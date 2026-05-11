Colombia

Estos son los 5 gastos que las familias colombianas han tenido que recortar para llegar a fin de mes

La situación responde a la inflación, que ha forzado la reducción de gastos considerados no esenciales

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Hombre y mujer sentados en una mesa de cocina, contando billetes y revisando facturas, con monedas y una calculadora, mientras la mujer escribe en una agenda.
La inflación anual en Colombia llegó a 5,68%, superando la cifra registrada el año anterior y afectando las decisiones cotidianas de consumo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación en Colombia está transformando las rutinas familiares y forzando a tomar decisiones concretas cada día. Ya no se percibe solo al recibir los servicios públicos o en los informes del Dane, sino en las compras pequeñas y en los ajustes cotidianos que impactan directamente el bolsillo.

En el último reporte, el IPC mostró un incremento de 0,78% para abril y una inflación acumulada de 3,87% en el año, alcanzando 5,68% anual, cifra mayor al 5,16% registrado un año antes. Este fenómeno empuja a los hogares a priorizar gastos y a redefinir lo que se considera esencial.

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Las cifras confirman que, aunque las ventas reales del comercio minorista crecieron en febrero, los consumidores están más cautos. El Banco de la República mantiene su tasa de política en 11,25%, lo que dificulta financiar los gastos habituales y obliga a una revisión exhaustiva de las finanzas personales.

Mesón de madera con un cuenco de huevos y frutas frescas variadas: mangos, plátanos, fresas, arándanos, naranjas, y melón abierto, junto a una ventana.
En abril, las papas registraron un incremento acumulado del 36,51% en el año, mientras que las frutas aumentaron 20,97% - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando alimentos, vivienda y transporte suben al mismo tiempo como lo mostró el último dato de la inflación, las personas no ajustan un solo gasto, además empiezan a tomar microdecisiones todos los días. Ahí es donde el IPC cambia la rutina y deja de ser solo un dato técnico”, afirmó Olga Tapias, socia Russell Bedford Bogotá y autora del informe.

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La presión sobre los presupuestos familiares se refleja en una cadena de renuncias. Las primeras decisiones suelen recaer en los gastos repetidos y más flexibles de la semana. A continuación, se detallan los cinco rubros que concentran los ajustes principales:

1. Comidas fuera de casa y domicilios

El primer recorte suele darse en los almuerzos fuera, cafés, pedidos de fin de semana y salidas familiares. Restaurantes y hoteles presentan la mayor inflación entre las divisiones del IPC, con 9,61% anual y un 5,95% acumulado de enero a abril. En Bogotá, el tradicional “corrientazo” subió y puede costar entre $14.000 y $18.000, e incluso superar los $25.000 en zonas empresariales.

Interior de un restaurante de lujo vacío con mesas vestidas de blanco y sillas de cuero. Grandes ventanales arqueados, una barra de mármol y un menú visible.
El precio del almuerzo ejecutivo en ciudades principales como Bogotá oscila entre $14.000 y $18.000, y puede superar los $25.000 en zonas empresariales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es definir un presupuesto semanal específico para estos gastos, diferenciado del mercado regular. Tapias advierte: “El error más común es mirar solo el precio y no la frecuencia. Un gasto de $15.000 puede parecer menor, pero si se repite varias veces por semana termina pesando más que una compra grande”.

2. Frutas, papa, huevos y carne

Los alimentos experimentaron una variación anual de 6,71%. En abril, las frutas frescas aumentaron 5,52%, las papas 8,05%, los huevos 3,92% y la carne de res 1,68%. En el transcurso del año, las papas subieron 36,51% y las frutas 20,97%. Los hogares, antes de eliminar alimentos esenciales, optan por comparar precios por kilo o unidad, comprar productos de temporada y elegir presentaciones más económicas, como el granel o tamaño familiar.

3. Transporte urbano y gasolina

El transporte urbano y los combustibles también presionan la economía familiar. En abril, el transporte urbano subió 0,81% y acumula 10,29% en lo que va de 2026, mientras que los combustibles para vehículos aumentaron 2,48% en el mes. La recomendación es planificar mejor los trayectos, agrupar diligencias y evitar traslados innecesarios que incrementen el gasto semanal.

El transporte público es uno de los gastos que los colombianos están tratando de controlar - crédito Visuales IA Infobae
El transporte público es uno de los gastos que los colombianos están tratando de controlar - crédito Visuales IA Infobae

4. Arriendo, administración y servicios del hogar

El alojamiento y los servicios básicos han subido 4,11% anual y representan cerca de un tercio del gasto familiar. En abril, el arriendo aumentó 0,61%, la copropiedad 3,82% y el gas 2,13%. Como estos pagos son difíciles de eliminar, la gestión pasa por evitar atrasos, revisar consumos, cargos duplicados, y negociar con el arrendador antes de los ajustes anuales.

5. Compras para la casa y crédito

Los muebles y artículos del hogar aumentaron 1,06% en abril y 5,79% anual. Si se financian, el costo real puede duplicarse debido a las elevadas tasas de interés: la Superfinanciera certificó un interés bancario corriente de 18,78% anual y una tasa de usura de 28,17%. La recomendación es aplazar compras no urgentes y evitar financiar el mercado o servicios públicos con tarjetas de crédito o créditos de consumo.

Es así que el aumento de precios en bienes y servicios esenciales obliga a priorizar gastos, reducir lo accesorio y postergar lo prescindible. “La recomendación no es recortar por recortar, sino proteger lo esencial: alimentación, vivienda, transporte y obligaciones. Lo aplazable no debería financiarse con crédito costoso”, concluyó Tapias.

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