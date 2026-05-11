Colombia

Colombiana residente en Chile fue asesinada tras un fuerte altercado con un hombre: le habría propinado cuatro tiros en el rostro

La investigación apunta a una supuesta relación entre víctima y agresor; las autoridades avanzan en la investigación de los hechos mientras que la familia permanece a la espera de respuestas

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Fotografía en blanco y negro del primer plano de una mujer latina. Múltiples manos cubren su boca. Tiene lágrimas en los ojos y mira fijamente.
Imagen de referencia - La colombiana fue asesinada el 5 de mayo en Rancagua, Chile - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Flor Yaneth Hurtado Perlaza, colombiana residente en Chile, murió tras recibir cuatro disparos en plena vía pública de Rancagua, luego de una fuerte discusión con un hombre aún no identificado.

Según la información recopilada por las autoridades chilenas al medio local T13, el crimen ocurrió en la noche del 5 de mayo, en un local comercial de la ciudad chilena, cerca a una comisaría de Carabineros de la Policía en Rancagua.

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Las primeras versiones oficiales apuntan a que el hombre habría llegado al inmueble donde se encontraba la víctima; después salieron a la calle y discutieron, hasta que el agresor desenfundó un arma de fuego y disparó a corta distancia, causándole la muerte de inmediato.

Testimonios recogidos por la prensa local precisan que la Policía recibió una alerta y que, al llegar, encontró a la mujer tendida en la vía. “Los carabineros habían recibido una alerta por unos disparos y al llegar al lugar encuentran a la víctima en el suelo. Constatan su muerte”, detallaron las autoridades al medio citado.

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El fiscal Francisco Caballero, de la Fiscalía Ecoh Rancagua, explicó al medio chileno las primeras indagaciones sobre el crimen contra la ciudadana colombiana.

Se trataría de una trabajadora sexual que fue agredida por un cliente del local en el que ella se desempeñaba. Le habría propinado, de acuerdo con la información preliminar, cuatro disparos en el rostro y el torso superior que le ocasionaron la muerte en el mismo lugar”, relató el fiscal.

Las autoridades chilenas analizan las cámaras de seguridad, intentan identificar al agresor y determinar si actuó solo o con acompañantes.

Investigación y repercusiones para la familia de la víctima

Flor Yaneth Hurtado Perlaza era oriunda de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca (pacífico colombiano).

A su vez, tendría un hijo que, según la policía local, también estaría residiendo en la capital chilena. Familiares de la connacional relataron a El País Cali su incertidumbre y dolor ante la falta de información clara sobre los avances de la investigación.

En redes sociales, conocidos y allegados destacaron la calidad humana de la víctima y enviaron mensajes de apoyo a su familia.

Yo personalmente conozco a esta familia, son gente de bien y muy queridos; ella era una buena persona y muy cariñosa. Se fue hace tiempo para Chile y después se llevó a su hijo. Ellos se querían mucho”, expresó un conocido en redes sociales, citado por El Tiempo.

Las autoridades chilenas, entre ellas la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), siguen indagando sobre el móvil del crimen y la relación previa, si existía, entre la víctima y el responsable.

El caso ha movilizado a la comunidad de Buenaventura, que exige justicia y respeto por la memoria de la colombiana asesinada.

Denuncias por violencia de género en Colombia

En Colombia, mujeres afectadas por violencia de género pueden contar con diferentes canales institucionales. Las autoridades señalan que la Línea 155 nacional está disponible de forma gratuita las 24 horas para orientación, apoyo psicológico y activación de la “ruta de atención” en casos de violencia física, psicológica, sexual, económica o simbólica.

La Fiscalía General de la Nación recibe denuncias tanto presencialmente como vía telefónica o digital. Se puede marcar el 122 desde celular, el 601 5702000 desde Bogotá o el 018000919748 a nivel nacional. Las Comisarías de Familia están habilitadas para dictar medidas urgentes de protección en todo el país.

También existen servicios como la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales, que prestan acompañamiento gratuito a las víctimas.

En Bogotá, la Línea Púrpura (018000112137) ofrece orientación integral; en Cali, se cuenta con la Patrulla Púrpura en el número 318 8611522. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) interviene en situaciones que involucran a menores.

El asesinato de Flor Yaneth Hurtado Perlaza en Chile ha puesto en foco la situación de las migrantes colombianas y la violencia de género. Denunciar estos hechos activa mecanismos de protección y apoyo por parte de diversas entidades estatales, lo que resulta esencial para salvaguardar los derechos y la seguridad de las víctimas.

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