú - crédito @RoyBarreras/X

El exembajador de Colombia en Reino Unido cerró su mensaje con otra crítica directa: “Ese animal salvaje, él se dice tigre, no le devolvería la seguridad a Colombia sino generaría más violencia y más inseguridad (sic)”.

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Las reacciones de Claudia López y Roy Barreras alimentaron una discusión política que ahora gira alrededor de los límites del debate público, el trato hacia los periodistas y el tono que emplean los aspirantes presidenciales frente a las preguntas incómodas.

Mientras algunos usuarios defendieron la respuesta de De la Espriella como una reacción frente a cuestionamientos insistentes, otros consideraron que sus palabras reflejaron intolerancia y descalificación contra la labor periodística.

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