Colombia

Cómo usar agua de romero como pre champú para fortalecer el cabello, según una influenciadora colombiana

En un video reciente publicado en sus redes sociales, una reconocida creadora de contenido compartió detalles sobre una rutina doméstica enfocada en la hidratación y protección del cabello, utilizando ingredientes naturales y procedimientos previos al lavado

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La influenciadora María Elvira Ramírez comparte técnica de cuidado capilar con agua de romero - crédito @mariaelvirar_/IG
La influenciadora María Elvira Ramírez comparte técnica de cuidado capilar con agua de romero - crédito @mariaelvirar_/IG

La creadora de contenido colombiana, María Elvira Ramírez, volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de compartir una rutina casera para el cuidado capilar, enfocada en el uso de agua de romero y la técnica del prechampú para mantener el cabello más hidratado, suave y con apariencia saludable.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la influenciadora mostró paso a paso cómo aplica el preparado natural que, según explicó, utiliza especialmente los días en los que va a lavar su cabello. La creadora de contenido aseguró que el agua de romero hace parte de sus hábitos frecuentes de cuidado personal y explicó cuál es la manera correcta de aplicarla.

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“Así es cómo me pongo mi agua de romero. Me la guardo en la nevera, entonces es deli porque está fría y hoy es día de lavarme el pelo. Entonces lo que hago facilito es que en todo el cuero cabelludo me la pongo. Recuerden que esto es algo que solamente va en el cuero cabelludo, no va en las puntas”, explicó mientras mostraba el procedimiento frente a la cámara.

Durante el video, la influenciadora también detalló que el producto debe aplicarse directamente sobre el cuero cabelludo, abriendo pequeños espacios entre el cabello para distribuir mejor el líquido, especialmente en las zonas donde se busca estimular más crecimiento capilar.

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La creadora de contenido María Elvira Ramírez explica paso a paso el uso del prechampú en el cuidado del cabello - crédito @mariaelvirar/tiktok

“Y se pueden ayudar con la mano, se van abriendo como espacios en la cabeza, sobre todo donde quieren que el pelo les crezca mucho más. Como esta no tiene aceites, no me ha hecho brotar la cabeza, entonces digamos que no me preocupo tanto si me cae en la cara”, comentó.

Además de mostrar la aplicación del agua de romero, María Elvira Ramírez aprovechó para explicar la importancia de realizar masajes en el cuero cabelludo después del producto, una práctica que, según afirmó, ayudaría a potenciar los resultados del tratamiento casero.

Y para mejores resultados ustedes se hacen masajito y después se van a peinar”, indicó la influenciadora, que constantemente comparte recomendaciones relacionadas con belleza y autocuidado.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención entre sus seguidores fue la explicación que dio sobre el llamado “prechampú”, una técnica que consiste en aplicar aceites capilares antes del lavado para evitar que el cabello se reseque por efecto del champú.

María Elvira Ramírez sorprende con su tónico de romero y canela para un cabello radiante - crédito @mariaelvirar_/IG
María Elvira Ramírez revoluciona las redes con su truco casero de agua de romero para el cabello - crédito @mariaelvirar_/IG

La creadora de contenido explicó que suele aplicar aceites desde la mitad del cabello hasta las puntas, formando una especie de capa protectora que ayuda a conservar la hidratación natural.

Si quieren que el pelo les quede muchísimo más suave después de habérselo bañado, háganse un prechampú. El prechampú es básicamente, yo se los he explicado, ponerse aceite de medios a puntas para proteger, porque puede llegar a resecar el champú. Esto genera como una barrera protectora y nos ayuda a que nuestro pelo termine muchísimo más suave, muchísimo más hidratado”, aseguró.

Adicionalmente, María Elvira contó que le gusta mezclar diferentes aceites para conseguir una textura más concentrada y nutritiva antes del lavado del cabello.

“Me gusta mezclar dos para que me quede como bien potente la mezcla. Esto va a hacer toda la diferencia cuando ustedes estén lavando el pelo y vean que las puntas no le salen tan resecas de la ducha”, afirmó.

María Elvira Ramírez comparte receta casera para el cabello con romero y canela - crédito @mariaelvirar/tiktok

En su explicación, María Elvira Ramírez recomendó utilizar aquellos productos que tienen un aspecto más fuerte y que la mayoría de personas prefieren no usar en el día a día porque serían los ideales para ese tratamiento.

Si tienen aceites que sean bastante espesos, que no suelen ponerse cuando el pelo ya esté seco porque sienten que se los dejan superpesados. Esos son los aceites que pueden utilizar en el prechampú”, señaló.

Finalmente, la creadora de contenido explicó que deja actuar la mezcla entre media hora y una hora antes de proceder con el lavado habitual del cabello, asegurando que este paso sería clave para obtener mejores resultados en textura y suavidad.

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