Colombia

Cancillería estaría investigando a Alfredo Saade por presunta ‘permisividad’ con su chef personal en Brasil: subía videos disfrutando de la embajada

Las autoridades estudian si existen irregularidades en la gestión de recursos tras la revelación de conductas atípicas del cocinero dentro de la embajada, incluida la utilización privada de instalaciones y automóviles asignados al servicio consular

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Chef David Leonardo Barrera y el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade - crédito Colprensa y @darcyquinnr/X
Chef David Leonardo Barrera y el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade - crédito Colprensa y @darcyquinnr/X

Hay tensiones en el Gobierno nacional después de que conociera sobre la posible apertura de un proceso disciplinario por parte de la Cancillería contra Alfredo Saade, embajador en Brasil, tras la revelación de que su chef personal manejó un vehículo oficial que terminó involucrado en un accidente.

La controversia surgió por la difusión de imágenes en redes sociales en las que el chef de Saade aparece conduciendo el Audi de la embajada, utilizando la piscina y habitando en la residencia diplomática. Estas pruebas, compartidas por la periodista D’Arcy Quinn en su cuenta de X, contradijeron la versión inicial del embajador, quien alegó que el chef tomó el automóvil “de manera atrevida” y sin permiso durante la Semana Santa, mientras él se encontraba en Bogotá.

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“En sus redes sociales el chef personal de Alfredo Saade en la embajada de Brasil, deja claro que vivía en la embajada y Usaba la piscina y el automóvil a sus anchas”, señaló la periodista de La FM.

El hecho detonó preguntas públicas sobre el rol y las atribuciones del chef. La situación escaló cuando Saade intentó deslegitimar la investigación y respondió a la periodista con ataques personales, evitando aclarar las dudas sobre el vínculo exacto con su empleado, pese a la insistencia de varias comunicadoras que le pidieron transparencia sobre posibles conflictos de interés en el manejo de recursos públicos.

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“Darcy usted vive del chisme y claro está usted tiene que destruir mi moral a como de lugar porque he denunciado hasta la saciedad a su esposo y a usted por tanto daño que le hacen al pais. La invito a que me abra los micrófonos no sea vil o le da miedo? Yo al contrario suyo, no tengo nada que esconder. Cuando quiera Juan Lozano espero su llamada”, escribó Saade en su cuenta de X.

La secuencia del incidente con el vehículo oficial

El 9 de abril de 2026, Saade relató que el auto oficial, un Audi asignado a la embajada, fue usado por el chef sin autorización y sufrió un accidente: el conductor subió el vehículo a una berma y el golpe causó daños en la caja y el chasis, aunque no hubo colisión con otros autos ni terceros afectados.

“El conductor acostumbra, según me cuentan, a dejar las llaves en un sitio donde las ha dejado siempre, y esta persona, abusando de la confianza que se le había entregado, pues tomó el vehículo y de manera irresponsable”, señaló el embajador en ese momento.

Saade puntualizó que el daño no comprometió la carrocería ni las llantas, y explicó que en Brasil las aseguradoras suelen declarar pérdida total ante incidentes menores.

El embajador presentó un informe oficial el 7 de abril ante la Cancillería, donde identificó al chef como David Leonardo Barrero López, empleado de una compañía subcontratada para servicios de cocina y alojamiento.

“Acá está el carro, el vehículo no fue destrozado en su carrocería, como lo informan los medios de comunicación. Tiene un golpe. En su latonería ni llantas tiene inconvenientes. Sufrió un golpe abajo y le causó un daño a la caja y el chasis. No se chocó con otro carro ni hizo daño a terceros”, comentó el diplomático.

Saade señaló que, tras conocer lo ocurrido, ordenó tres acciones inmediatas: notificar a la empresa para el retiro del chef, exigirle que abandonara la residencia oficial ese mismo día y enviar el vehículo al taller para su revisión.

“Solicité adoptar tres medidas urgentes con respecto a los hechos: que se reportara a la empresa Ar Maciel Servicos Gerais Ltda la situación y se procediera al retiro inmediato del mencionado señor. Dos, que se le notificara al señor Barrero, que ese mismo día debía abandonar la residencia oficial. Y tres, que se llevara el vehículo al mecánico para revisar su estado”, señaló Saade en su informe a la Cancillería.

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