Colombia

Aparecieron los militares que se encontraban desaparecidos en selvas del Guaviare: qué fue lo que pasó

Las autoridades habían señalado que las tropas estaban adelantando un operativo cerca a una zona donde se concentran las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá

Guardar
Google icon
Plano cerrado de la mitad inferior del cuerpo de varios militares del Ejército de Colombia formados, vistiendo uniformes de camuflaje, botas negras y sosteniendo fusiles.
Imagen de referencia - El Ejército Nacional de Colombia activa búsqueda tras perder contacto con dos pelotones en la selva del Guaviare - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras permanecer tres días sin comunicación, fueron ubicados 64 soldados del Ejército Nacional de Colombia que se encontraban extraviados en zona rural del municipio El Retorno, departamento del Guaviare del departamento del Guaviare (sur de Colombia).

Así lo dio a conocer la institución castrense en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Hace unos instantes se logró restablecer contacto con las tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24, en área general de El Retorno, #Guaviare”, señaló la institución en un comunicado.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, las Fuerzas Militares destacaron que los soldados se encuentran en buen estado de salud, recalcando su compromiso para continuar con sus actividades operacionales.

Comunicado Ejército Nacional - crédito @COL_EJERCITO/X
Comunicado Ejército Nacional - crédito @COL_EJERCITO/X

“La pérdida temporal de comunicación obedeció a afectaciones en los sistemas de comunicación ocasionadas por las difíciles condiciones meteorológicas que se presentan en la zona. Los militares se encuentran en buenas condiciones de salud y continúan desarrollando operaciones militares en cumplimiento de la misión constitucional”, complementaron.

PUBLICIDAD

¿Por qué se habían extraviado?

Las tropas militares adelantaban una operación en una zona donde estaría operando las disidencias de las Farc, tanto el Estado Mayor Central (EMC) de alias Iván Mordisco como el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de alias Calarcá.

En un primer comunicado emitido el lunes 11 de mayo, la institución castrense detalló que, tras conocerse la situación, activó sus protocolos de búsqueda ante la ausencia de señales en la red interna de comunicaciones y desplegó todos sus recursos para restablecer el contacto.

Comunicado Ejército Nacional - crédito @COL_EJERCITO/X
Comunicado Ejército Nacional - crédito @COL_EJERCITO/X

“Desde la noche del pasado viernes tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 están incomunicadas por la red interna de comunicaciones en el área general de El Retorno, #Guaviare, al parecer por fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona”, expresó el Ejercito a la opinión publica.

Los afectados pertenecen al Batallón de Infantería de Selva 24, con al menos 64 uniformados bajo el mando de un oficial y cinco suboficiales, según detallaron fuentes internas de la institución militar a Semana.

Por el momento, no se han reportado enfrentamientos en la región desde la desaparición de los militares.

“El Ejército Nacional tiene activados los protocolos de búsqueda, desplegando medios y capacidades para restablecer la comunicación radial con la unidad (...) el Ejército Nacional mantiene el desarrollo de operaciones militares en el departamento del Guaviare para proteger la población”, añadieron.

Municipio El Retorno, en el departamento del Guaviare - crédito Colombia Visible/ sitio web
Municipio El Retorno, en el departamento del Guaviare - crédito Colombia Visible/ sitio web

Detalles del conflicto en Guaviare

Guaviare se distingue por ser uno de los departamentos con mayor complejidad en materia de seguridad, por la fuerte presencia y disputa territorial de las dos organizaciones armadas.

Ambos grupos buscan el control de rutas del narcotráfico y han sido el objetivo de repetidas operaciones militares, incluidas acciones especiales y bombardeos para afectar sus estructuras de mando, según informes de inteligencia citados por La FM.

El conflicto escaló a comienzos de 2026, cuando se habría producido una infiltración: se reportó el presunto pago de más de 500 millones de pesos para que mandos medios, entre ellos alias Korea, traicionaran a alias Iván Mordisco y facilitaran ataques sorpresa y emboscadas contra sus filas.

