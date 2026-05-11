Si quiere manejar los trenes del metro de Bogotá, la EMB tiene 180 vacantes para jóvenes sin experiencia

Más de 15.000 personas participan actualmente en la construcción del Metro, incluyendo cerca de 500 trabajadores de nacionalidad china - crédito Metro de Bogotá / Facebook

El desarrollo de la línea 1 del metro de Bogotá ha marcado un nuevo hito en marzo de 2026, cuando el proyecto alcanzó un avance del 75,50%, según la Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá S. A.

Este progreso no solo se refleja en las obras visibles, sino que también se traduce en una dinámica creciente en la generación de empleo y en la apertura de puertas para jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral, incluso sin experiencia previa.

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El consorcio responsable de esta megaobra ha anunciado la apertura de 180 vacantes enfocadas en la futura operación del sistema. La convocatoria está orientada especialmente a personas entre 18 y 25 años, quienes podrán acceder a empleos formales y recibir formación dentro de un ambiente laboral estructurado. Para muchos de los cargos, basta con haber completado el bachillerato.

La obra del Metro de Bogotá ha generado miles de empleos directos e indirectos desde 2020, consolidándose como motor de desarrollo económico en la ciudad - crédito Metro de Bogotá / Facebook

La llegada de los primeros nueve trenes al país evidencia el avance físico del proyecto. Al mismo tiempo, el impacto social se amplía: alrededor de 15.000 personas ya participan en diversas fases de la construcción, incluyendo aproximadamente 500 trabajadores de nacionalidad china. El proyecto prevé la generación de cerca de 25.000 empleos durante todo su desarrollo.

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En la actualidad, la obra sigue sumando mano de obra en actividades como la construcción del viaducto, el montaje de vigas y el traslado de trenes. Los perfiles requeridos abarcan áreas como obra civil, mecánica y apoyo operativo, permitiendo la inserción laboral de técnicos, tecnólogos y bachilleres.

Detalles de la convocatoria laboral para la operación del Metro

El consorcio Metro Línea 1 subrayó la importancia de los empleos orientados a la futura operación del sistema, considerados clave para la seguridad y el funcionamiento eficiente del Metro de Bogotá. La convocatoria incluye roles como auxiliar de estación, conductor de tren, controlador de comunicaciones, controlador de energía, controlador de mantenimiento, controlador de operación ferroviaria y controlador de centro de seguridad.

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El proyecto abrió 180 vacantes para jóvenes de entre 18 y 25 años, muchas de ellas sin requerir experiencia previa - crédito Metro de Bogotá / Facebook

Para la mayoría de estas vacantes, solo se requiere el título de bachiller. No obstante, algunos puestos están reservados para quienes cuenten con formación técnica o tecnológica en especialidades como mantenimiento industrial, logística, transporte, electricidad o electromecánica. La experiencia previa es deseable en ciertos cargos, pero no constituye un requisito excluyente en todos los casos.

El proceso de selección incluye beneficios como formación para el cargo, la posibilidad de estabilidad laboral y el acceso a uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de la ciudad. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ha facilitado un formulario para quienes deseen postularse, lo que simplifica la participación de jóvenes interesados.

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Requisitos y perfiles buscados

Las posiciones ofertadas reflejan la variedad de perfiles que el Metro de Bogotá busca incorporar:

Auxiliar de estación: bachiller, sin necesidad de experiencia.

Conductor de tren: bachiller, sin experiencia previa.

Controlador de comunicaciones: bachiller, experiencia en call center es deseable.

Controlador de energía: tecnólogo en electromecánica o electricidad, experiencia en subestaciones es deseable.

Controlador de mantenimiento: técnico en mantenimiento industrial, electromecánica o mecánica industrial, con experiencia deseable en mantenimiento de equipos.

Controlador de operación ferroviaria: tecnólogo en gestión de transporte o logística, experiencia en programación de servicio es valorada.

Controlador de centro de seguridad: bachiller, experiencia en monitoreo de cámaras CCTV es deseable.

Entre las oportunidades laborales disponibles se encuentran cargos como auxiliar de estación, conductor de tren y controlador de energía - crédito Metro de Bogotá / Facebook

El consorcio destacó en la convocatoria: “Sé parte de un proyecto que transformará la movilidad de la ciudad y comienza a construir tu experiencia laboral desde hoy”.

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Transformación urbana en puntos clave de Bogotá

Las obras de la Línea 1 avanzan en corredores fundamentales como la Avenida Caracas, la Avenida Villavicencio, la Avenida Primero de Mayo y la Calle Primera. El despliegue de trabajos en estas áreas no solo modifica la infraestructura urbana, sino que también potencia la creación de empleo en las localidades aledañas.