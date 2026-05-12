Colombia

Abelardo de la Espriella afirmó que es más uribista que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Vengo siendo como el Uribe del 2002, pero costeño y más bacán”

El abogado y aspirante a la Casa de Nariño reconoció desacuerdos personales con Tomás Uribe, pero insistió en que el expresidente sigue siendo la figura central en su trayectoria

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Abelardo de la Espriella se definió como “el hijo rebelde” de Álvaro Uribe y reivindicó su autonomía - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Abelardo de la Espriella se definió como “el hijo rebelde” de Álvaro Uribe y reivindicó su autonomía - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El abogado y candidato presidencial Abelardo de La Espriella se refirió a su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su participación en el programa Los Protagonistas, de Caracol Radio.

Consultado sobre si Uribe estaría molesto o decepcionado por sus recientes posturas, De la Espriella afirmó que mantiene una relación de respeto y afecto hacia el exmandatario, a quien considera una figura fundamental en su trayectoria pública.

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Él en el fondo se siente orgulloso, porque yo soy el hijo rebelde que se salió del corral”, afirmó el jurista, quien ha sido cercano al uribismo, pero ha optado por trazar una ruta propia.

Según relató, las diferencias políticas no han roto completamente la comunicación con Uribe. Aunque admitió que los contactos han disminuido por el clima electoral, recalcó que existen lazos personales sólidos.

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El debate sobre la propuesta de Abelardo de la Espriella pone a prueba los límites legales de la participación política de expresidentes en Colombia - crédito De la Espriella Style
Abelardo de la Espriella aseguró que Álvaro Uribe Vélez “está orgulloso” pese a sus diferencias políticas - crédito De la Espriella Style

Hablé con él hace unos días. Antes hablábamos más, pero estamos en este fragor político”, sostuvo. De acuerdo con el medio citado, De la Espriella remarcó que no necesita tutoría ni respaldo directo de líderes partidistas para avanzar en su trayectoria, apoyándose en “la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano”.

Durante la entrevista, el abogado comparó su perfil con el del expresidente, asegurando: “Yo vengo siendo como el Uribe del 2002, pero costeño y más bacán, con sentido del humor”.

En su opinión, defendió los mismos postulados y valores que promovió el exmandatario durante sus primeras campañas, diferenciándose por su estilo y procedencia regional.

Soy más uribista que Paloma y su fórmula”, declaró, en referencia a la senadora Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

La conversación derivó en el papel de los hijos de Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, en el entorno político y personal del exjefe de Estado. El entrevistador mencionó la relación de De la Espriella con ambos y la posibilidad de tensiones recientes.

El abogado reconoció que la comunicación con Jerónimo Uribe es cordial y mantiene aprecio mutuo. En contraste, sobre Tomás Uribe expresó: “La relación se agrió, porque Tomás es un tipo agresivo, tosco, es brusco, por llamarlo de alguna manera”.

Abelardo de la Espriella afirmó que Tomás Uribe Moreno es "agresivo" - crédito Tomás Uribe - X/Colprensa
Abelardo de la Espriella afirmó que Tomás Uribe Moreno es "agresivo" - crédito Tomás Uribe - X/Colprensa

De la Espriella relató que decidió cortar el contacto con Tomás Uribe tras una serie de desacuerdos personales. “Le dije: ‘Loco, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, porque yo también soy jodido y yo no, no quiero llegar a esos escenarios’”.

El abogado puntualizó que ha defendido públicamente a Álvaro Uribe Vélez durante más de 15 años y recibió en consecuencia la hostilidad de sectores políticos adversos. “Me gané todos los enemigos que ellos recibieron en la coalición por defender al presidente Uribe”, expuso.

Según sus palabras, a pesar de los desacuerdos con uno de los hijos del exmandatario, mantiene gratitud y respeto hacia la familia por el papel que desempeñó en su propio desarrollo político.

Abelardo de la Espriella afirmó que es el Álvaro Uribe Vélez del 2002 - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Abelardo de la Espriella afirmó que es el Álvaro Uribe Vélez del 2002 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El programa permitió que De la Espriella se distanciara de los conflictos personales y se enfocara en el legado político. “Ahí el importante es Álvaro Uribe. Los demás son, en realidad, actores de reparto”, sentenció. El medio citado remarcó que, para el abogado, la figura del expresidente trasciende cualquier diferencia familiar o partidista, y que su propio proyecto se sustenta en principios compartidos, más allá de lealtades incondicionales.

En la entrevista, el jurista enfatizó que su independencia no implica ruptura con el uribismo, sino la capacidad de construir una voz autónoma. “No he necesitado tutoría, solo con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano y eso, estoy seguro le hace sentir orgulloso”, subrayó.

Según sus declaraciones, el contexto político actual exige figuras que, sin renunciar a sus convicciones, sean capaces de dialogar y disentir dentro de las propias filas.

El posicionamiento de Abelardo de la Espriella refleja la búsqueda de nuevos liderazgos dentro del espectro de la centroderecha, reiterando que comprende la cercanía de Paloma Valencia con el expresidente, dado su papel en el Centro Democrático, e insistió en que el respeto institucional debe prevalecer sobre las rivalidades personales.

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