La violencia ha afectado zonas rurales clave, provocando reclutamientos, desplazamientos masivos y bloqueos en el sur de Colombia - crédito Joaquín Sarmiento/AFP
La violencia ha afectado zonas rurales clave, provocando reclutamientos, desplazamientos masivos y bloqueos en el sur de Colombia - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

La evolución de la pugna ha dejado un saldo dramático en la región. En las veredas La Paz y Cubay (El Retorno, Guaviare), identificadas como puntos críticos del combate, se encontraron cerca de 30 cuerpos en enero de 2026, muchos de ellos con tiros de gracia y apilados junto a vehículos incinerados, según informes de inteligencia.

El control de La Paz reviste especial valor estratégico porque allí, de acuerdo con los informes citados, estarían ocultas caletas con armas y dinero, lo que permitiría dominar los movimientos entre la Amazonía y los llanos del Meta.

Imagen de referencia - Desde el sábado 21 de junio, los militares fueron retenidos por miembros del grupo armado - crédito Colprensa
Imagen de referencia - Desde el sábado 21 de junio, los militares fueron retenidos por miembros del grupo armado - crédito Colprensa

La raíz del enfrentamiento se remonta a la ruptura de alianzas tras la salida de Mordisco de los diálogos de paz en 2023.

La disputa actual abarca el control de rutas del narcotráfico hacia el sur, la administración de economías criminales mediante extorsión, apropiación de tierras y deforestación, así como la imposición de “gobernanza” en la región mediante carnetización de civiles y el confinamiento forzado de comunidades.

Temas Relacionados

Ejército Nacional de ColombiaSoldados desaparecidosGuaviareDisidencias de las FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las promesas de los candidatos presidenciales para bajar precio del Soat a moteros pondrían en riesgo las finanzas del Estado, que asumiría el costo

Los aspirantes apuestan por propuestas impactantes para atraer el voto motero, mientras crecen las dudas sobre cómo sostener estas medidas y evitar nuevas presiones sobre el sistema de salud

Las promesas de los candidatos presidenciales para bajar precio del Soat a moteros pondrían en riesgo las finanzas del Estado, que asumiría el costo

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Hugo Rodallega y Adrián Ramos fueron los goleadores en el partido de ida que se jugó en el estadio Pascual Guerrero y terminó empatado a un gol

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Muerte de Germán Vargas Lleras: exesposa habló de su relación antes de su fallecimiento, “siempre en mis oraciones”

Luz María Zapata contó duranta una entrevista que, a pesar del divorcio con el exministro, todos los días hacía una oración por él

Muerte de Germán Vargas Lleras: exesposa habló de su relación antes de su fallecimiento, “siempre en mis oraciones”

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

En redes sociales afirman que todo lo que ha ocurrido entre la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, el supuesto ‘shippeo’ con el paisa y las peleas con Jhorman Toloza serían planeadas

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Banda Los Espartanos en Buenaventura estaría desatando una guerra en Bolivia: buscaría reemplazar a capo involucrado en asesinato de Marcelo Pecci

El análisis de recientes asesinatos y detenciones en ese país indica que grupos colombianos estarían buscando ocupar el espacio dejado por Sebastián Marset, en medio de disputas y ajustes de cuentas entre estructuras rivales en Santa Cruz de la Sierra

Banda Los Espartanos en Buenaventura estaría desatando una guerra en Bolivia: buscaría reemplazar a capo involucrado en asesinato de Marcelo Pecci
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Inés María Zabaraín compartió su celebración del Día de la Madre junto a sus hijos: Jorge Alfredo Vargas fue el gran ausente

Álvaro Uribe elogió a Marbelle en su encuentro con Westcol: “La quiero tanto”

El futbolista Luis Díaz confirmó el nacimiento de su hijo Fernando: “Más amor, más vida, más de nosotros”

El expresidente Álvaro Uribe le dio un pony a Westcol y le hizo curiosa propuesta: “Usted elige”

Deportes

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: hora y dónde ver el duelo que define el primer semifinalista de la Liga BetPlay I-2026

Estos son los rivales a los que más veces ha enfrentado Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: en qué etapa los encontraría en el 2026

Entrenador de Minnesota reaccionó al partido en que James Rodríguez registró dos asistencias: “Tomó decisiones realmente buenas”

Luis Díaz recibió una buena noticia del Bayern Múnich antes de la final de la Copa de Alemania y la convocatoria de la selección Colombia