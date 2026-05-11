Aparecieron los militares que se encontraban desaparecidos en selvas del Guaviare: qué fue lo que pasó

Imagen de referencia - El Ejército Nacional de Colombia activa búsqueda tras perder contacto con dos pelotones en la selva del Guaviare - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras permanecer tres días sin comunicación, fueron ubicados 64 soldados del Ejército Nacional de Colombia que se encontraban extraviados en zona rural del municipio El Retorno, departamento del Guaviare del departamento del Guaviare (sur de Colombia).

Así lo dio a conocer la institución castrense en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Hace unos instantes se logró restablecer contacto con las tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24, en área general de El Retorno, #Guaviare”, señaló la institución en un comunicado.

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Del mismo modo, las Fuerzas Militares destacaron que los soldados se encuentran en buen estado de salud, recalcando su compromiso para continuar con sus actividades operacionales.

Comunicado Ejército Nacional - crédito @COL_EJERCITO/X

“La pérdida temporal de comunicación obedeció a afectaciones en los sistemas de comunicación ocasionadas por las difíciles condiciones meteorológicas que se presentan en la zona. Los militares se encuentran en buenas condiciones de salud y continúan desarrollando operaciones militares en cumplimiento de la misión constitucional”, complementaron.

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¿Por qué se habían extraviado?

Las tropas militares adelantaban una operación en una zona donde estaría operando las disidencias de las Farc, tanto el Estado Mayor Central (EMC) de alias Iván Mordisco como el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de alias Calarcá.

En un primer comunicado emitido el lunes 11 de mayo, la institución castrense detalló que, tras conocerse la situación, activó sus protocolos de búsqueda ante la ausencia de señales en la red interna de comunicaciones y desplegó todos sus recursos para restablecer el contacto.

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Comunicado Ejército Nacional - crédito @COL_EJERCITO/X

“Desde la noche del pasado viernes tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 están incomunicadas por la red interna de comunicaciones en el área general de El Retorno, #Guaviare, al parecer por fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona”, expresó el Ejercito a la opinión publica.

Los afectados pertenecen al Batallón de Infantería de Selva 24, con al menos 64 uniformados bajo el mando de un oficial y cinco suboficiales, según detallaron fuentes internas de la institución militar a Semana.

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Por el momento, no se han reportado enfrentamientos en la región desde la desaparición de los militares.

“El Ejército Nacional tiene activados los protocolos de búsqueda, desplegando medios y capacidades para restablecer la comunicación radial con la unidad (...) el Ejército Nacional mantiene el desarrollo de operaciones militares en el departamento del Guaviare para proteger la población”, añadieron.

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Municipio El Retorno, en el departamento del Guaviare - crédito Colombia Visible/ sitio web

Detalles del conflicto en Guaviare

Guaviare se distingue por ser uno de los departamentos con mayor complejidad en materia de seguridad, por la fuerte presencia y disputa territorial de las dos organizaciones armadas.

Ambos grupos buscan el control de rutas del narcotráfico y han sido el objetivo de repetidas operaciones militares, incluidas acciones especiales y bombardeos para afectar sus estructuras de mando, según informes de inteligencia citados por La FM.

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El conflicto escaló a comienzos de 2026, cuando se habría producido una infiltración: se reportó el presunto pago de más de 500 millones de pesos para que mandos medios, entre ellos alias Korea, traicionaran a alias Iván Mordisco y facilitaran ataques sorpresa y emboscadas contra sus filas.

La violencia ha afectado zonas rurales clave, provocando reclutamientos, desplazamientos masivos y bloqueos en el sur de Colombia - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

La evolución de la pugna ha dejado un saldo dramático en la región. En las veredas La Paz y Cubay (El Retorno, Guaviare), identificadas como puntos críticos del combate, se encontraron cerca de 30 cuerpos en enero de 2026, muchos de ellos con tiros de gracia y apilados junto a vehículos incinerados, según informes de inteligencia.

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El control de La Paz reviste especial valor estratégico porque allí, de acuerdo con los informes citados, estarían ocultas caletas con armas y dinero, lo que permitiría dominar los movimientos entre la Amazonía y los llanos del Meta.

Imagen de referencia - Desde el sábado 21 de junio, los militares fueron retenidos por miembros del grupo armado - crédito Colprensa

La raíz del enfrentamiento se remonta a la ruptura de alianzas tras la salida de Mordisco de los diálogos de paz en 2023.

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La disputa actual abarca el control de rutas del narcotráfico hacia el sur, la administración de economías criminales mediante extorsión, apropiación de tierras y deforestación, así como la imposición de “gobernanza” en la región mediante carnetización de civiles y el confinamiento forzado de comunidades.